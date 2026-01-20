意大利時裝設計師華倫天奴逝世終年 93 歲｜Yahoo

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)

【Yahoo新聞報道】意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）周一（19 日）在羅馬寓所逝世，終年 93 歲。華倫天奴基金會未有公布死因，其遺體將於周三起連續兩日暫放在基金會總部予公眾瞻仰，葬禮周五（23 日）舉行。

1932 年出生的華倫天奴，出生於意大利米蘭南部小鎮沃蓋拉一個富裕家庭，早年曾經於知名品牌 Christian Dior 和 Guy Laroche 等學習，1959 年在家人資助下創立自己的品牌 Valentino。

紅色禮服別樹一格

1962 年，他推出的全白系列讓他一舉成名，引起了時尚界關注，知名女星如蘇菲亞羅蘭和伊麗沙白泰萊等亦成為 Valentino 的忠實擁躉。華倫天奴並且為品牌設計出紅色禮服，成為 Valentino 的招牌之作，由其調出的「華倫天奴紅」並且獲權威色彩機構 Pantone 正式認可。在時裝界叱咤風雲近半世紀的華倫天奴，在 2007 年退休。