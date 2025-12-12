【惠康】只限周末2日 惠康全民大折日 門市網店高達88折 (13/12-14/12)

踏入12月，梗係要約埋朋友嚟惠康全民大折日，買齊各款派對零食一齊迎接聖誕！今個星期六嚟惠康門市買滿$100，即享92折; 滿$168，更可享88折！星期六日去網店買滿$100，即享92折; 滿$888或網購店取滿$50，即享88折*！一齊用優惠買盡心水貨品啦！Party又點少得酒?買紅/白餐酒滿$300，可額外享有85折優惠 ！優惠只限今個周末，即刻約埋朋友嚟惠康掃貨，嘆盡優惠！

*12月13日於門市買滿$100享92折， 買滿$168享88折。12月13至14日於網店買滿$100享92折，買滿$888/於網購店取滿$50享88折。優惠不適用於yuu積分兑換之$80及$165電子現金券。優惠不適用於7-11及店外展銷場、任何儲值或增值服務或購買禮券等、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭、膠袋收費、 送貨費用。優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用，包括內地遊客優惠劵、恒生enJoy卡折扣日92折優惠。 如有爭議，惠康保留最終決定權。

日期：只限2025/12/12-2025/12/13

地點：惠康分店及網店

