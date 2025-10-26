《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
想住「台北華爾街」？信義房屋：上班族選這
[NOWnews今日新聞] 南京東路被稱為「台北華爾街」，金融業、商辦大樓林立、商業機能發達，房價也有一定水準，信義房屋專家表示，商圈的購屋族群多是有地緣關係的高資產族，若是附近上班族想就近居住，夫妻二人各年薪百萬，可選擇總價約2000萬-3000萬的物件，取捨部分居住條件，入住黃金地段。
信義房屋南京建國店專案執行協理陳諾琪表示，南京建國商圈為開放型商圈，區域內的主力產品為屋齡40年電梯華廈或大樓的三房產品，位於南京東路、長春路、遼寧街、龍江路、朱崙街等區域，總價為3500-4000萬；購屋族群來自當地換屋族，隨著高齡化，開始有電梯的需求，賣掉公寓2千多萬，再自備1千多萬，就有機會可以換大樓產品，也有一定經濟實力的族群協助二代購屋。
此外，陳諾琪表示，南京建國商圈內也有屋齡20年的大樓三房加車位的物件，單價120萬到140萬；長春路新成屋單價140萬，復興南路的1+1房，單價150-170萬；松江路的指標建案，單價180-190萬，以2-3房為主力產品，這類的產品大多吸引海外歸國、收租置產的客戶。
而南京建國商圈另一主力產品為商辦產品，陳諾琪觀察，南京東路過去有許多中小企業，又有近松山機場等優勢，隨著商業發展，轉向大者恆大的商業模式，因此，現今商辦的主力產品為坪數60坪到100坪，才能滿足企業的基本需求，單價約115萬，總價為8千至1億元。
若是在周邊上班的上班族，假設夫妻兩人皆年薪百萬，總價可以負擔2000-3000萬的物件，有機會找到不錯的公寓或屋齡較高的電梯產品。陳諾琪表示，靠近華航附近巷內公寓，成交單價約80-90萬，坪數約26-32坪，單價高低視是否有裝潢條件而定。往建國高架橋、合江街或離捷運站路程超過10分鐘或是樓下有餐飲店家的公寓單價會較低一些。
陳諾琪分析，小資上班族有預算考量，勢必要在生活環境等條件上取捨，例如面對高架橋的物件，易有噪音，或長寬比8比2的狹長型公寓，影響採光與通風，或是室內為三角形或圓弧形格局的公寓產品，這類的產品單價約低於行情1成，可視個人接受程度選擇，有機會挑到符合預算的物件。
陳諾琪建議，買方近期若想進入市場，需確保有想買物件總價的三成現金，雖然現階段屋主多採觀望心態，但有時也會有急售需求，這類物件有機會議價，但若是買方的自備現金不足或是銀行無法貸款，可能就會失去購買機會。
