她如何用惡女角色翻轉人生？米倉涼子轟動轉型的真相！
橫濱芭蕾女孩的星夢開場
米倉涼子（Yonekura Ryoko），1975年8月1日出生於神奈川縣橫濱市，簡直是日本娛樂圈的超級傳奇！😄 這女孩從4歲就開始練古典芭蕾，一路跳到21歲，還進了專業舞團，舞技完全是開掛等級！
她在橫濱市立南希望丘中學和神奈川縣立旭高中讀書時，朋友幫她報名1992年第6回全日本國民美少女比賽，意外拿下審查員特別獎，從此一腳踏進演藝圈。
1993年，她以模特兒身份出道，登上《CanCam》等時尚雜誌，氣質清新又帶點酷勁，粉絲在Instagram（@ryoko_yonekura_0801）直喊：「涼子姐年輕時美得像漫畫女主角！」😍 從芭蕾舞鞋到鎂光燈，她的星夢就此開跑！
惡女角色的火爆登場
1999年，米倉涼子大喊「我要當演員！」正式跳進戲劇圈。2001年，她在《非婚家族》跟真田廣之合作，瞬間被點燃演員魂，立志當專業大咖。
2004年起，她主演朝日電視台松本清張改編劇《黑色筆記本》（2004，HAT-001）、《野獸之道》（2006）、《壞人們》（2007），這「惡女三部曲」直接讓她紅到翻！😈
她在《黑色筆記本》演銀座夜女王原口元子，蛇蠍美人的魅力迷倒一票觀眾，還拿下2006年第14回橋田獎。
X上的粉絲瘋狂留言：「涼子姐的惡女眼神，誰看了不腿軟？」時光網評論：「米倉涼子的冷艷與心機詮釋得太到位，御姐範滿點！」她的惡女形象，直接火爆全場！
派遣女醫的超夯霸氣
2012年，米倉涼子直接開大招，主演《派遣女醫X》（朝日電視台，2012-2021，7季，AT-X001），化身天才外科醫生大門未知子，經典台詞「我絕不會失敗！」
簡直是全日本的洗腦金句！🏥 第一季幫她拿下2012年第75回日劇學院賞最佳女主角，後面幾季收視率更是屌炸天。粉絲在X上狂喊：「大門未知子就是涼子姐本人，帥到沒朋友！」
她在《家政婦看見了！》（2014-2015，AT-H001）演變裝家政婦澤口信子，收視率衝到17.4%，粉絲留言：「涼子姐戴眼鏡都能散發天后光環！」
2022年的Netflix《新聞記者》讓她挑戰記者松田杏奈，日本經濟新聞記者鈴木涼美吐槽：「太美了不像記者！」但粉絲反擊：「涼子姐演技讓角色超有血有肉！」她的每部劇，都讓人追到停不下來！
百老匯的瘋迷征戰
米倉涼子不只日劇稱霸，她還是舞台界的超級天后！2006年，她主演舞台版《黑色筆記本》，2008年挑戰音樂劇《芝加哥》，演Roxie Hart，席捲日本各大劇場。
2012年，她成為第一位登上美國百老匯的日本女演員，主演《芝加哥》，2017、2019年又兩度登台，創下亞洲女演員紀錄！🌟
她曾分享：「為了百老匯，我拚命練英文，還把表演錄像寄去爭角色！」粉絲在X上驚呼：「涼子姐直接把日本帶上國際！」
2011年，她靠《飄》（飾演斯嘉麗）拿下第37回菊田一夫演劇賞，2021年還跟城田優合演《SHOWTIME》，魅力四射！她的舞台表現，簡直瘋迷全場！
配音與時尚的萬能魅力
米倉涼子還是個配音高手！她為Marvel電影日語版配音黑寡婦（2012-2021，包括《復仇者聯盟》系列、《黑寡婦》），性感聲線讓粉絲直呼：「涼子姐的聲音就是黑寡婦的靈魂！」😼
2013年，她為《黛安娜》配音黛安娜王妃，2019年還在《蠟筆小新》客串大門未知子，X上粉絲笑翻：「涼子姐連動畫都能搶戲！」
2021年，她成為FENDI首位日本品牌大使，拍攝2021春夏系列「倒影反思」廣告，知性又性感的氣質讓人驚呆。
聯合新聞網寫道：「米倉涼子的優雅完美match FENDI！」粉絲在Instagram留言：「涼子姐穿FENDI像女王下凡！」她的時尚力，直接讓人看傻眼！
低調人生的真心時刻
米倉涼子的私生活低調到不行！2014年12月26日，她跟小兩歲的圈外公司老闆閃婚，2016年12月30日宣布離婚，透過事務所說：「感謝過去，未來更專注事業。」😊
2020年，她結束與奧斯卡傳播27年的合作，創辦個人事務所「Desafío」（西班牙語「挑戰」），說：「我要大膽迎接新冒險！」粉絲在X上力挺：「涼子姐的決定永遠這麼有種！」
她的Instagram（@ryoko_yonekura_0801，77.8萬粉絲）全是工作花絮和時尚日常，粉絲留言：「涼子姐永遠是美魔女的頂標！」她的真心，讓人越看越愛不釋手！
Japhub小編有話說
米倉涼子的故事，簡直是從芭蕾小妹到日劇天后的超夯傳奇！😉 從「惡女三部曲」的蛇蠍美人，到《派遣女醫X》的無敵大門未知子，再到三登百老匯的國際天后，她每一步都帥到讓人想尖叫！
芭蕾底子、黑寡婦配音、FENDI代言，哪一面不讓人佩服？快去她的Instagram（@ryoko_yonekura_0801）點讚，說不定下一秒就能看到她的新look！
未來，她會不會再掀日劇風暴？小編已經準備好追劇爆米花啦！
