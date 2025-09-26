【惠康】全新電子印花計劃 換多啦A夢3款別注版小袋（即日起至23/10）

惠康全新電子印花計劃，可以在惠康APP獨家換購「多啦A夢打開SUMMER法寶」第2彈精品，包括鈴鐺造型斜孭袋、記憶麵包造型斜孭袋和輕便環保袋。即日起至10月23日期間，已下載惠康APP並已綁定yuu ID的會員於惠康實體門市或網店消費每滿$60，即可獲電子印花乙個；滿$120 可獲兩個，如此類推，門市購物更可同步獲得實體笑印及電子印花！集齊指定數量電子印花後，於11月6日或之前透過惠康APP或到門市換購。

日期：即日起至2025/10/23

地點：惠康門市/網店

