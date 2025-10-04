【惠康】佳節食品優惠 澳洲空運自由放養草飼肉眼/西冷牛扒 $59.9/包（即日起至09/10）

惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有南非新奇士/澳洲nifty高甜臍橙2.8磅裝、澳洲空運自由放養草飼肉眼/西冷牛扒、美國急凍螺頭、小寧波開心果湯圓、童星優雅食-星太郎超寬條餅 (香菜)、刀嘜金裝濃香花生油、奔富Maxs 紅/白酒、魔爪各款碳酸能量飲料、 DODOME強力消臭3D洗衣珠同埋白蘭氏燕窩6樽裝/蟲草雞精樽/雞精16樽，快啲嚟惠康掃貨啦！

日期：即日起至2025/10/09

地點：惠康分店及Market Place by Jasons 手機應用程式

