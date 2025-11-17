iHerb破萬好評洗護產品64折起！
Pizza文化差異｜意大利人最憎的菠蘿Pizza是誰發明？飲食文化攻防戰引出意大利夏威夷薄餅+核彈級叉燒湯意
Yahoo Food為大家解說一下意大利人最憎的菠蘿Pizza是誰發明的吧，即看內文：
意大利pizza是最近熱門話題，皆因意大利托斯卡尼地區有間薄餅店 Pizza dal Pazzo ，竟然拍片「公審」一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥「台灣滾吧！」雖然事發兩日後，該店老闆立即跪低道歉，更引得市長德羅索（Claudio Del Rosso）也要出面處理事件，不過仍有不少網民不收貨，表示「多人分享食物」是亞洲飲食文化特色，不代表不尊重餐廳；更有人拿出「夏威夷Pizza」及「叉燒湯意」討論，希望用另類幽默化解矛盾。事件算是告一段落，不過借今次事件，就讓Yahoo Food為大家解說一下意大利人最憎的菠蘿Pizza是誰發明的吧。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
港人最愛夏威夷Pizza
意大利傳統飲食文化中，Pizza鋪的是滿滿的芝士，絕不會是菠蘿，然而港式薄餅，菠蘿卻是重中之重，幾乎每間供應Pizza的餐廳都有在薄餅中加菠蘿，酸酸甜甜又多汁的口感，伴着拉絲芝士入口，就是過癮；這個做法足以把意大利人氣個半死，卻是香港人「由細食到大」的pizza口味！Pizza文化差異非常之大，但也側面證明Pizza確是一道出色的美食，否則又怎會傳到世界各地衍生出多個不同版本呢？
夏威夷Pizza原產加拿大 半世紀紅遍地球
有人說在意大利菜中，夏威夷Pizza是世上最備受爭議的料理之一，連世界名廚Gordon Ramsay也說：「菠蘿pizza是種邪教」！原來發明菠蘿Pizza的Sam Panopoulos出生於希臘，20歲移民到加拿大開始經營餐廳，於1962年Panopoulos受到啟發，在其經營的衛星餐廳中將罐頭菠蘿添加到Pizza中。在一次英國廣播公司（BBC）的訪問中解釋：「就像是其他菜式的實驗，只是為了好玩，看看它的味道如何。」傳聞，「夏威夷Pizza」之所以叫「夏威夷Pizza」，是源於所採用的罐頭菠蘿的牌子名稱叫「夏威夷」；有網民笑言，「然後，它不再是意大利的Pizza了。」
核彈級叉燒湯意
一場鬧劇引出飲食文化攻防戰，一眾香港網民仍嫌不夠喉，有人說：「聽聞拍斷意大利粉個精神傷害比放菠蘿仲高攻。」引起不少人更高的戰意，竟然紛紛召喚出更強武器，玩完Pizza玩意粉：「菠蘿Pizza唔夠挑釁，干炒牛意、牛肉燴意先係核彈。」如果仍覺攻擊未夠猛烈？「香港茶餐廳及美食關注組」有人更就提議：「早餐來一碗叉燒湯意，配杯茶記咖啡吧！」
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表
世一酒吧Bar Leone未經授權使用7-11商標收律師信？需全數銷毀7-Leone T恤
Jace陳凱詠放飯盒入蒸焗爐致變形 自嘲：「毫無生活常識，零自理能力」
結業潮2025｜ 尖沙咀西餐「Amelia Hong Kong」宣布結業 本店為西班牙米芝蓮二星餐廳
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 揭賣紀念品遭打壓提早停售：香港式文化大革命｜Yahoo
