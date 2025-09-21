惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有日本青森縣黃王蘋果、唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞、越南急凍有皮石班魚柳、御品皇優質泰國茉莉香米、寶之素 陳皮蓮子紅豆沙/牛乳蓮子紫米露、御品皇急凍包點、寶礦力水特電解質飲品、One By Penfolds各款紅酒、白蘭 4x極淨酵素抗病毒洗衣球同埋精選添寧/倍樂女士衛生用，快啲嚟惠康掃貨啦！

【惠康】佳節食品優惠 唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞 $114/2件（即日起至25/09）

【惠康】佳節食品優惠 唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞 $114/2件（即日起至25/09）

【惠康】佳節食品優惠 唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞 $114/2件（即日起至25/09）

【惠康】佳節食品優惠 唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞 $114/2件（即日起至25/09）

【惠康】佳節食品優惠 唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞 $114/2件（即日起至25/09）

【惠康】佳節食品優惠 唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞 $114/2件（即日起至25/09）

【惠康】佳節食品優惠 唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞 $114/2件（即日起至25/09）

【惠康】佳節食品優惠 唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞 $114/2件（即日起至25/09）

【惠康】佳節食品優惠 唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞 $114/2件（即日起至25/09）

【惠康】佳節食品優惠 唐順興潮式滷水鴨/沙薑雞/港式海南雞 $114/2件（即日起至25/09）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/09/25

地點：惠康分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit