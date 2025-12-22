【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

就快到聖誕節啦！聖誕優質美食同產品盡在惠康～今個星期有法國袋裝嘉拿蘋果、韓國香印青提、菲律賓珍寶萬壽果、美國黑安格斯牛肩眼扒、Ocean's Favourites 有機煙三文魚/野生煙紅鮭魚、健達奇趣蛋3蛋、精選碎芝士、歐特家博士急凍薄餅、三得利CC檸檬及無糖烏龍茶同埋紐西蘭康果冷壓果汁，快啲嚟惠康掃貨啦！

【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

【惠康】聖誕食材優惠 美國黑安格斯牛肩眼扒 $79/件 (即日起至25/12)

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/12/25

地點：惠康分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso