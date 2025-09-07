八號信號至少維持至早上 11 時
意大利時裝巨擘Giorgio Armani逝世：靈堂追悼/8件趣事回顧/23億歐元時尚帝國接班發展
意大利時裝界國寶級大師Giorgio Armani先生於米蘭寓所安詳辭世，享年91歲。Armani先生畢生致力時裝事業，其創立的時裝帝國橫跨高級成衣Giorgio Armani Privé，業務涵蓋核心的Giorgio Armani、Emporio Armani與A|X Armani Exchange三大主線，更橫跨美妝、傢俱家居、餐飲酒店等領域。根據《Forbes》所講，Armani Group 2024年營收達23億歐元。Giorgio Armani先生半世紀來持續以東方禪意美學重新定義奢華內涵，也為全球時裝界留下深厚傳奇與趣味故事，馬上一起回顧！
Giorgio Armani逝世享年91歲
Giorgio Armani先生直至生命最後階段仍親力參與品牌設計與企業決策。據集團聲明透露，團隊始終尊稱其為「II Signor Armani 」足見其在時裝界的崇高地位，對他的逝世感到悲痛。 剛剛於9月6至7日一連兩日於意大利米蘭的Armani集團總部設立的靈堂，開放讓民眾追悼。連日來各界著名設計師及名人影星於個人IG發文及合照悼念Giorgio Armani先生，包括Donatella Versace、Paul Smith、Valentino Garavani、 Anthony Vaccarello 、Demi Moore (狄美‧摩亞)、Julia Roberts (茱莉亞·羅拔絲)、Anne Hathaway、楊紫瓊、舒淇……等等，可見Giorgio Armani先生深受各界敬重。
改變時裝界的故事 事蹟橫跨名人趣事與社會影響
1. 從醫學生到時尚巨擘
Armani曾攻讀醫學，後來受Nino Cerruti邀請而開始解構男裝外套，造就了如襯衫般輕盈的西裝，開創現代精緻裁剪潮流。他的女裝西裝革命令職場女性盛行穿西裝，打破過去刻板時尚定型。
2. 模特健康倡導者：終結「病態瘦」風氣
Armani大膽表示不想聘用過瘦模特兒登台，作為時尚代表推動健康時尚風氣，為時尚審美價值觀帶來重大反思。
3. 荷李活與紅毯的時尚教父
他曾為《美國舞男》和《華爾街狼人》等多部電影設計服裝，並與Lady Gaga、Zendaya等巨星合作，將品牌推至高峰、成為紅毯焦點。
4. 打破性別框架的標誌性時刻
Armani及其品牌致力為不同影星設計登台造型，每每都帶來驚喜及突破，例如Julia Roberts 就在47屆金球獎以型格俐落西裝造型登場，聯手打破紅毯性別符號，為大家帶來經典時刻之餘，也說明「真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘」。
5. 運動狂熱
Armani 熱愛運動，曾投資並擁有奧林匹亞米蘭籃球隊（Olympia Milano），同時是國際米蘭足球隊的熱情支持者。
6. 時尚帝國守護者
自1975年創立以來，Giorgio Armani先生始終嚴守其品牌的獨立性。Armani一直堅持品牌獨立，即便面對LVMH、Kering 等奢侈品巨頭的收購誘惑，這位設計大師仍堅守完全掌控權，拒絕妥協確保品牌DNA的一致性和精髓，直到逝世都以掌舵身分領導公司。2024年10月，91歲高齡的Armani宣布將在兩三年內退休，並啟動權力交接計劃。五位關鍵繼承人隨之浮現：胞妹Rosanna Armani、姪女Silvana Armani與Roberta Armani、外甥Andrea Camerana，以及服務集團逾三十年的男裝設計總監Pantaleo Dell'Orco。
由於未有直系後裔，Armani將股權分配予家族成員及長期夥伴，同時成立Giorgio Armani Foundation確保品牌永續經營。
7. 最後的遺憾與感激：醫者夢與時尚舞臺
離世前，他在最後一次訪問坦言自己的遺憾花太多時間工作，但也感謝時尚給予他自由和舞台，以及家人和朋友們的體諒和支持。
8. 工作至最後一刻：缺席時裝週，卻未停下腳步
Armani因健康缺席2025米蘭時裝週，此也是他首次缺席自家品牌的重點活動，但他仍不斷工作至最後一刻，展現職人精神及對時尚的熱血。
時尚帝國接班發展 繼承架構與主要人物
