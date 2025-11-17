Pizza文化差異｜意大利人最憎的菠蘿Pizza是誰發明？飲食文化攻防戰引出意大利夏威夷薄餅+核彈級叉燒湯意

意大利pizza是最近熱門話題，皆因意大利托斯卡尼地區有間薄餅店 Pizza dal Pazzo ，竟然拍片「公審」一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥「台灣滾吧！」雖然事發兩日後，該店老闆立即跪低道歉，更引得市長德羅索（Claudio Del Rosso）也要出面處理事件，不過仍有不少網民不收貨，表示「多人分享食物」是亞洲飲食文化特色，不代表不尊重餐廳；更有人拿出「夏威夷Pizza」及「叉燒湯意」討論，希望用另類幽默化解矛盾。事件算是告一段落，不過借今次事件，就讓Yahoo Food為大家解說一下意大利人最憎的菠蘿Pizza是誰發明的吧。

港人最愛夏威夷Pizza

意大利傳統飲食文化中，Pizza鋪的是滿滿的芝士，絕不會是菠蘿，然而港式薄餅，菠蘿卻是重中之重，幾乎每間供應Pizza的餐廳都有在薄餅中加菠蘿，酸酸甜甜又多汁的口感，伴着拉絲芝士入口，就是過癮；這個做法足以把意大利人氣個半死，卻是香港人「由細食到大」的pizza口味！Pizza文化差異非常之大，但也側面證明Pizza確是一道出色的美食，否則又怎會傳到世界各地衍生出多個不同版本呢？

夏威夷Pizza（圖：Mama Mia! Pizzeria, OPENRICE)

夏威夷Pizza（圖：Cabana Breeze, OPENRICE)

夏威夷Pizza原產加拿大 半世紀紅遍地球

有人說在意大利菜中，夏威夷Pizza是世上最備受爭議的料理之一，連世界名廚Gordon Ramsay也說：「菠蘿pizza是種邪教」！原來發明菠蘿Pizza的Sam Panopoulos出生於希臘，20歲移民到加拿大開始經營餐廳，於1962年Panopoulos受到啟發，在其經營的衛星餐廳中將罐頭菠蘿添加到Pizza中。在一次英國廣播公司（BBC）的訪問中解釋：「就像是其他菜式的實驗，只是為了好玩，看看它的味道如何。」傳聞，「夏威夷Pizza」之所以叫「夏威夷Pizza」，是源於所採用的罐頭菠蘿的牌子名稱叫「夏威夷」；有網民笑言，「然後，它不再是意大利的Pizza了。」

Sam Panopoulos發明了加入菠蘿的夏威夷Pizza。（圖：The Washington Post)

夏威夷Pizza

核彈級叉燒湯意

一場鬧劇引出飲食文化攻防戰，一眾香港網民仍嫌不夠喉，有人說：「聽聞拍斷意大利粉個精神傷害比放菠蘿仲高攻。」引起不少人更高的戰意，竟然紛紛召喚出更強武器，玩完Pizza玩意粉：「菠蘿Pizza唔夠挑釁，干炒牛意、牛肉燴意先係核彈。」如果仍覺攻擊未夠猛烈？「香港茶餐廳及美食關注組」有人更就提議：「早餐來一碗叉燒湯意，配杯茶記咖啡吧！」

干炒牛意、牛肉燴意（圖：香港茶餐廳及美食關注組)

叉燒湯意（圖：香港茶餐廳及美食關注組)

