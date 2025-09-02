Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
連名媛巨星都心動的Valextra手袋，即深入解讀Valextra品牌故事、工藝與價值：
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Valextra意大利國寶級品牌
Valextra 誕生於1937年米蘭，由Giovanni Fontana創立。品牌名稱源自「Valigia（行李箱）」與「Extra（卓越）」，早期以高級旅行箱聞名，專為貴族與上流社會訂製。隨著時代演進，Valextra轉型專注於手袋與皮具，以極簡設計、精湛工藝與「無Logo」理念聞名，成為時尚圈內行人才懂的奢華選擇。
Valextra的品牌哲學
提起Valextra，不少時尚迷會馬上聯想到「Quiet Luxury」。因Valextra的最大魅力在於「低調卻無可取代」。皇室成員、名媛以及貴婦都不約而同愛上這品牌，包括Grace Kelly、Jacqueline Onassis、Cate Blanchett、Anne Hathaway、Jennifer Aniston 以及 Meghan Markle等，連蘋果設計靈魂人物Jony Ive也愛用Valextra公事包。
Valextra工藝與皮革的秘密
Valextra最引以為傲的是Millepunte小牛皮，顆粒細膩，既輕盈又耐用。搭配「Costa」手工油邊，每一件作品需經多次打磨，並由單一工匠獨立完成，內部還會燙印製作年月與專屬編號。這份對細節的執著，使Valextra的皮製品不僅是一件普通時尚配件，更是一件值得珍藏的藝術品。
Valextra手袋推薦：Valextra Iside
Iside系列是Valextra最經典的代表作，以金字塔形梯形包身搭配方形鎖扣設計而聞名，辨識度極高。這款手袋提供迷你、中型與大型等尺寸，顏色涵蓋黑、白等經典色系，以及紅、藍等鮮明色調。Iside的手工細節與耐用皮革，使它成為職場女性與名人最愛的手袋款之一。這款手袋在二手市場的保值率高達零售價的80%-90%，雖略遜於Hermès Birkin，但依然屬於極具投資價值的款式。
Valextra Iside tote bag
價格：$34,510
Valextra Iside tote bag
8折優惠價：$22,560｜
原價：$28,201
Valextra手袋推薦：Valextra Soft Bucket
Bucket Bag在近年手袋潮流中一直佔有一席之地，而Valextra的Soft Bucket Mini以極簡線條與精湛工藝贏得市場。包身雖小巧，但足以容納日常必需品。金色壓印編號更增添獨特手工價值，是追求低調小眾品味人士的理想選擇。
Valextra medium Bucket tote bag
95折優惠價：$14,375｜
原價：$17,780
Valextra手袋推薦：Valextra Iside Clutch
在正式場合，Valextra的Iside Clutch是不少名媛的首選。這款Clutch採用標誌性長方扣設計，搭配光滑皮革內襯，質感細膩。包扣處鑲嵌皮革，並附有穩固鏈條肩帶，既可手拿，也能肩背。內部設有卡槽，甚至能容納iPhone Pro Max。這款Clutch在歐美紅毯與私人宴會上很常見，是懂品味的人專屬的奢華配件。
Valextra Iside leather clutch bag
8折優惠價：$13,440｜
原價：$16,800
Valextra手袋推薦：Valextra Mochi
Mochi Mini是近年最受矚目的「飯盒包」，因方正小巧的外型而得名。設計上延續Valextra的極簡風格，展現細膩工藝。這款手袋的百搭特性，使它成為年輕時尚人士的日常首選，也適合小資女們的第一個Quiet Luxury入門手袋款。
Valextra Mochi top-handle leather mini bag
價格：$11,686
Valextra手袋推薦：Valextra MyLogo Laptop Bag
除了女生愛用的手袋外，Valextra也推出專為商務需求設計的公事包。將簡約設計與功能性融合，能輕鬆容納手提電腦與文件。外型延續品牌低調優雅的黑漆油邊工藝，加上可拆卸肩帶設計，讓專業人士能在正式場合中展現品味，而不顯得浮誇。這款公事包甚至受到Jony Ive的青睞，是極簡設計與功能美學的完美結合。
