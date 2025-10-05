65歲惠英紅「粉紅好氣息」亮相巴黎！擔任LOEWE品牌大使的她，演繹優雅不費力造型

LOEWE 迎來 Jack McCollough 與 Lazaro Hernandez 成為新任創意總監，近日驚喜宣佈女演員惠英紅成為品牌大使，並出席 2026 春夏時裝展！

（ Getty Images ）

穿起 LOEWE 粉紅恤衫的惠英紅，粉紅色令她的氣息相當好，再加一條牛仔 jorts 以及高跟涼鞋，不費力的 日常 effortless 造型大家都可以收藏起來！

（Getty Images）

惠英紅亦跟另一位 LOEWE 品牌大使，內地火紅女演員陳都靈合照，同樣有著牛仔元素的裝扮，有著不同的造型風格，各位時尚迷也可以參考一下。

廣告 廣告

（Getty Images）

現年 65 歲的惠英紅曾三奪香港金像獎「最佳女主角」、兩度奪得「最佳女配角」，更榮獲台灣金馬獎「最佳女主角」，精湛的演技加上優雅的女性形象，讓她完美駕馭 LOEWE 的品牌大使！

亞洲影后惠英紅成為 LOEWE 最新品牌大使！（getty）

LOEWE 發佈惠英紅的最新造型照，極具個性的 all-back 中長髮配成熟幹練的簡約裸妝，穿上優雅時尚的皮革外套，配上鬆身西褲及方頭皮鞋，拿起 LOEWE 的 Madrid 手袋時尚滿分，帶來讓人耳目一新的帥氣新形象。

柔和而具垂墜感的啡色連身裙，配紅色方頭高跟鞋，知性又優雅。(GETTY)

另一套造型則穿上柔和而具垂墜感的啡色連身裙，穿上帥氣的紅色方頭高跟鞋，知性優雅而不失低調奢華，展現惠英紅日常少見的溫柔女性面向。

惠英紅與 LOEWE 的合作有跡可尋，本年度曾出席上海的 LOEWE 專門店開幕派對，亦曾參與 LOEWE 的國際工藝展覽。(GETTY)

惠英紅與 LOEWE 的合作有跡可尋，本年度曾出席上海的 LOEWE 專門店開幕派對，亦曾參與 LOEWE 的國際工藝展覽，看來兩者的合作天衣無縫！

38歲池昌旭「Tom Ford貴族公子」太有型！TF將巴黎變華麗性感秀場，春夏新季掀起「蕾絲內衣」辛辣熱潮

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Rosé化身「性感灰姑娘」亮相巴黎！YSL春夏大騷掀起誘人「蕾絲內衣穿搭」

Lisa「人間LV芭比」亮相巴黎大騷！甜美花俏針織裝扮，Hold住LV SS26騷場

Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子