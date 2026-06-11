《惡魔獵人 5》收錄大量追加內容的《惡魔獵人 5 Devil Hunter Edition》將登陸 Nintendo Switch 2！數位版預定 6 月 23 日推出

株式會社卡普空宣布，將於 Nintendo Switch 2 推出旗下風格動作遊戲《惡魔獵人 5》的完全版作品《惡魔獵人 5 Devil Hunter Edition》。

數位版預定於 2026 年 6 月 23 日（二）發售，實體版則預定於 2026 年 8 月 28 日（五）上市。。

《惡魔獵人 5 Devil Hunter Edition》確定登陸 Nintendo Switch 2！最強勁敵維吉爾也將成為可操作角色

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《惡魔獵人 5》將以收錄大量追加內容的完全版《惡魔獵人 5 Devil Hunter Edition》之姿登上 Nintendo Switch 2！

數位版發售日：2026 年 6 月 23 日（二）

實體版發售日：2026 年 8 月 28 日（五）

《惡魔獵人》系列自 2001 年推出首部作品以來，全球累計銷量已突破 3,800 萬套，是深受玩家喜愛的人氣系列。

本系列以「 如何帥氣又爽快地擊敗敵人 」為核心概念，開創並奠定了「風格動作」類型的代表地位。

巨大な魔物

《惡魔獵人 5》除了保留系列招牌的「劍與槍」動作戰鬥外，玩家還能體驗三位惡魔獵人截然不同的戰鬥風格。

「Devil Hunter Edition」是什麼？最強宿敵「維吉爾」也能操作

收錄內容

Devil Hunter Edition 除了遊戲本篇之外，還 收錄了可操作角色「維吉爾」 。

這位被譽為系列最強宿敵的人氣角色，將能夠在本作中供玩家親自操作。

此外，還包含特殊武器內容與戰鬥背景音樂等豐富追加要素，讓玩家能夠更加完整地體驗《惡魔獵人 5》的世界。

Devil Hunter Edition 收錄內容

遊戲本篇

可操作角色「維吉爾」

5 種 Devil Breaker

但丁專用武器「Cavaliere R」

EX 配色戰鬥 BGM《惡魔獵人》1～4 共 12 首曲目

EX Stylish Rank 語音

EX 標題呼叫語音

追加影片「Premium 真人分鏡影像」

此外，Devil Hunter Edition 不僅支援 TV 模式，在掌機模式下同樣能以 60fps 流暢運行。

玩家可透過更加順暢的畫面表現，盡情享受豐富的遊戲內容。

故事背景

魔劍教團事件過去數年後——

強大的魔界勢力再次開始侵略人類世界。

為了阻止這場災難，繼承傳說惡魔血統的惡魔獵人「尼祿」與「但丁」挺身而出，而本次事件的委託人，則是一名充滿謎團的男子「V」。

在人類世界遭受惡魔侵襲的同時，三人的命運也逐漸交織在一起。

他們究竟將迎來什麼樣的結局？

三位惡魔獵人與最強宿敵維吉爾！風格迥異的四大角色動作玩法

火花とキャラクター

本作可操作的角色包括三位惡魔獵人──尼祿、但丁、V，以及系列宿敵維吉爾。

以下將為各位介紹四位角色各具特色的戰鬥風格！

年輕的惡魔獵人 尼祿

尼祿

尼祿是一名以驅逐惡魔為生的年輕獵人，目前在流動式事務所「Devil May Cry」工作。

他的右手裝備著名為「Devil Breaker」的義手型武裝。

ネロアップ

除了劍與槍的基本戰鬥方式之外，尼祿最大的特色便是利用「Devil Breaker」施展各種獨特動作！

他能以右手抓住敵人，將敵人拉近自己身邊，或直接將其投擲出去，甚至還能作為移動手段使用。

ネロアクション

此外，Devil Breaker 還具備釋放電擊、停止時間等多種特殊能力。

玩家可以根據不同情況靈活運用，享受充滿策略性的戰鬥樂趣！

最強惡魔獵人 但丁

但丁

但丁是擁有傳說級實力的惡魔獵人。

他是曾拯救人類世界的傳奇魔劍士斯巴達與人類女性伊娃之子，因此擁有半人半魔的血統。

ダンテアップ

在戰鬥中，但丁以愛劍與雙槍作為主要武器。

隨著擊敗敵人並獲得新武裝，他不僅能使用劍與拳套，甚至連重型機車都能當作近戰武器揮舞！

ダンテアクション

此外，當啟動「Devil Trigger（魔人化）」後，還能化身為魔人形態，獲得強大的力量與恢復能力。。

操控三隻魔獸的神秘男子 V

V

V 是本作故事開端事件的委託人。

這名企圖討伐魔王的神秘男子，究竟懷抱著什麼樣的目的呢……？

Vアップ

V 身邊跟隨著「暗影」「格里芬」「夢魘」三隻使魔。

Vアクション

雖然 V 本人的戰鬥能力相對薄弱，但他能透過指揮使魔進行攻擊，對敵人造成巨大的傷害。

而當敵人被削弱至瀕死狀態時，V 則會親自上前，以手中的手杖給予最後一擊。

身為雙胞胎哥哥的最強宿敵 維吉爾

維吉爾

維吉爾是但丁的雙胞胎哥哥，也是整個《惡魔獵人》系列中最具代表性的宿敵角色。

他所持有的武器，是蘊藏強大力量的妖刀「閻魔刀」。

バージルアップ

這把外型如日本刀般的魔劍，正是維吉爾最強大的武器。

其戰鬥風格以高速移動與連續斬擊見長，能夠在瞬間施展大量攻擊，是極具技巧性的角色。

バージルアクション

與但丁相同，維吉爾也能發動魔人化，變身為魔人形態戰鬥。

熟練運用這四位角色的不同特色，盡情享受《惡魔獵人》系列招牌的華麗風格動作體驗吧！

原創動畫《Devil May Cry》第二季已於 Netflix 上線！第三季製作也正式確定

Netflixアニメ

Netflix 自 2026 年 5 月起開始獨家播出原創動畫《Devil May Cry》第二季。

在獲得熱烈迴響後，官方也已正式宣布第三季製作決定！

在《惡魔獵人 5 Devil Hunter Edition》上市之前，不妨先透過動畫作品重溫《惡魔獵人》的世界觀與角色魅力。

在《惡魔獵人 5 Devil Hunter Edition》中享受爽快動作體驗！數位版期間限定現折 1,000 日圓

アクションシーン

可操作四位角色的《惡魔獵人 5 Devil Hunter Edition》即將正式登場。

建議售價為 3,990 日圓（含稅）。

此外，數位版目前正推出 期間限定優惠活動，可享 1,000 日圓折扣 ！

優惠期間：即日起至 2026 年 7 月 31 日（五）

優惠價格：2,990 日圓（含稅） ※數位版限定

數位版的發售日期為2026 年 6 月 23 日（二）、實體版為2026 年 8 月 28 日（五）。

玩家可透過《惡魔獵人 5 Devil Hunter Edition》官方網站進行預購。

更多最新資訊，請關注官方 X 帳號(@devilmaycry_jp)。

商品資訊 惡魔獵人 5 Devil Hunter Edition 風格動作/td> Nintendo Switch 2 D（17 歲以上適用） 數位版：2026 年 6 月 23 日（二）

實體版：2026 年 8 月 28 日（五） 3,990 日圓（含稅）

※數位版於 2026 年 7 月 31 日（五）前優惠價 2,990 日圓（含稅）

©CAPCOM

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