【惠康】買4支高露潔牙膏送$455禮品

今期惠康有豐富禮品優惠，買4支高露潔精選全效專業牙膏，即送總值$455豐富禮品；買1罐家樂牌雞粉珍寶裝，即送總值$40禮品；買維他奶常溫豆奶類飲品滿$70，即送總值$40豐富禮品；買李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送總值$43豐富禮品；買全線佳能產品滿$98，即送總值$74豐富禮品！

日期：即日起至2026/01/22

地點：惠康分店及網店

