意大利稀有風力發電機獲得資金支持以實現自我調整葉片技術
一家意大利初創公司最近成功獲得了 310 萬美元的種子資金，以加速生產其基於人工智能的垂直微型風力發電機，這些發電機能夠從風中學習，以最大化能源產出。該公司名為 GEVI Wind，總部位於羅馬，而其微型風力發電機則是在比薩開發的，旨在克服傳統系統所面臨的挑戰。這輪融資由風險投資公司 360 Capital 和 CDP Venture Capital 主導，並通過加速器基金、MiSE 共同投資基金和托斯卡納下一代基金進行，還有 NextSTEP One 的參與。
根據報導，這筆資金預計將幫助該初創公司從原型階段轉向全國範圍內的工業生產。GEVI Wind 的目標是提高小型風能的效率和可獲得性。創始人兼首席執行官 Emanuele Luzzati 表示：「我們所獲得的支持使我們能夠將技術轉化為可擴展的工業產品，加速 GEVI 在能源轉型中的貢獻。」
這款新型風力發電機能夠實時適應不斷變化的風況。憑藉其專有的人工智能控制系統，該發電機每幾毫秒根據風向、風速、湍流以及葉片之間的氣動相互作用等實時數據調整葉片角度。這種反饋系統幫助風力發電機優化能量捕獲，並在極端條件下保護自身。在年產能量方面，該裝置的年產量比市場上領先的垂直軸風力發電機高出最多 60%，並且在強風中機械壓力可減少多達 80%。
這款風力發電機高約 3 米，轉子直徑為 5.4 米，非常適合安裝在屋頂、工業設施和當地微電網中。它在風速低至每秒 2.5 米時便可運行，提供的額定功率輸出介於 3 到 5 千瓦之間，特別適合城市和半農村地區。該系統的噪音水平低於 38 分貝，距離 10 米的運行噪音相當於耳語聲，非常適合住宅區。由於其設計簡便，無需起重機安裝且維護需求低，這使它成為去中心化能源系統的理想選擇。
根據 Luzzati 的說法，設計重點在於耐用性和靈活性。垂直的設置和智能葉片控制減少了磨損，從而延長了風力發電機的壽命，降低了整體成本。他強調：「多虧了我們投資者的信任，我們能夠為一個激進的理念賦予力量：學習風的發電機，與自然互動，將原本分散的能量轉化為可用的電力。」
該公司成立於 2022 年，計劃利用這筆資金開始批量生產風力發電機，完善其人工智能控制算法，並為不同環境開發下一代型號。他們相信這項技術能夠改變本地風能的面貌，並使更智能的可再生能源更接近日常生活。GEVI Wind 表示：「我們相信未來的風能將變得可獲得、高效，並且與我們的日常環境完美融合。我們設想一個分散的能源模型，清潔的風能可以在消費地點直接生成，無論是屋頂還是偏遠地區。」
