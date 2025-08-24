惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有桃、丹麥玫瑰牌雞翼槌、日本北海道帶子、總統牌無鹽/有鹽牛油 、維他奶山水有機黃豆滑豆腐、樂園水餃/雲吞、淳茶舍茶類飲品、維他高鈣朱古力奶/乳酸味飲品、得寶抽取式面紙同埋精選護膚產品，快啲嚟惠康掃貨啦！

【惠康】呢度仲抵優惠（即日起至28/08）

日期：即日起至2025/08/28

地點：惠康分店及Market Place by Jasons 手機應用程式

