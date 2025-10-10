Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
【惠康】買4支舒適達牙膏 即送總值$195禮品（即日起至16/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達精選單支裝牙膏，即送總值$195豐富禮品；買2支多芬洗髮乳/潤髮乳660-680毫升+2支多芬沐浴露單支裝1公斤，即送總值$161豐富禮品；買嘉頓餅乾滿$45，即送總值$30豐富禮品；買1排刀嘜純正花生油3x900毫升，即送總值$48豐富禮品！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/10/16
地點：惠康分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
