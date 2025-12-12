【惠康】超著數呀惠 各款湯圓低至$19/包！（即日起至18/12）

正呀惠，唔好錯過多款超值產品！今期惠康有京都念慈菴養生配茶系列、思念玉湯圓、翠山軒湯圓、鈣思寶®豆奶及中國聯通上網卡，快啲嚟入貨啦！

京都念慈菴養生配茶系列 山楂麥芽茶/焙香五黑茶/赤小豆薏米茶/枇杷茶/冬瓜荷葉茶 優惠價$49/2盒，平均$24.5/盒，養生配茶系列秉承古方，以草本入茶，調配出不同養生茶方！

山楂麥芽茶：消肉食肥膩，解澱粉積滯

焙香五黑茶：以黑補黑，護髮補肺腎

赤小豆薏米茶：去濕，抗疲，消腫

枇杷茶：潤肺潤喉

冬瓜荷葉茶：去膩解脂，適合關注三高人士

思念玉湯圓 蛋黃流沙/黑芝麻/金玉豆沙口味優惠價$19/包！

翠山軒 流沙芝麻/花生擂沙湯圓 265克優惠價$22/盒，內附江南傳統滋味擂沙粉，加入湯圓拌勻，即刻變成擂沙湯圓！傳統、擂沙 兩種食法，滿足你兩個願望！

買鈣思寶®高鈣豆奶250毫升6包裝送$5蔬菜1份，新升級配方 添加3重免疫營養▴，高鈣及富含維他命D, B6, B12，仲有無糖選擇，lift up健康日常！

中國聯通星馬泰及印尼8日通話/上網卡 優惠價$39/張；中國聯通 越南8日通話/上網卡優惠價$38/張！

日期：即日起至2025/12/18、2025/12/25

地點：惠康分店及網店

