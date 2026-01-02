【惠康】買4支牙膏 即送總值$246禮品（即日起至08/01）

由即日起至1月8日，到惠康買4支舒適達精選牙膏100克單支裝，即送你總值$246豐富禮品！

禮品包括：

1條Tempo閃鑽4層衛生紙10卷裝(價值$48)

1袋得寶抽取式面紙4包裝(價值$30)

1支威露士洗手液450毫升(價值$34)

1支斧頭牌超濃縮洗潔精500克(價值$22)

1包DoDoME強力消臭3D洗衣珠(鈴蘭百合)25粒裝(價值$50)

1支多芬沐浴乳1公斤(價值$62)

*不包括舒適達天然亮白牙膏

日期：即日起至2026/01/08

地點：惠康分店及網店