本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。主辦團隊其後安排退款或讓觀眾改購不同票價的周邊紀念品套裝，以支付受影響的工作人員薪金。莊梅岩今日（17日）公布整場風波的時序，披露售賣紀念品一事亦遭打壓。團隊原定 10 月底截止售賣紀念品，但因收到投訴稱「協助製作或銷售《我們最快樂》之紀念品等同對抗政府、散播仇恨」，各合辦單位受到威脅，最終要提早停售紀念品。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
未拒絕日本投資｜上海自由高達未被「打砸搶燒」 連《鬼滅之刃》都票房冠軍？
中日關係趨緊張，從日首相高市早苗的「台灣有事」到中國大使揚言「斬首」抗議，惹人憂慮商業利益會否遭政治事件「斬首」。之不過，近日《鬼滅之刃》內地票房破3億成為冠軍，以及在日本電視虛構動畫故事中被稱為軍備王牌的「自由高達」，其上海立像依然有國民前往打卡，三井業務未遭「斬首」，似乎啟示日企業務仍能入境。事實上今年日企整體對華投資逆市急增，目前中國仍未對錢說不Yahoo財經 ・ 19 小時前
網上熱話｜加拿大超市現「芥蘭苗」創意中文翻譯 網民大讚「好可愛」
相信大家都有吃過芥蘭苗，亦知道芥蘭苗的英文譯作「Baby Kale」。不過，近日就有網民在Threads上載了一張在加拿大超市拍攝的照片，發現當地超市的芥蘭苗英文竟譯作「GAI-LAN JR.」，即「GAI-LAI Junior」。該網民直言名字好cute。am730 ・ 1 天前
9球攞「威」痴人說夢 意大利反負1：4落世盃附
【Now Sports】在一場意大利要贏挪威9球、才能反壓對方取得首名出線資格的世界盃外圍賽，最終不但不可能的任務無法實現，更頂不住賀蘭梅開二度，在主場大敗1:4，只能接受打附加賽的命運。意大利一度有個好開始，開賽11分鐘由皮奧艾斯普薛圖在禁區內轉身建功，也以這個入球領先上半場，但換邊後想不到竟遭挪威「肆虐」。從63分鐘開始，路沙殺入禁區左腳勁射扳平後，賀蘭（Erling Haaland）隨後兩度射破其曼城隊友當拿隆馬的十指關，加上後備入替他的狼隊前鋒史特拿臣，也在補時3分鐘「埋齋」，最終挪威大勝4:1，成功奪下I組首名，成為第5支確定晉級決賽周的歐洲球隊。連同6月作客奧斯陸時也大敗0:3，意大利遭挪威「雙殺」，共失7球，最終只能以小組次名獲得轉戰附加賽的資格，亦令人擔憂他們會否繼2018、22年後，連續3屆缺席世盃決賽周。I組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 挪威 8 8 0 0 +32 24*2 意大利 8 6 0 2 +9 18#3 以色列 8 4 0 4 -1 124 愛沙尼亞 8 1 1 6 -13 45 摩爾多瓦 8 0 1 7 -27 1*晉身決賽周#轉戰附加now.com 體育 ・ 1 天前
又起新衝突 杜曹警告比寧咸：接受被換
【Now Sports】英格蘭以全勝零失球的姿態結束世界盃外圍賽之旅，但比寧咸因被換出面露不悅，反遭領隊杜曹警告要注意行為。比寧咸（Jude Bellingham）在離完場前6分鐘，被杜曹換下，由摩根羅渣士入替，但他一度在場上高舉雙臂，以表達對這次換人決定的不滿，最終走到場邊，也沒有和杜曹有太多交流，低頭走上後備席。杜曹賽後也強硬地說：「這就是決定，他必須接受這個決定。隊友在場邊等著，你就必須走過來，接受和尊重。我不想小題大做，但堅持我所說的，就是行為舉止是關鍵，要尊重後備上陣的隊友。」杜曹與比寧咸的關係受到媒體關注，事關6月時，前者也曾發表言論，稱這名下屬有時的行為連其母親也不喜愛，後來要為失言致歉；上月的世盃外圍賽，比寧咸已在皇家馬德里傷癒，卻未獲杜曹徵召。「我需要好好反思一下。」杜曹補充：「我看到比寧咸很不高興，像他這麼好勝的球員，肯定不喜歡被換走，但這關乎標準和水平，也關乎彼此的承諾和尊重，我們不會因為有人揮舞手臂，就改變決定。」now.com 體育 ・ 20 小時前
