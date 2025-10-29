想靠服務型遊戲發大財？前PS高層警告：別做夢了，多數人注定失敗！

前美國索尼互動娛樂（SIE）總裁 Shawn Layden，先前就曾透露過，自己離職是因為索尼「服務類型遊戲策略轉變」，讓他察覺到自己的專長不再符合未來的公司發展。而最近 Shawn Layden 對目前的遊戲產業發表了看法，特別是針對即時服務遊戲的熱潮，他認為許多開發者懷抱著打造下一個《要塞英雄》或《鬥陣特攻》的夢想，希望能賺到大把大把的鈔票，但這通常只是不切實際的幻想。

近幾年新作不少都走即時服務的路線。（圖源：Fortnite）

Shawn Layden 在外媒 The Ringer 的訪談中提到，現在遊戲市場像是一條「堆滿了失敗者的高速公路」，上面滿是想挑戰《要塞英雄》地位的跟風者，以及嘗試用不同外觀複製《鬥陣特攻》模式的作品。他表示這現象導致了市場過度飽和。大家都想在這片即時服務遊戲的紅海中賺到大把鈔票，但對大多數人來說，最終都難以實現。

除了市場飽和的觀點，Layden 更提到他對即時服務遊戲本質的不認同。他認為這類遊戲稱不上是真正的「遊戲」，稱其為「重複性的動作互動裝置」。對他來說，一款好的遊戲應該具備豐富的角色、劇情和世界觀。

