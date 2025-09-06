惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有泰國蜜柚、自家用巴西豬肉眼扒、越南有皮石班魚柳、 CP香炸/香辣/蜜汁雞中翼、北海道特選3.6牛乳1公升、Movenpick鮮桃熱情果/芒果杏桃/紅莓乳酪、森永各款餅乾/曲奇餅、李錦記 XO醬/ XO醬特辣、鴻福堂清熱飲品同埋快潔All-in-1洗衣珠，快啲嚟惠康掃貨啦！

【惠康】呢度仲抵優惠 CP香炸/香辣/蜜汁雞中翼 $39/包（即日起至11/09）

—

日期：即日起至2025/09/11

地點：惠康分店及Market Place by Jasons 手機應用程式

