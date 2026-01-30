【惠康】買4支高露潔牙膏 送Tempo卷紙、購物車等總值$407禮品

今期惠康有豐富禮品優惠，買4支高露潔精選全效專業牙膏，即送總值$407豐富禮品；買2盒8罐裝可口可樂/芬達/雪碧/玉泉汽水/梳打水，即送總值$55禮品；買1排刀嘜3支裝純正花生油3x900毫升，即送總值$47豐富禮品；買指定品牌紅/白餐酒滿$300，即送總值$142豐富禮品；買佳能/高樂氏產品滿$138(2件85折)，即送總值$146禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚425克，即送你總值$71禮品！

日期：即日起至2026/02/05

地點：惠康分店及網店

