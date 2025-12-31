意大利研究人員發展新系統 探索暗物質中的難觸及粒子

意大利研究人員在尋找暗物質的過程中取得了重要的里程碑，展示了一種新型的可調系統，能夠以前所未有的高頻率搜尋難以捉摸的粒子。研究團隊成功部署了一台高頻 haloscope，探索一個之前未被研究的質量區域，該區域超過 40 微電子伏特。根據最新的研究，團隊在以約 10.2 GHz 為中心的 38 MHz 頻率區域進行了宇宙學 axion 的搜尋，這與超過 40 微電子伏特的 axion 質量區域相對應。這一特定範圍引起了科學界的高度關注，因為近期的理論預測表明，在這一質量窗口的 axion 是宇宙缺失質量的有力候選者，根據 phys.org 的報導。

這項研究是利用位於 Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) 和 Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) 的兩台專用 haloscope 進行的。實驗的主要目標是識別 axions，這些假設中的輕粒子自宇宙早期階段以來就被理論推測存在。這些粒子對現代物理學意義重大，因為它們可能為兩個不同的問題提供解決方案。首先，它們為某些核相互作用為何不違反時間對稱性提供了理論解釋。其次，它們被視為暗物質的主要候選者。

QUAX 合作組最近的研究利用了一台設計用於超過 10 GHz 的高頻 haloscope。這一頻率範圍使團隊能夠探測超過 40 微電子伏特的 axion 質量區域。由於 axion 的確切質量尚不清楚，實驗系統必須能夠掃描廣泛的值範圍，以確保進行徹底的搜尋。研究報告中補充道：「這種新型設備允許在廣泛範圍內以均勻的 axion 敏感度進行共振檢測系統的頻率調整。」

檢測過程依賴於一個浸沒在強磁場中的銅微波腔。根據 axion-光子耦合理論，與磁場中虛擬光子相互作用的 axion 可以轉換為真實光子。這些真實光子在特定頻率下顯示為極低功率的多餘信號。為了捕捉這一微弱信號，研究人員使用了一個包括適當耦合天線和量子限制放大器的檢測鏈。這些設備旨在區分可能的 axion 信號與背景熱噪聲和電子噪聲。

系統的可調性是一個關鍵特徵。研究人員可以通過調整腔體的孔徑來改變銅腔的頻率。每當孔徑發生變化時，團隊都會監控系統，以比較純噪聲水平和可能存在的信號。儘管最近的搜尋未檢測到與 axion 轉換一致的信號，但實驗確認該系統能夠以高敏感度掃描不同頻率。未來的計劃包括提高 haloscope 的敏感度並擴大正在探測的質量範圍。研究人員的目標是納入更先進的腔體，並實現系統的全面自動化。如果最終能夠識別出 axion 的痕跡，這將為暗物質提供首個直接證據。

