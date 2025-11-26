珠海長隆飛船酒店買2送2
惠普計畫全球裁員6000人
（法新社紐約25日電） 電腦大廠惠普（HP）今天宣布將進行大規模重組，計畫在全球裁減約10%員工，藉由導入人工智慧（AI）提升營運效率。
根據最新財報，這家科技巨頭預計裁減4000至6000名員工，以加速導入AI、提升創新能力與客戶滿意度。
消息傳出後，這家位於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的公司，股價在盤後交易下跌5.5%。
惠普此舉反映了科技業更廣泛的趨勢：企業在大力投資 AI發展的同時，也利用此技術降低營運成本。
包括Google、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon） 在內的主要科技公司過去兩年也宣布裁員，並表示需要將資源（包含職位）重新配置至AI相關領域。
產業分析師指出，AI自動化對客服、內容審查、資料輸入以及部分電腦程式設計等職位影響尤為明顯。
惠普表示，其AI計畫預估能在2028會計年度結束前，每年節省約10億美元的成本。
惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）告訴「華爾街日報」，公司計畫調高電腦價格，並與新供應商合作，以抵消AI運算較高的成本。
