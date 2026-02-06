【惠康】滴露洗衣旋珠買2送2 再送$434豐富禮品

今期惠康有豐富禮品優惠，滴露全能抗菌/天然極淨洗衣旋珠56粒裝買2送2再送總值$434禮品；買1袋李錦記舊裝特級蠔油孖裝，即送總值$42禮品；買4罐安記海味溏心鮑魚180克，即送總值$66禮品；買維他奶/鈣思寶/維他常溫飲品滿$88，即送總值$64禮品；買李施德林產品滿$159，即送總值$89禮品！

日期：即日起至優惠結束

地點：惠康分店及網店

