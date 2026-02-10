【惠康】堅係正優惠 買任何產品加$29換2件廚紙（即日起至12/02）

惠康今期有多款超值產品，買任何產品加$29換購2件維達萬用廚紙 (4卷裝)（總值$50）；買任何維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿 $88，送維他冷泡無糖茶6包裝1排、壽桃幼/寬蝦子麵454克1包及李錦記鮑魚180克1罐（總值$64）；知育菓子系列產品買2送1，平均$26.6/件；19 Crimes 躍升紅酒/莎當妮白酒 750毫升，優惠價$100/2支，平均$50/支，快啲嚟惠康掃貨啦！

日期：即日起至2026/02/12

地點：惠康分店及網店

