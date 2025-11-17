焦點

意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表

市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機

意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。

網民兩極反應 文化差異成焦點

事件迅速引起台灣與國際網民討論。不少亞洲網民指「多人分享食物」是亞洲飲食文化特色，不代表不尊重餐廳；也有歐洲人留言解釋，在意大利，一人享用一個薄餅屬正常習慣，共食被視為不禮貌，容易引起誤會。不少旅遊達人亦提醒，歐洲餐廳常設「每人最低消費」或「每位至少點一道主菜」的默認規範，建議旅客點餐前應了解當地用餐文化，以免無意間觸碰敏感點。

餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。（IG@Patrizio Pazzini ）
更對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」（IG@Patrizio Pazzini ）
老闆急拍片道歉：我愛中國，我愛台灣

事發兩天後，該店老闆上傳道歉影片，表示：「中國人和台灣人都是友好、熱情又可愛的人民」，承認自己當日情緒失控、言語過火。他在影片結尾連續用意大利語和英文高喊：「我愛中國！我愛台灣！」希望平息爭議。不少網民雖接受道歉，但亦批評他「為博流量而拍片公審顧客」的行為不當，指事件反映了旅遊與文化理解之間的落差。市長德羅索則透過該市的facebook出帖，指Pizza店老闆沒有想冒犯任何人，「只是非常不恰當在社交媒體上發佈影片，博取人『按讚』，才犯下這嚴重錯誤。」市長強調，蒙特卡蒂尼市是個觀光城市，歡迎來自世界各地的遊客，他也提到他自己身為市長，接下來將會邀請台灣的外交代表會面，再次展現這座城市的好客精神。

事發兩天後，該店老闆上傳道歉影片及字句。（FB@Patrizio Pazzini ）
他在影片結尾連續用意大利語和英文高喊：「我愛中國！我愛台灣！」（FB@pizzadalpazzo ）
市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。(FB@Claudio del Rosso)
市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。(FB@Claudio del Rosso)

