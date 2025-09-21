樺加沙｜天文台周一中午前後發一號波
惡劣天氣航班安排｜颱風樺加沙逼近，風球未掛、機票先鬆綁 即睇多間航空公司改機票詳情
面對熱帶氣旋樺加沙可能帶來的惡劣天氣，多間航空公司已率先推出彈性改票政策，讓原定於9月下旬出發的旅客可以免手續費更改行程或辦理退款。建議大家密切留意各航空公司社交媒體，或盡早聯絡航空公司、售票代理，了解改票或退款的具體安排，即睇以下截至9月21日6pm的最新情況。
航空公司改票安排1. 國泰航空
國泰航空宣布，凡於9月21日或之前購買、原定於9月23至25日出發的香港往返航班機票，均可在9月24日或之前豁免重新預訂機票、更改航點及退票的手續費用。新旅程最遲可延至12月15日完成，讓旅客有充足時間重新安排。
航空公司改票安排2. 香港航空
香港航空亦表示，豁免9月23至25日航班之重新訂位/更改航點的手續費用。
航空公司改票安排3. 香港快運
香港快運則提出，為9月20日或之前購票，而原定旅遊日期為本月23至25日之乘客，豁免改期或更改目的地（更改後的目的地只限於原航班或航線的相同地區）的相關手續費。
航空公司改票安排4. 大灣區航空
至於大灣區航空，提供更寬鬆的改票時限。原定於9月23至25日出發的乘客，可於原定出發日期7天內改票，新出發日期須在10天內完成；而9月24日出發的乘客，更可於14天內辦理退票，所有相關費用將獲豁免。
留意細節 耐心等待
要注意的是，非官網購買的機票，香港航空及大灣區航空均註明，機票安排需與相關售票代理聯絡。另外，提提大家，雖然豁免手續費，旅客仍需負擔機票差額，有網民稱改期後，跟自己重新購票價錢相距不多；有網民教路，等候航空公司通知取消或延遲，這才可獲免費更改預訂，建議大家衡量風險，如已購買旅遊保險，可以向航空公司查詢可否索賠額外支付的使費。
航空公司、航班、機場最新消息查詢
提早到機場 免得受交通、機場人潮而錯過航班
各位計劃颱風期間出發的旅人，查看過最新情況後，可按計劃前往機場。惡劣天氣下，交通或會比平時需時，而機場櫃枱查詢人數也會比平日多，建議大家比航班起飛時間提前2.5-3小時到機場，免得受交通或機場人潮影響而錯過起飛時間。
機鐵較巴士穩陣 路面情況難以預料
前往機場，有哪些交通工具選擇呢？截至目前，暫時未有交通工具停止服務的消息，可以按居住地區選擇最方便的交通方法。Yahoo Travel比較過主要來往機場的機鐵、巴士或會停駛的情況，機場快綫會較巴士穩陣。惡劣天氣會大大影響路面交通情況，有機會因水浸、路面雜物、能見度、交通意外等影響車程，嚴重的會令交通停擺。而港鐵列車服務會因路段水浸、供電故障或設備受損而有所影響，特別是露天段列車。
公共交通工具最新消息查詢
打風｜颱風樺加沙星期二開始天氣惡劣！可能達11級暴風 本港或迎半世紀以來最強風暴潮
打風旅遊保險Q&A！延誤幾耐先有得賠？滯留外地Claim到酒店或交通費？
颱風｜旅遊保險索償懶人包｜打風航班取消、延誤旅保包唔包？申請賠償要點做？
旅行先嚟打風？航班取消/延誤實用教學｜5大貼士應對颱風 更改機票/酒店要點做？
香港Staycation優惠｜西貢WM酒店兩大優惠：連住2晚5折人均$336.3起、免費升級露台房再用85折優惠碼最高減$350
十一國慶煙花好去處10選！每位$320起 海中心近距離睇煙花/露天餐廳歎美酒佳餚/盲盒大抽獎
國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園
國慶煙花2025｜海港城露天停車場觀賞煙花匯演！即睇2大入場方法，最平只需$30
廣東歌發燒友必去！Canto Disco酒店狂歡派對 $300起玩足3小時／包3杯飲品／歎美食套餐
aespa香港演唱會｜2026年2月一連兩晚亞博開騷！即睇購票詳情、票價、座位表
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
國慶煙花2025｜港青酒店節慶自助晚餐煙花盛宴！7折起邊睇煙花邊歎波士頓龍蝦/龍蝦鉗伊麵/黑松露軟芝士
國慶的煙花特別璀璨，這天街上也特別多人，因為人人都想霸個靚位，以最美的角度看煙花！但其實最聰明的是，找間靚景餐廳book個靚位，一邊歎著冷氣，享受著美食，一邊看煙花！位於尖沙咀港青酒店四樓的再臨閣The Haven，憑藉無敵維港景色和豐富自助餐選擇，一直是自助餐愛好者的熱門選擇。餐廳最新推出10月1日節慶自助晚餐，結合國際美食和特色主題，7折優惠後人均$1,038起，即可食波士頓龍蝦、琵琶蝦、自家製刁草煙三文魚、黑松露軟芝士、燒有骨西冷以及一系列豐富甜點，之後更有靚位欣賞國慶煙花，為大家帶來難忘的用餐體驗。Yahoo Food ・ 1 天前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 8 小時前
打風｜颱風樺加沙星期二開始天氣惡劣！可能達11級暴風 本港或迎半世紀以來最強風暴潮
超前部署！各社交媒體上，都充斥「樺加沙」這三個字，人人都在準備這「世紀風暴」，而天文台更預測，樺加沙的中心未登陸菲律賓或台灣，有更大機會保持強度，如路徑貼近香港南面，加上天文潮疊加效應，或迎半世紀最強風暴潮。天文台21日4:30pm公布，明日（22日）中午前懸掛1號風球，同時提醒大家，星期二稍後天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪，返工打工仔或準備出遊的旅人，記得留意天文台最新消息，同時細閱航班安排。Yahoo 旅遊 ・ 12 分鐘前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 2 天前
