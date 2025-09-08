【惠康】至筍美食優惠 日本青森縣黃王蘋果$23/2個（即日起至11/09）

惠康集合至筍美食優惠，今個星期有日本青森縣黃王蘋果、美國空運象牙無核青提、新疆雪香梨、澳洲袋裝紅肉臍橙、美國牛腩仔、純。清遠有機雞、自家用越南鯰魚柳、快易煮家庭裝餃子/小籠包、刀嘜金裝濃香花生油同埋純享乳酪飲品，快啲嚟惠康掃貨啦！

日期：即日起至2025/09/11

地點：惠康分店及Market Place by Jasons 手機應用程式

