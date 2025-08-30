小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
【惠康】開學大折日 限定2天全場88折（30/08-31/08）
惠康今個週末進行「大折日」，門市及網店一連2天全場88折優惠！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而 8月31日（星期日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888 /「網購店取」消費滿$168亦可享88折！
同時，買滿6支紅/白餐酒更可享85折，折上折後低至75折！精選急凍炒粉麵飯/薄餅任選4件可享77折(優惠由8月29日至9月4日)，折上折後只需68折！
—
日期：2025/08/30 - 2025/08/31
地點：惠康分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
