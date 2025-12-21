【惠康】冬日暖意大抽獎 抽獎贏任選航點機票（即日起至08/01）

惠康現正進行冬日暖意大抽獎，由即日起至2026年1月8日，於門市或網店消費滿$50即可參加，買指定產品有多1次抽獎機會！只要於抽獎活動推廣期內登記3張非同日單據，即可自動參加2026年1月12日的「終極大獎」抽獎，有機會贏取香港來回任何目的地雙人來回航點任揀 + 機場貴賓室體驗 (總值: $52,000，共1名) ！

「即時獎」獎品包括：

大獎：Dyson Hot + Cool™風扇暖風機 AM15 (銀白色) (價值$3,590) (總值$14,360 ，每1輪1名，4名)

2獎: BRUNO 多功能電熱鍋 (價值$1,198) (總值$19,168，每1輪4名，共16名)

3獎： 日本和牛壽喜燒套餐(4人份)(價值$299) (總值$4,784，每1輪4名，共16名)

4獎：友邦嘉年華門票 (普通或非繁忙時段) + 10個代幣 (價值$160) (總值: $92,800每1輪145名，共580名)

5獎：友邦嘉年華門票 (普通或非繁忙時段) (價值$100) (總值: $98,000每1輪245名，共980名)

6獎：惠康網店電子優惠券 (價值$100) (總值$12,000，每1輪30名，共120名)

7獎：「免費產品」電子兌換券 (以下每款獎品均為獨立獎品 (共2,000名) (每1輪250名))淘大黑金流沙包180克 (價值: $30)

維他奶山水有機黃豆豆腐花220克 (價值: $7)

淘大原釀.松茸減鹽頭抽500毫升 (價值: $20)

家樂氏 玉米片 170克 (價值: $19-$22)

維他0糖檸檬茶樽裝500毫升 (價值: $9)

奇多芝士脆條60-92.1克(價值: $15)

Meadows 紙手巾12包裝 (價值 $10)

Oral-B 超滑牙線 (薄荷口味) 50米(價值: $26)



8獎：「產品折扣優惠」電子優惠券（每款「產品折扣優惠」均為獨立獎品）：買任何阿波羅雪糕/雪條*滿80減$8(新港城阿波羅雪糕櫃位產品除外)

買任何宗家府/O'FOOD冷凍產品滿$65減$5

買任何史雲生產品滿50, 減$5

買刀嘜零反花生油/零反芥花籽油3X900毫升1排, 減$8

買任何葡萄適能量飲品滿$50, 減$5

買任何嘉頓餅乾滿$50 減$5

買任何維達產品滿$100 減$5

買任何多芬頭髮護理產品滿$100, 減$10



日期：即日起至2026/01/08

地點：惠康抽獎網站

