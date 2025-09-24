颱風樺加沙｜香港機場25日清晨起恢復航班運作 本地四大航空公司航班及機場交通情況

受超強颱風樺加沙影響，機場約有1,000班機、14萬旅客受影響，成為近年最嚴重的航班中斷事件之一。不過好消息是，隨風勢減弱，香港機場將於9月25日清晨6時起逐步恢復運作，大家終於可以重新啟程，不過預計需時兩日恢復，出門前必須查閱最新航班狀況。

超強颱風樺加沙橫掃香港，機場約有1000班機、14萬旅客受影響。（getty images）

四大航空公司陸續重啟航班

自23日晚上6時起，國泰航空、香港航空、HK Express及大灣區航空相繼取消大量航班，並推出彈性改票安排。國泰方面受影響最深，約有560班航班被迫取消，機隊中接近半數航機滯留外地，等待風暴過後再飛返香港，部分留港班機，航機上均加載了額外燃油，以加強機身的穩定性。預料整體航班恢復後，仍需數日時間才能完全消化滯留乘客。

廣告 廣告

香港航空則預計於9月25日6am起恢復約70班航班，首班抵港為來自溫哥華的航班，預計於25日6am抵達。香港快運則在24日午夜已開始有航班陸續抵港，並於25日早上開始安排離港航班。大灣區航空亦將於同一時間恢復航班運作。

國泰方面受影響最深，約有560班航班被迫取消，預料整體航班恢復後，仍需數日時間才能完全消化滯留乘客。（Getty Images）

出發前請務必查閱最新航班資訊

雖然航班逐步恢復，但機場方面提醒旅客，即使航班未被取消，也應在出發前查閱最新航班狀況，亦建議預留至少3小時，到機場辦理登機手續。此外，機管局與港鐵溝通，希望明早加開列車，並與的士及巴士公司保持緊密溝通，協助旅客順利前往機場。預計當日將有超過1,000班航班升降，機場人流將大幅回升。

機管局與港鐵溝通，希望明早加開列車。（Getty Images）

航空公司、航班、機場最新消息查詢

機場櫃枱查詢人數也會比平日多，建議大家比航班起飛時間提前3小時到機場。（getty images）

機鐵較巴士穩陣 路面情況難以預料

Yahoo Travel比較過主要來往機場的機鐵、巴士或會停駛的情況，機場快綫會較巴士穩陣。惡劣天氣會大大影響路面交通情況，有機會因水浸、路面雜物、能見度、交通意外等影響車程，嚴重的會令交通停擺。而港鐵列車服務會因路段水浸、供電故障或設備受損而有所影響，特別是露天段列車。

公共交通工具最新消息查詢

各位計劃颱風期間出發的旅人，查看過最新情況後，可按計劃前往機場。（Getty Images）

機場快綫優惠

Klook、KKday、Trip.com及HopeGoo機場快綫現時的優惠價格，4個平台都有優惠，當中以Klook最平，$50起就有交易。

Trip.com機場快綫車票價錢

青衣｜單程票$51.1起 （原價$73） ，來回車票$97.5起 （原價$117）

九龍｜單程票$89.3起 （原價$110） ，來回車票$135起 （原價$185）

香港｜單程票$84起 （原價$120） ，來回車票$161.25起 （原價$215）

按此經Trip.com預訂

KKday機場快綫車票價錢

青衣｜單程票$53起 （原價$73） ，來回車票$117起 （原價$130）

九龍｜單程票$77起 （原價$105） ，來回車票$176起 （原價$195）

香港｜單程票$84起 （原價$120） ，來回車票$194起 （原價$215）

使用日期：出票日起計90日內有效

按此經KKday預訂

Klook機場快綫車票價錢

青衣｜單程票$50起 （原價$73） ，來回車票$117起 （原價$130）

九龍｜單程票$93起 （原價$105） ，來回車票$176起 （原價$195）

香港｜單程票$82起 （原價$120） ，來回車票$194起 （原價$215）

使用日期：出票日起計90日內有效

按此經Klook預訂

HopeGoo機場快綫車票價錢

青衣｜單程票$68起 （原價$73） ，來回車票$110.5起 （原價$130）

九龍｜單程票$97.8起 （原價$105） ，來回車票$165.8起 （原價$195）

香港｜單程票$110.5起 （原價$120） ，來回車票$182.8起 （原價$215）

使用日期：出票日起計90日內有效

按此經HopeGoo預訂

機鐵停駛情況主要發生在9號烈風/暴風風力增強信號及10號颶風信號下，相對上車次較為穩定。（Getty Images）

更多相關文章：

打風｜超強颱風樺加沙今午2:20pm掛8號風球！澳門氣象局：明日較高可能性改發9號風球

颱風樺加沙｜一文睇清大灣區/台灣/日本/菲律賓點應變？深圳擬疏散40萬人、省內高鐵停運/澳門儲備3日糧/珠海五停

香港暴雨警告冷知識｜1992歷時性暴雨催生黃雨/紅雨/黑雨！暴雨警告下應該要點做？原來曾經有過「綠雨」

打風旅遊保險Q&A！延誤幾耐先有得賠？滯留外地Claim到酒店或交通費？

颱風｜旅遊保險索償懶人包｜打風航班取消、延誤旅保包唔包？申請賠償要點做？

旅行先嚟打風？航班取消/延誤實用教學｜5大貼士應對颱風 更改機票/酒店要點做？

香港Staycation優惠｜西貢WM酒店兩大優惠：連住2晚5折人均$336.3起、免費升級露台房再用85折優惠碼最高減$350

十一國慶煙花好去處10選！每位$320起 海中心近距離睇煙花/露天餐廳歎美酒佳餚/盲盒大抽獎

國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園

國慶煙花2025｜海港城露天停車場觀賞煙花匯演！即睇2大入場方法，最平只需$30

廣東歌發燒友必去！Canto Disco酒店狂歡派對 $300起玩足3小時／包3杯飲品／歎美食套餐

aespa香港演唱會｜2026年2月一連兩晚亞博開騷！即睇購票詳情、票價、座位表

灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集