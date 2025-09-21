惡劣天氣航班安排｜颱風樺加沙逼近，風球未掛、機票先鬆綁 即睇多間航空公司改機票詳情

惡劣天氣航班安排｜樺加沙逼近 風球未掛 機票先鬆綁 多間航空公司豁免改票手續費助安心出行

面對熱帶氣旋樺加沙可能帶來的惡劣天氣，多間航空公司已率先推出彈性改票政策，讓原定於9月下旬出發的旅客可以免手續費更改行程或辦理退款。建議大家密切留意各航空公司社交媒體，或盡早聯絡航空公司、售票代理，了解改票或退款的具體安排，即睇以下截至9月21日6pm的最新情況。

風球未掛、機票先鬆綁，多間航空公司豁免改票手續費。（getty images）

航空公司改票安排1. 國泰航空

國泰航空宣布，凡於9月21日或之前購買、原定於9月23至25日出發的香港往返航班機票，均可在9月24日或之前豁免重新預訂機票、更改航點及退票的手續費用。新旅程最遲可延至12月15日完成，讓旅客有充足時間重新安排。

凡於9月21日或之前購買、原定於9月23至25日出發的香港往返國泰航班機票，均可在9月24日或之前豁免重新預訂機票、更改航點及退票的手續費用。（官網截圖）

航空公司改票安排2. 香港航空

香港航空亦表示，豁免9月23至25日航班之重新訂位/更改航點的手續費用。

香港航空豁免9月23至25日航班之重新訂位/更改航點的手續費用。（官網截圖）

航空公司改票安排3. 香港快運

香港快運則提出，為9月20日或之前購票，而原定旅遊日期為本月23至25日之乘客，豁免改期或更改目的地（更改後的目的地只限於原航班或航線的相同地區）的相關手續費。

香港快運為9月20日或之前購票，而原定旅遊日期為本月23至25日之乘客，豁免改期或更改目的地的相關手續費。（官網截圖）

航空公司改票安排4. 大灣區航空

至於大灣區航空，提供更寬鬆的改票時限。原定於9月23至25日出發的乘客，可於原定出發日期7天內改票，新出發日期須在10天內完成；而9月24日出發的乘客，更可於14天內辦理退票，所有相關費用將獲豁免。

大灣區航空表示，原定於9月23至25日出發的乘客，可於原定出發日期7天內改票，新出發日期須在10天內完成；而9月24日出發的乘客，更可於14天內辦理退票，所有相關費用將獲豁免。（官網截圖）

留意細節 耐心等待

要注意的是，非官網購買的機票，香港航空及大灣區航空均註明，機票安排需與相關售票代理聯絡。另外，提提大家，雖然豁免手續費，旅客仍需負擔機票差額，有網民稱改期後，跟自己重新購票價錢相距不多；有網民教路，等候航空公司通知取消或延遲，這才可獲免費更改預訂，建議大家衡量風險，如已購買旅遊保險，可以向航空公司查詢可否索賠額外支付的使費。

航空公司、航班、機場最新消息查詢

機場櫃枱查詢人數也會比平日多，建議大家比航班起飛時間提前2.5-3小時到機場。（getty images）

提早到機場 免得受交通、機場人潮而錯過航班

各位計劃颱風期間出發的旅人，查看過最新情況後，可按計劃前往機場。惡劣天氣下，交通或會比平時需時，而機場櫃枱查詢人數也會比平日多，建議大家比航班起飛時間提前2.5-3小時到機場，免得受交通或機場人潮影響而錯過起飛時間。

各位計劃颱風期間出發的旅人，查看過最新情況後，可按計劃前往機場。（Getty Images）

機鐵較巴士穩陣 路面情況難以預料

前往機場，有哪些交通工具選擇呢？截至目前，暫時未有交通工具停止服務的消息，可以按居住地區選擇最方便的交通方法。Yahoo Travel比較過主要來往機場的機鐵、巴士或會停駛的情況，機場快綫會較巴士穩陣。惡劣天氣會大大影響路面交通情況，有機會因水浸、路面雜物、能見度、交通意外等影響車程，嚴重的會令交通停擺。而港鐵列車服務會因路段水浸、供電故障或設備受損而有所影響，特別是露天段列車。

公共交通工具最新消息查詢

機鐵停駛情況主要發生在9號烈風/暴風風力增強信號及10號颶風信號下，相對上車次較為穩定。（Getty Images）

