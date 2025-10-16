意大利報章促查 Google「AI 摘要」功能 批評為「流量殺手」威脅傳媒生存︱Yahoo

KRAKOW, POLAND OCTOBER 1: The Google logo is seen in Krakow, Poland, on October 1, 2025. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】意大利報章出版商要求當局調查 Google 的人工智能「AI 摘要」，指該功能嚴重削弱網站流量，威脅傳媒生存空間。

綜合外媒報道，意大利報章出版商聯合會（FIEG）已正式向該國通訊監管機構 Agcom 提交投訴，指 Google 的 AI 服務違反《數碼服務法》的基本條文，對用戶、消費者及企業造成不利影響。

FIEG 表示，「AI 摘要」會在搜尋結果頁面頂端，以自動生成的文字摘要提供答案，令用戶無需點擊原始新聞來源。該聯合會形容這項功能是「流量殺手」，削弱傳媒內容的曝光度及搜尋可見性，導致廣告收入下降。聲明指出，這情況「對傳媒經濟可持續性及多元性造成嚴重後果」，更可能增加資訊不透明及虛假訊息的風險。

與新聞內容形成直接競爭

該聯合會同時對 Google 另一項「AI 模式」表示憂慮，該功能會從多個來源整合資料，以聊天機械人形式回覆問題。FIEG 稱，這些產品與新聞出版業的內容形成直接競爭。

除意大利外，其他歐盟成員國的出版商亦已提出類似投訴，並在歐洲報業出版商協會（ENPA）協調下，尋求歐盟委員會根據《數碼服務法》展開調查。

點擊率最多下跌 80%

根據英國分析公司 Authoritas 於 7 月發表的研究，「AI 摘要」推出後，點擊率最多下跌 80%，而 YouTube 的連結則在搜尋結果中顯得更突出。美國智庫 Pew Research Center 亦發現，用戶在 AI 摘要下平均 100 次搜尋中，只會有 1 次點擊連結。

「AI 摘要」於 3 月登陸意大利；而在 9 月，該國成為歐盟首個通過全面監管人工智能的國家，法例規定限制兒童接觸 AI，並對利用技術作出傷害行為的人士設監禁刑罰。