據悉Giorgio Armani逝世後，其時尚帝國由家族成員與長期核心夥伴共同繼承，包括手足 Rosanna、姪子 Andrea Camerana、姪女 Silvana Armani 與 Roberta Armani 及男裝主管 Pantaleo Dell'Orco；而亦有行內報到指品牌將由相關信託機制來守護品牌，具體繼承結構及生前佈局，將傳奇傳承、延續其獨立、優雅、現代精神。
延伸閱讀：Armani Privé 2024/25秋冬高訂系列登陸上海 珍珠着裝美出新高度
文章照片來源：Instagram、Shutterstock
Read the latest lifestyle and beauty article about 意大利時裝巨擘Giorgio Armani逝世：靈堂追悼/8件趣事回顧/23億歐元時尚帝國接班發展 from Jessica HK
Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.
Want to read the complete article with all images and interactive content?
📖 Read Full Article on Jessica HK →
Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.
其他人也在看
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
周冬雨5年內4度任國際影展評委 未出發先啟動了優閒Mode
【on.cc東網專訊】「三金影后」周冬雨近年主演電影之票房及口碑麻麻，不過，她在國際影展之地位，依然相當穩固，昨日（5日）更獲聖塞巴斯蒂安國際節主競賽單元邀請任評委，成為本屆評委名單中唯一的中國演員。這亦是她繼2021年上海國際電影節、2023年北京國際電影節、東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
牛仔褲穿搭貼士！7個時裝人都懂牛仔褲襯法！怎樣穿一星期牛仔褲都不會悶？
深藍牛仔褲配什麼上衣？ 面試為什麼不能穿牛仔褲？ 牛仔褲要搭什麼上衣？2025年流行什麼牛仔褲？牛仔褲會越著越鬆嗎？牛仔褲穿什麼鞋子？牛仔褲搭配什麼衣服？牛仔褲穿搭女生夏天怎樣穿？2025流行寬褲嗎？深藍牛仔褲配什麼上衣？牛仔寬褲要配什麼上衣？牛仔褲跟白恤衫一樣，永遠不嫌多。不同的洗水效果、深淺度以及闊窄剪裁等等，每一款都可以配搭出不同風格的時尚造型。厚薄適中的牛仔褲一年四季都適合，加上百搭易襯的優點，即使天天穿著牛仔褲也不會悶！立即看以下7個時裝人都懂的牛仔褲襯法靈感。牛仔褲穿搭Monday : Double denim 在眾多牛仔褲穿搭之中，最易駕馭也最受歡迎的必定是double denim! 無論配搭牛仔褸還是牛仔恤衫，將兩件牛仔單品配搭在一起就是簡單又好看。想advance一點的話，可以內襯一件小企領上衣或是外襯多一件外套，保暖之餘，又可以做出層次感。 牛仔褲推薦 : Miu Miu Denim five-pocket jeans高腰經典剪裁的Miu Miu牛仔褲，結合時尚與多功能性，搭配對比色車線與毛邊下擺，經洗水處理與燙褶設計，繡有品牌標誌，完美展現低調奢華。有助修飾身形，ELLE.com.hk ・ 22 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 1 天前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 16 小時前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 22 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」
美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。鉅亨網 ・ 3 小時前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？
分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 1 天前
楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光
天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
金缸經｜美團，你好像沒有完全反內捲哦
美團自從公佈2025年中期業績後，股價馬上跌逾12%，之後更不斷尋底，市場主要詬病公司第二季經營溢利按年急跌9...BossMind ・ 2 天前