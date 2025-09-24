樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
颱風樺加沙｜香港機場25日清晨起恢復航班運作 本地四大航空公司航班及機場交通情況
受超強颱風樺加沙影響，機場約有1,000班機、14萬旅客受影響，成為近年最嚴重的航班中斷事件之一。不過好消息是，隨風勢減弱，香港機場將於9月25日清晨6時起逐步恢復運作，大家終於可以重新啟程，不過預計需時兩日恢復，出門前必須查閱最新航班狀況。
四大航空公司陸續重啟航班
自23日晚上6時起，國泰航空、香港航空、HK Express及大灣區航空相繼取消大量航班，並推出彈性改票安排。國泰方面受影響最深，約有560班航班被迫取消，機隊中接近半數航機滯留外地，等待風暴過後再飛返香港，部分留港班機，航機上均加載了額外燃油，以加強機身的穩定性。預料整體航班恢復後，仍需數日時間才能完全消化滯留乘客。
香港航空則預計於9月25日6am起恢復約70班航班，首班抵港為來自溫哥華的航班，預計於25日6am抵達。香港快運則在24日午夜已開始有航班陸續抵港，並於25日早上開始安排離港航班。大灣區航空亦將於同一時間恢復航班運作。
出發前請務必查閱最新航班資訊
雖然航班逐步恢復，但機場方面提醒旅客，即使航班未被取消，也應在出發前查閱最新航班狀況，亦建議預留至少3小時，到機場辦理登機手續。此外，機管局與港鐵溝通，希望明早加開列車，並與的士及巴士公司保持緊密溝通，協助旅客順利前往機場。預計當日將有超過1,000班航班升降，機場人流將大幅回升。
航空公司、航班、機場最新消息查詢
機鐵較巴士穩陣 路面情況難以預料
Yahoo Travel比較過主要來往機場的機鐵、巴士或會停駛的情況，機場快綫會較巴士穩陣。惡劣天氣會大大影響路面交通情況，有機會因水浸、路面雜物、能見度、交通意外等影響車程，嚴重的會令交通停擺。而港鐵列車服務會因路段水浸、供電故障或設備受損而有所影響，特別是露天段列車。
公共交通工具最新消息查詢
機場快綫優惠
Klook、KKday、Trip.com及HopeGoo機場快綫現時的優惠價格，4個平台都有優惠，當中以Klook最平，$50起就有交易。
Trip.com機場快綫車票價錢
青衣｜單程票$51.1起
（原價$73），來回車票$97.5起 （原價$117）
九龍｜單程票$89.3起
（原價$110），來回車票$135起 （原價$185）
香港｜單程票$84起
（原價$120），來回車票$161.25起 （原價$215）
KKday機場快綫車票價錢
青衣｜單程票$53起
（原價$73），來回車票$117起 （原價$130）
九龍｜單程票$77起
（原價$105），來回車票$176起 （原價$195）
香港｜單程票$84起
（原價$120），來回車票$194起 （原價$215）
使用日期：出票日起計90日內有效
Klook機場快綫車票價錢
青衣｜單程票$50起
（原價$73），來回車票$117起 （原價$130）
九龍｜單程票$93起
（原價$105），來回車票$176起 （原價$195）
香港｜單程票$82起
（原價$120），來回車票$194起 （原價$215）
使用日期：出票日起計90日內有效
HopeGoo機場快綫車票價錢
青衣｜單程票$68起
（原價$73），來回車票$110.5起 （原價$130）
九龍｜單程票$97.8起
（原價$105），來回車票$165.8起 （原價$195）
香港｜單程票$110.5起
（原價$120），來回車票$182.8起 （原價$215）
使用日期：出票日起計90日內有效
