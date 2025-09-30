回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
想婚VS不婚：故意逃避、不置可否，就是最終的答案嗎？
大家總覺得他們是幸福的一對，男友外表斯文、是事業有成的神科專業人士、手上投資、資產不少，兩人一起數年，都是時候等著她的好消息。
步入30中，她開始有結婚的念頭，多次跟男友提起婚事，結果都是一樣……。
「每次我提結婚，佢都係笑一笑避開。」她扁著嘴的說。
「佢都唔係第一次避喎？」我不禁問。
「我地平時相處都幾好，只係一問到結唔結婚啦，佢就會有意無意講其他話題，始終無畀確實嘅答案……。」她嘆了口氣:「佢會繼續扮無嘢，我地又繼續如常。」
兩人拍拖好幾年，即將奔40的他也到了要談婚的年紀吧，他看似不想結婚，但又不是想分開，每當她提起相關話題，他總會左右而言他，有意無意地避開。婚事談不攏，他既沒有給予一個明確點的答案，亦沒有其他回應，仿佛行若無事就是他最佳的應對方式。
「同佢一齊咁多年，咁耐感情，佢個人亦好聰明，條件唔錯，我唔想就咁放手呀。」她語氣中有點灰心。
不婚可要即分麼？要是為此而分手，固然是可惜又不甘心，畢竟大家一起已好幾年，感情深厚，亦習慣了彼此存在，無數的付出和用心，怎是說分開便分開。只是一談到是否邁向下一步，大家可會結婚，他始終不願給予一個清晰的答案，是無心還是在裝傻？
「至少佢只係無答，都無話唔結，可能遲啲會打動到佢，肯同我結婚呢？」樂天的她接著說。
一而再再而三的追問，想起來都甚為無癮吧。要是他真的夠喜歡她，明知道她在等一個答案，怎捨得一拖再拖，有意無意的虛耗著彼此青春，他可是繼續避而不答、裝作若無其事呀，這不是很明顯麼？
也許一直的不置可否，只是為了不用當那個先結束的壞人，「不肯說出口」就是最終的答案嗎？
作者：妮洛
浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。
小眾品牌Fort & Manlé全球首間香水店選址香港！融合現代與復古美學，3款必收人氣香調
