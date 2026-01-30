想加入《幻獸帕魯》開發團隊做遊戲？社長曝公司標準：「沒玩Steam遊戲不收！」

隨著 2024 年橫空出世的《幻獸帕魯》大獲成功，廣受玩家好評後，日本遊戲開發商 Pocketpair 也隨之聲名大噪，吸引了許多想踏入遊戲開發圈的日本新鮮人們前往。而昨（23）天 Pocketpair 社長溝部拓郎就在 X 上分享 Pocketpair 的有趣招聘要求，表示他們會要求所有求職者都必須在履歷中附上自己的 Steam 遊戲庫截圖，如果沒有的話就會直接被打回票。

(Credit:Pocketpair)

《幻獸帕魯》開發商 Pocketpair 社長溝部拓郎昨（23）天表示，只要求職者們對 Pocketpair 的企劃職位提出申請，Pocketpair 就會規定他們必須在自己的履歷中提交自己的 Steam 遊戲庫與遊玩紀錄頁面以供審查，如果沒有玩過 Steam 的遊戲的話就會直接被打槍，無法進入 Pocketpair。

溝部拓郎解釋，這是因為當求職者進入面試階段時，他們會針對每個求職者平常在玩的 Steam 遊戲進行提問，請對方說明那款遊戲是如何設計、以及為何採用那種設計方式、遊戲的特色與突出之處又是什麼等問題。因此如果求職者根本沒玩過任何 Steam 遊戲，那麼面試就很難繼續下去了。

此外，溝部拓郎也表示，雖然他們也鼓勵求職者們也能提供 PS5、XBOX、Nintendo Switch 等其他平台的遊玩數據截圖，但現階段 Pocketpair 還是優先考量 Steam 平台玩家的申請：「基本上，Steam 遊玩遊戲數為 0 的話我們會直接淘汰，也希望大家能夠遊玩那些只在 Steam 上能玩到的獨立遊戲。」

負責 Pocketpair 發行部門的 John Buckley 也表示這是真的：「當時面試時他們就直接問我知不知道《殺戮尖塔》這類的遊戲，這是因為，Pocketpair 是一間由玩家組成的公司，所以我們的 CEO 就非常堅持要維持這件事。」，而或許溝部拓郎的想法是，最後終究只有玩家能了解到底該在遊戲中加入哪些元素才能做出好玩遊戲，持續讓 Pocketpair 未來推出的所有作品都能獲得成功。