菊梓喬獲批40歲先出現真命天子 狠撇清與保錡關係
歌手菊梓喬與保錡的戀情狀況撲朔迷離，昨晚（20日）她以女僕造型及雀斑妝出席慈善活動，她表示因賀爾蒙失調致臉上長滿粒粒...東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
特朗普宣布價碼高達500萬美元的富豪永居項目 大幅提高H-1B簽證成本
美國總統特朗普宣布推出一項面向全球富豪的新簽證項目，鼓勵富人通過價格高昂的永居許可項目來移民美國。Bloomberg ・ 1 天前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 1 天前
AI泡沫又如何？朱克柏格：比起浪費千億美元 錯過才是最大災難
Meta(META) 執行長朱克柏格週四 (18 日) 坦言，AI 泡沫「很有可能」出現，但他寧願冒著「浪費幾千億美元」的風險，也不願錯過超級智慧。鉅亨網 ・ 1 天前
蘋果iPhone 17上市首日引爭議 門店樣機被發現多處劃痕
【彭博】— 從香港到倫敦、紐約，全球各地的電子產品消費者周五都在排長隊等待購買蘋果公司最新款iPhone。然而，一些人抵達零售店後卻發現，某些樣機已經出現劃痕。Bloomberg ・ 1 天前
【McDonald's】芝士安格斯套餐優惠價 $38（22/09起）
麥當勞下週一起推出芝士安格斯套餐限時優惠價$38，而新推出「鋒味」系列專屬優惠包括鋒味全餐減$8、鋒味四道菜套餐減$5、鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3、鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$3、$17鋒味青花椒味雞翼(2件)及$12.5鋒味曲奇奶茶新地！YAHOO著數 ・ 6 小時前
張致恒為頭家五勞七傷 捱病倒下呈半死狀態惹憂心
藝人張致恒（Steven）與太太雯雯婚後育有4子，惟婚後6年長期經濟拮据，更曾一度因拖租被迫遷而與老婆兒子分居。直至近期才有工開的他，做電器搬運工兼速遞員，總算難難過關關過。日前，他於社交平台公開了個人最新圖片，並寫道「半死狀態，好耐冇病過」，並上載自己的病容照。照片中可見，張致恒雙眼閉合面色極差，髮尾和鬢根亦有明顯斑白，臉容憔悴令人不勝唏噓。照片曝光後，網民留言為他打氣：「加油啊！屋企得你一個搵錢」、「經濟支柱唔好倒下啊」、「小心身體」、「早日康復！」有網民估計他長期工作缺少休息時間所致。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】網店大折日全場88折 買2套火腿豬肉罐頭送總值$38禮品（只限20/09）
今日(9月20日)喺惠康網店買滿$888或網購店取買滿$188，即可享88折！下星期又有颱風來襲，記得預先上惠康網店入貨，打風前就輕鬆收貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
最後一天優惠合集！呢兩間Daiso分店限時$12貨品一律$10、7-11買雪糕滿$100即享75折（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 3 天前
【IKEA】折上「節」 精選貨品低至3折（即日起至01/10）
由即日起至10月1日，IKEA舉行折上「節」，精選貨品低至3折，精選貨品3件或以上享額外95折；5件以上更享額外9折！YAHOO著數 ・ 1 天前
淘寶閃購團購周六上線 力撼美團 滬深嘉興三市啟動 與高德雙線作戰
阿里巴巴（9988.HK）在外賣及即時零售市場首戰告捷後，再補足本地生活業務版圖。據內地傳媒報道，阿里旗下淘寶閃購的團購業務周六（20日）在上海、深圳、嘉興3個城市的多個核心商圈率先啟動試點，此後陸續上線全國一二線城市，直接挑戰美團（3690.HK）到店業務。該業務的供應將由淘寶閃購和餓了麼提供，同時在淘寶、支付寶、高德三大流量端口上線。信報財經新聞 ・ 1 天前
iPhone 17 Pro Max拆解 仍用高通數據機晶片
拆解顯示蘋果 iPhone 17 Pro Max 採用高通 Snapdragon X80 5G 數據機晶片，支援 mmWave 超高速 5G，展現蘋果在確保最佳 5G 體驗的同時，持續推進自家晶片技術布局。鉅亨網 ・ 1 天前
盆菜2025｜永年士多中秋盆菜低至66折+免費送貨！人均最平$129起歎花膠發財好市大盆菜/龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜
永年士多盆菜高性價比的盆菜，是節慶團聚的熱選，現更推出低至66折優惠，$988起有6位享用的盆菜、$1,288有10位享用的盆菜，在Klook上預訂可歎好意頭又矜貴的盆菜！今年推出的兩款盆菜絕對值得推介，「花膠發財好市大盆菜」以髮菜、蠔豉賦予吉祥寓意，食材豐盛且性價比突出；「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」則用新鮮龍蝦升級奢華感，海味香濃。每款盆菜均配獨立南乳汁，還可額外自選永年咖喱辣醬或麻辣醬，更有免費送貨！Yahoo Food ・ 14 小時前
中電 CEO 指要建構AI電網 研電動車高峰時段向電網反向送電
中電控股(0002.HK)首席執行官蔣東強發表網誌,指出人工智能(AI)已成為重塑能源行業的一股力量,而 AI 應用潛力,最能體現在能源生態系統的核心「電網」身上。他認為,必須思考如何建構更智慧、更具韌性的電力網絡,以應對極端天氣等挑戰。infocast ・ 1 天前