Valextra grained-texture leather laptop bag
價格：$26,800
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Adidas雲朵包熱賣手袋終於7折！搶手「三葉袋」大減價，2件額外折扣低至$184
Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定
其他人也在看
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
連上學背包都是Louis Vuitton！Cardi B女兒Kulture的名牌穿搭有多誇張？
美國饒舌歌手Cardi B的名牌穿搭和手袋收藏也成為熱議焦點，和很多媽媽一樣，她也同樣愛為女兒打扮，這位5歲的星二代Kulture Kiari Cephus不只穿上潮牌和名牌童裝，連上學背包都是Louis Vuitton，究竟Cardi B女兒Kulture的名牌穿搭有多誇張？馬上來解構一下！一家三口都愛時裝 2018年，Cardi B與老公Offset誕下女兒Kulture，一家三口不時一起出席公開活動，在生日會上，三人穿上格子服裝，Cardi和女兒更在腰間掛上Chanel的時尚配飾呢！ 現在才兩歲的Kulture的IG帳號已經擁有130萬追蹤人數，由媽媽Cardi B管理，專門上傳女兒的生活照，除了上學、玩耍等日常外，不少人還談論起Kulture的名牌穿搭呢！ Burberry套裝曝光率最高 父母都是饒舌明星，Kulture也完全不怕鏡頭，穿上Burberry連身裙和運動鞋，天生就是位時尚小明星呢！ Cardi B和Kulture似乎對Burberry情有獨鍾，整身Burberry的風褸、頸巾和帽子配搭得宜，簡直就像品牌廣告裏的小童模特兒呢！ 這回穿上Burberry的披肩和畫家帽ELLE.com.hk ・ 22 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月最新優惠/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
Selfridges是英國數一數二的百貨公司，其門市與網店有相當多知名品牌產品發售，就算未能飛去當地shopping，亦可以安在家中到Selfridges網購！假如你是一個喜歡網購的人，相信都會對Selfridges不陌生，Selfridges可以平買Jellycat外，今期Selfridges減價區亦有不少名牌好物，女裝SOEUR弧形線條手袋折後低至$2,400、VEJA Volley Trainers不用千元、男裝NEW BALANCE 740波鞋減至$600！這裡就來詳細解構Selfridges網購教學，免運費詳情與退貨教學！Yahoo購物專員更會給你定時更新優惠碼及名牌退稅攻略，即睇以下Selfridges網購教學！Yahoo Style HK ・ 1 天前
賴軒辰闖電梯的恐怖祕密：東京治安危機背後的驚悚真相？
想像一下，你深夜搭電梯回家，突然發現一個陌生男子跟了進來，這畫面是不是有點像恐怖片？根據《共同社》2025年8月29日報導，這事真發生在東京中央區日本橋箱崎町！Japhub日本集合 ・ 1 天前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！Yahoo Style HK ・ 1 天前
太古區隱世美食指南｜「太古賞味遊」食多賞多超過150間餐廳 推介人氣大熱大師兄銷魂麵舖/米炊/Baker by Lubuds/ Penna/Té Bo
無論是匆忙的午餐、溫馨的家庭聚會，還是浪漫的約會晚餐，香港人總是以挑剔的味蕾和精明的眼光追逐那份物超所值的滿足感。位於港島東的太古區，由太古城中心、太古城、太古坊及香港東隅組成的活力社區已經成了一個隱藏的美食寶庫。只需15分鐘的步行距離，已雲集超過150間環球食府，涵蓋中、日、韓、意、法、美等多國佳餚。從2025年全新進駐的驚喜新店，到米芝蓮推介的經典名店，都可以吃得到！Yahoo Food ・ 1 天前
鄧兆尊出入煙花之地建興大廈？ 網民信冇古惑︰佢真係去買球拍
