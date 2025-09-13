惠譽調整法國信評 從AA-降至A+

（法新社巴黎12日電） 美國知名信評機構惠譽（Fitch Ratings），今天將法國信用評等自「AA-」降至「A+」。

法國近日政局不穩，各界又對如何整頓疲弱的國家財政意見分歧。前總理白胡（Francois Bayrou）力主大幅刪減支出以縮減債務赤字，不過他因推動緊縮案失利，未能挺過國會信任投票而辭職。

惠譽在聲明中指出，「政府未能挺過信任投票，突顯國內政治將更形分裂與極化」。

這次法國信評遭調降，新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）的預算編列工作將更加艱鉅。勒克努極可能領導一個少數政府，未來勢必面臨重重協商壓力。

廣告 廣告

惠譽直言，政局不穩將削弱政府大規模整頓財政的能力，預估法國至2029年都難以如原先規劃，將財政赤字壓低至國內生產毛額（GDP）3%。

卸任經濟部長隆巴爾（Eric Lombard）對國家信評遭調降表示遺憾，但他強調法國經濟仍具「穩健」基礎。

法國10年政府公債殖利率9日已升至3.47%，與歐元區表現最差的義大利相當。

去年法國財政赤字為國內生產毛額5.8%，債務則為113%，惠譽預期2027年債務將升至121%。就歐元區標準而言，財政赤字須低於GDP3%、債務上限則是GDP60%。