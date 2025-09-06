惠康推出「係堅價」 保證，嚴選100款新鮮食品及生活必需品，包括新鮮蔬菜肉類、麵包、雞蛋、牛奶等及乾貨，低至6折；更推出增量不加價系列，以相同或更低價錢買到更多份量！

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/10/31

地點：惠康分店及Market Place by Jasons 手機應用程式

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit