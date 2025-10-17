愉景灣萬聖節攻略：冰上派對、愉景灣酒店Staycation！2大2小入住人均$472起包自助早晚餐｜Halloween好去處

【Now新聞台】台灣知名地標之一的台北車站，日前有女遊客醉酒後遭人在車站大廳當眾性侵。當地傳媒報道，受害人是香港遊客。疑犯落網後證實是通緝犯，輿論關注車站治安問題。台鐵表示，將聯合警方加強巡邏次數。作為台北市主要交通樞紐，台北車站每日人來人往，車站大廳亦不時有人停留。台灣傳媒報道，上周有一名來自香港的女遊客，疑似在醉酒的情況下遭一名男子拖到牆邊性侵，據報整個過程超過十分鐘，警方接獲途人報案後趕至制止，並逮捕疑犯。檢警部門經調查後，發現該名姓邱男子去年因偷竊判入獄六個月，雖可繳納罰款代替，但他未有理會而遭通緝，今次落網後已即時入獄。負責管理台北車站的台鐵周三發聲明，對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查。而案件亦引起社會關注台北車站治安問題。有民眾認為車站內部空間大，如同「大迷宮」，廁所、儲物櫃亦有「死角位」，深夜經過時都有點擔心。民眾：「比較晚的話或是都沒有人的話，我覺得安全上還是會有點顧慮。」民眾：「就會莫名感覺到有點沒有安全感，就是常常會迷路這樣。」另一方面，台北車站附近一帶近年越來越多無家者逗留，亦有人憂慮會影響治安。台鐵方面表示，已與鐵路警察局召開會議，並提出四項措施，警方在大廳、廁所等定點駐守頻率將由每小時兩次增加至三次以上，另外會與車站職員及保安每半小時交錯派員巡邏，亦會要求相關部門輔導安置無家者。 #要聞