已經三位紅顏知己嘅鄧兆尊，近年參與唔少訪談節目，佢曾經透露過同女友們好耐冇「親密接觸」，亦「唔好呢尾嘢」。被追問女友有需要點算，兆尊抵死咁話「入紙申請囉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
【百佳】網店至抵星期三 固力果杏仁奶1公升 $90/3盒（只限03/09）
百佳網店推出星期三限時閃購優惠，永樂麵 45克5個 $55/件、固力果杏仁奶1公升 $90/3盒、NATURAL CHIP CO. 薯片 $32/件、雞仔牌香薰凝香消臭劑 400毫升 $52/2件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【壽司郎】嚴選食材祭 軟煮鮑魚海苔包 $17（02/09起至售完即止）
壽司郎最新推出嚴選食材祭，呈獻各款海陸精選食材！新品包括鰻魚雙味壽司（山椒煮・鹽燒）$22、銀鱈魚雙味壽司（醬烤・田樂味噌）$17、、牡丹蝦壽司 $32、軟煮鮑魚海苔包 $17、黑毛和牛海苔包配智利海膽三文魚子壽司 $27、章魚燒風味腐皮壽司 $17！YAHOO著數 ・ 1 天前
【OK便利店】5天狂減 雀巢雪糕杯/脆皮樂/旺雲 $33/6件（即日起至07/09）
OK便利店推出5天狂減限時優惠，阿波羅 MAGIC CONE／PARI 甜筒 $32/4件、雀巢雪糕杯／脆皮樂／旺雲$33/6件、易極+ 草本潤喉薄荷糖—蜂蜜檸檬／枇杷梨口味 $17/件、佳得樂 Gatorade 運動飲品 600毫升 $10/件、伊藤園綠茶 500毫升 $7.5/件、七寶札幌啤酒 500毫升 $8/件、藍妹啤酒 500毫升四罐裝 $42/件！YAHOO著數 ・ 23 小時前
攜手安成宰當評審 白種元重返黑白大廚2
[NOWnews今日新聞]南韓知名廚師兼企業家白種元，今年5月因自家品牌捲入產地標示不實、違反《農地法》及衛生爭議，宣布全面暫停演藝活動，並強調會專注於公司經營。消息一出震驚韓娛圈，原先他是否能繼續參...今日新聞 娛樂 ・ 12 小時前
【7-11】怪誕城之夜、幪面超人精品預購（即日起至16/09）
今期7仔預購推出《怪誕城之夜》主題系列產品，有Disney Jack 家庭娛樂套裝 (夜光版) 、型格Jack骷髏、莎莉主題購物袋、角色造型潮流 T恤等產品。7-Eleven App 用戶喺「7 仔預購」購買指定萬聖節系列產品滿$1,000，於結帳輸入優惠碼「HALLOWEEN」可減$200優惠。YAHOO著數 ・ 23 小時前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限03/09）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌防護口罩系列買2送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
91歲方太到餐廳慶生不忘點評美食 網民大讚keep得好
現年91歲嘅方任利莎（方太）為烹飪界KOL始祖，過往於烹飪學校和電視節目以簡單食材用料教煮餸及風趣談吐吸納大批支持者，亦係香港人嘅集體回憶之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金價走勢｜現貨金再破頂 今年累升35%勁過比特幣 即睇大行目標價【9月3日更新】
【9月3日更新】黃金價格持續走強，現貨金今日(3日)一度升穿每盎司3,540美元關口，再創新高，最新報3,539美元每盎司，升幅0.15%，而紐約期金更突破3,600美元關口，顯示資金持續流入黃金市場。 白銀價格同樣表現強勁，最新報每盎司40.84美元，穩站40美元以上水平，創下14年來新高。貴金屬市場整體呈現強am730 ・ 16 小時前
飲茶好去處2025｜12間香港高質飲茶食點心推介！優惠價低至49折/米芝蓮點心$38起/海景飲茶
飲茶食點心是香港人的日常生活，不論你是喜歡新派點心，還是懷舊點心，香港都有各式各樣的餐廳可以選擇，今次Yahoo就集齊米芝蓮級、海景飲茶、傳統點心等等供大家選擇，當中更有不少設有優惠價，趕快約家人好友一同聚會飲茶！Yahoo Food ・ 1 天前
大摩瑞銀等投行齊聲唱好黃金 料減息後維持升勢
受投資人普遍預期聯儲局 (Fed) 本月中旬將減息，以及各國央行對黃金的持續強勁需求推動，紐約黃金期貨價格周二 (2 日) 漲破每盎司 3600 美元，創下歷史新高，黃金現貨價格也一路飆升突破每盎司 3,533 美元，同樣刷新歷史紀錄。黃金市場在經歷四個月橫盤整理後迎來突破性上漲，引發市場廣泛關注。鉅亨網 ・ 1 天前