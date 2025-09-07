意大利時裝巨擘Giorgio Armani逝世：靈堂追悼/8件趣事回顧/23億歐元時尚帝國接班發展

意大利時裝巨擘 Giorgio Armani 逝世：靈堂追悼/8件趣事回顧/23億歐元時尚帝國接班發展

意大利時裝界國寶級大師Giorgio Armani先生於米蘭寓所安詳辭世，享年91歲。Armani先生畢生致力時裝事業，其創立的時裝帝國橫跨高級成衣Giorgio Armani Privé，業務涵蓋核心的Giorgio Armani、Emporio Armani與A|X Armani Exchange三大主線，更橫跨美妝、傢俱家居、餐飲酒店等領域。根據《Forbes》所講，Armani Group 2024年營收達23億歐元。Giorgio Armani先生半世紀來持續以東方禪意美學重新定義奢華內涵，也為全球時裝界留下深厚傳奇與趣味故事，馬上一起回顧！

Giorgio Armani逝世享年91歲

Giorgio Armani先生直至生命最後階段仍親力參與品牌設計與企業決策。據集團聲明透露，團隊始終尊稱其為「II Signor Armani 」足見其在時裝界的崇高地位，對他的逝世感到悲痛。 剛剛於9月6至7日一連兩日於意大利米蘭的Armani集團總部設立的靈堂，開放讓民眾追悼。連日來各界著名設計師及名人影星於個人IG發文及合照悼念Giorgio Armani先生，包括Donatella Versace、Paul Smith、Valentino Garavani、 Anthony Vaccarello 、Demi Moore (狄美‧摩亞)、Julia Roberts (茱莉亞·羅拔絲)、Anne Hathaway、楊紫瓊、舒淇……等等，可見Giorgio Armani先生深受各界敬重。

改變時裝界的故事 事蹟橫跨名人趣事與社會影響

1. 從醫學生到時尚巨擘

Armani曾攻讀醫學，後來受Nino Cerruti邀請而開始解構男裝外套，造就了如襯衫般輕盈的西裝，開創現代精緻裁剪潮流。他的女裝西裝革命令職場女性盛行穿西裝，打破過去刻板時尚定型。

2. 模特健康倡導者：終結「病態瘦」風氣

Armani大膽表示不想聘用過瘦模特兒登台，作為時尚代表推動健康時尚風氣，為時尚審美價值觀帶來重大反思。

3. 荷李活與紅毯的時尚教父

他曾為《美國舞男》和《華爾街狼人》等多部電影設計服裝，並與Lady Gaga、Zendaya等巨星合作，將品牌推至高峰、成為紅毯焦點。

真人版Barbie Margot Robbie穿上了supertstar barbie也穿過的同款Giorgio Armani粉紅亮片裙。圖片來源：Instagram@ goldenglobes

4. 打破性別框架的標誌性時刻

Armani及其品牌致力為不同影星設計登台造型，每每都帶來驚喜及突破，例如Julia Roberts 就在47屆金球獎以型格俐落西裝造型登場，聯手打破紅毯性別符號，為大家帶來經典時刻之餘，也說明「真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘」。

5. 運動狂熱

Armani 熱愛運動，曾投資並擁有奧林匹亞米蘭籃球隊（Olympia Milano），同時是國際米蘭足球隊的熱情支持者。

6. 時尚帝國守護者

自1975年創立以來，Giorgio Armani先生始終嚴守其品牌的獨立性。Armani一直堅持品牌獨立，即便面對LVMH、Kering 等奢侈品巨頭的收購誘惑，這位設計大師仍堅守完全掌控權，拒絕妥協確保品牌DNA的一致性和精髓，直到逝世都以掌舵身分領導公司。2024年10月，91歲高齡的Armani宣布將在兩三年內退休，並啟動權力交接計劃。五位關鍵繼承人隨之浮現：胞妹Rosanna Armani、姪女Silvana Armani與Roberta Armani、外甥Andrea Camerana，以及服務集團逾三十年的男裝設計總監Pantaleo Dell'Orco。

由於未有直系後裔，Armani將股權分配予家族成員及長期夥伴，同時成立Giorgio Armani Foundation確保品牌永續經營。

7. 最後的遺憾與感激：醫者夢與時尚舞臺

離世前，他在最後一次訪問坦言自己的遺憾花太多時間工作，但也感謝時尚給予他自由和舞台，以及家人和朋友們的體諒和支持。

8. 工作至最後一刻：缺席時裝週，卻未停下腳步

Armani因健康缺席2025米蘭時裝週，此也是他首次缺席自家品牌的重點活動，但他仍不斷工作至最後一刻，展現職人精神及對時尚的熱血。

時尚帝國接班發展 繼承架構與主要人物

據悉Giorgio Armani逝世後，其時尚帝國由家族成員與長期核心夥伴共同繼承，包括手足 Rosanna、姪子 Andrea Camerana、姪女 Silvana Armani 與 Roberta Armani 及男裝主管 Pantaleo Dell'Orco；而亦有行內報到指品牌將由相關信託機制來守護品牌，具體繼承結構及生前佈局，將傳奇傳承、延續其獨立、優雅、現代精神。

