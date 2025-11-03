意大利監管機構對 DJI 涉嫌價格操控展開調查

歐洲已成為全球最大無人機製造商 DJI 的最新戰場，意大利競爭監管機構已對其展開正式調查，指控其涉嫌價格壟斷行為。意大利競爭局（AGCM）已對 DJI Europe 及其意大利進口商 Nital 展開調查，懷疑其違反了《歐洲聯盟運作條約》第 101 條。該機構懷疑這些公司對銷售 DJI 企業無人機的零售商施加了轉售價格限制，這類高端無人機通常用於商業、公共機構及工業客戶。

根據 AGCM 的說法，DJI 和 Nital 被指控監控零售商價格與 Nital 自家網站 hobbyhobby.it 上發布的價格之間的差異。提供折扣的零售商據報收到停止行為的信函，指控他們未經授權使用 DJI 的商標，並面臨供應中斷的威脅。監管機構表示：“DJI 和 Nital 似乎在其分銷網絡中實施轉售價格維持，通過折扣和降價消除任何形式的競爭。”

此外，監管機構指出，DJI 和 Nital 可能還試圖限制平行進口，阻止意大利零售商在海外以更低價格購買 DJI 無人機。這些行為可能構成歐盟競爭法下的嚴重限制，這是一項嚴重的罪行，可能導致巨額罰款。作為調查的一部分，AGCM 官員在 10 月 23 日對 Nital 辦公室及全國多家 DJI 零售商進行了檢查，並獲得意大利財政警察特別反壟斷單位的協助。

DJI 在給 Reuters 的電子郵件回應中表示，該公司致力於嚴格遵守法律和監管標準，並承諾在調查過程中全力配合當局。Nital 尚未對這些指控公開發表評論。意大利的調查為 DJI 面臨的國際監管壓力增添了新的一層，因為其在全球無人機市場的主導地位使其成為監管機構的焦點。

在美國，DJI 也正面臨著強大的壓力。2024 年 10 月，美國海關和邊境保護局開始根據《維吾爾族強迫勞動預防法》停止某些 DJI 無人機的進口，理由是可能存在供應鏈問題。DJI 否認任何與強迫勞動有關的指控，並表示正在努力向美國當局提供全面的文件。同時，五角大廈仍將 DJI 列為“與中國軍方有關的公司”，該公司最近未能在法庭上推翻此項指控。

此外，歐洲的價格壟斷指控與美國日益上升的國家安全擔憂，使得 DJI 面臨其歷史上最嚴峻的監管環境。對於消費者和商業無人機用戶來說，可能很快會感受到價格上漲、進口限制以及市場上可用 DJI 產品減少的影響。AGCM 的行動反映了對外國科技公司，尤其是與中國有關的公司的監管日益嚴格的趨勢。

除了監管挑戰，DJI 的聲譽也面臨風險。該公司長期以來一直是無人機市場的領導者，以其創新產品和技術而聞名。然而，持續的調查和指控可能會損害其形象，導致消費者信任的下降。在這些動盪時期，DJI 在歐洲和美國市場的未來仍然不確定。

鑑於這些發展，行業分析師正在密切關注 DJI 的下一步行動。該公司可能需要採取更透明的商業實踐，加強合規措施，以降低監管風險。此外，來自其他無人機製造商的競爭加劇，也可能進一步複雜化 DJI 的市場地位，特別是在面臨法律後果限制其運營能力的情況下。

隨著意大利的調查進展，這提醒了跨國公司在當今全球經濟中面臨的複雜性和挑戰。監管機構在執行競爭法方面變得越來越警覺，企業必須準備好適應這些變化。DJI 的情況凸顯了合規性和道德商業實踐的重要性，尤其是在科技和航空等快速發展的行業。

最終，AGCM 的調查結果以及來自美國當局持續的監管壓力，將可能塑造 DJI 和其在全球無人機市場的地位。隨著該公司努力維持其領導地位，必須在充滿監管挑戰和公眾認知問題的環境中航行。

