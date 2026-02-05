想學 AI 但唔知點揀？學 AI 前必看！自學 vs 報班點樣揀？揭秘「抄 Prompt」課程的致命傷！｜文恩澄 ｜廣東話

2026 新年快樂！🎉 可能有些人今年的目標是「學好 AI」，但在你付款報名任何課程之前，請先停一停、看一看這條影片！✋

這集我不賣課程，甚至可能會「倒自己米」叫你不要隨便報讀！😂

很多人問我：「Rannes，我應該怎樣開始學 AI？」其實每個人的背景、目標都不同，選錯了學習路徑，不單止浪費金錢，最慘是浪費了時間，最後發現學完根本用不著。

今集我會將學習者分為 四種類型 (自學型、書院派、速食型、實戰型)，並深入分析市面上各種課程的優缺點。為什麼我最反對「速食型」抄 Prompt 的學習方式？對於香港上班族來說，哪一條路徑才是最實用、最長遠的投資？

想知道自己適合哪一種？立即去片！👇