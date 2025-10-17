愉景灣萬聖節攻略：冰上派對、愉景灣酒店Staycation！2大2小入住人均$472起包自助早晚餐｜Halloween好去處

葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
愉景灣今年化身為「鬼魅莊園」帶來特色打卡位及一連串萬聖節限定活動，與此同時愉景灣溜冰場則有「SCREAM SKATE」萬聖節冰上派對，而香港愉景灣酒店推出「哈囉極樂園」住宿計劃，讓大家沉浸於萬聖節氣氛之中，大人細路都能玩足兩日一夜！
愉景灣溜冰場 只此一日萬聖節冰上派對
愉景灣溜冰場於10月26日舉行「SCREAM SKATE」萬聖節冰上派對，分為1:30pm-4pm及4:30pm-7pm兩個場次，每位參加者可獲萬聖節禮品一份及參加緊張刺激的Trick or Treat遊戲贏取額外獎品，大家不妨以萬聖節造型現身，除了增加儀式感，更可獲$20票價減免，折後門票只需$75，適合3歲或以上人士參加。門票可透過Klook預訂，活動當天中午12點起亦可於愉景灣溜冰場票務處購票，一於打扮成最喜愛的萬聖節角色前往溜冰搗蛋吧！
愉景灣溜冰場「SCREAM SKATE」萬聖節冰上派對
門票：普通門票每位$95，萬聖節裝扮每位$75
哈囉極樂園住宿計劃 墨西哥亡靈節為主題
至於香港愉景灣酒店則推出「哈囉極樂園」住宿計劃，以墨西哥亡靈節為主題，用色彩絢麗的布置和墨西哥傳統音樂等，交織出一種既鬼魅又歡樂的氛圍，尤如沉浸於迪士尼電影《玩轉極樂園》世界之中。住宿套票由$1,888起，最多供兩大兩細入住山景客房，包雙人自助早餐、墨西哥主題雙人自助晚餐以及兩份亡靈節特色雞尾酒，除開人均$472起。但留意入住日期只有6日，分別為2025年10月24至26日及10月31日至11月2日。
地點：愉景灣溜冰場（地圖按此）
日期：2025年10月26日
時間：1:30pm-4pm、4:30pm-7pm
香港愉景灣酒店「哈囉極樂園」住宿計劃
地點：香港愉景灣酒店（地圖按此）
日期：2025年10月24至26日及10月31日至11月2日
住宿套票：每晚$1,888起，供最多兩大兩細入住，人均$472
套票內容：
客房住宿一晚
自助早餐
墨西哥主題自助晚餐
兩份亡靈節特色雞尾酒
預訂：按這裡