內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始
年輕人也許不認識內田有紀，但你也許在一年前，看過那張紅遍網絡的日本職棒開球照。那是內田有紀在隔了29年後再次登上投手丘開球，仍是那頭招牌短髮，她仍是住在國民心中不變的女神。作為短髮女星天花板，今個月11月16日迎來50歲生日的她，保養方法卻非常簡單。Yahoo Style HK ・ 1 天前
柏洛治創愛爾蘭奇蹟 Szobo哭成淚人
【Now Sports】愛爾蘭周日在世界盃外圍賽F組的生死戰，作客以3:2絕殺匈牙利，「戴帽」英雄柏洛治賽後感覺自己就像童話故事的主角一樣；那邊廂，效力利物浦的蘇保斯拿爾，則因匈牙利無緣晉級決賽周哭成淚人。匈牙利本來在這一組以1分領先愛爾蘭排第2，而且在這場生死戰有主場之利，亦在比賽中兩度領先，但上仗梅開二度助愛爾蘭擊敗葡萄牙的前鋒柏洛治（Troy Parrott），再以一己之力摧毀敵軍，包括射入1球12碼下兩度替球隊扳平，更在補時6分鐘藉全軍壓上，在高空攻勢中成功搶到第2點，快腳篤球入網，大演帽子戲法助愛爾蘭搶走匈牙利的附加賽資格。這名現效力阿爾克馬爾的前熱刺青訓產品說：「現在真的非常激動，多麼美妙的夜晚呀！這也是我們熱愛足球的原因，因為奇蹟真的會發生，簡直就像童話故事一樣，你做夢都想不到會發生這樣的事。」連同對葡萄牙，柏洛治兩仗入5球，其名字現於愛爾蘭國內以至世界球壇，無人不曉：「對葡萄牙賽後，我已說過會夢想成真，但我想今晚......我這輩子都不會再有比這更美好的夜晚了。」同一時間，匈牙利則因在此組跌落第3，加上在歐國聯也無法取得踢附加賽的資格，已經緣盡明年的世盃決賽周，蘇保斯拿now.com 體育 ・ 1 天前
日本外務省官員據報今日訪華 料協商高市早苗言論風波 官媒：如武力介入台海 全日本或淪戰場｜Yahoo
日本首相高市早苗涉台言論風波，造成中日關係緊張。日本傳媒今（17 日）引述消息人士報道，外務省亞洲及大洋洲局長金井正彰今日會訪問中國尋求協商，預計將會跟外交部亞洲司司長劉勁松會面。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
傳意大利年初集結備戰世盃附
【Now Sports】意大利傳媒指，意大利國家隊將於明年初加插集訓，以應付3月的世界盃附加賽。意大利於周日在世界盃外圍賽以1:4不敵來訪的挪威，在I組只能得到次名，只得連續3屆賽事都淪至參戰附加賽。基於對上兩屆都附加賽飲恨，為免重蹈覆轍，意大利國內輿論普遍認為國家隊需要額外操練。據了解，意甲賽事改期，騰出時間讓球會放人的機會不大，不過據《羅馬體育報》指，意大利大軍仍可能在明年初集結，在3月附加賽前加插一兩次特別訓練。若屬實，2月初的可能性最大。至於主帥加度素當然不會閒著，TMW報道，他由現在到明年1月中期間約入場觀戰15場比賽，包括前往沙特阿拉伯觀看國際米蘭、AC米蘭、拿坡里及博洛尼亞角逐的意大利超級盃，以觀看眾國腳的狀況。now.com 體育 ・ 3 小時前
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 16 小時前
中日關係緊張｜中國官媒連日抨擊日本首相 日本消費股急跌
日本首相高市早苗在國會接受質詢時提到「台灣有事」的答詢，令中日關係急速惡化。外交部提醒中國公民近期避免前往日本...BossMind ・ 18 小時前
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
國際｜日媒：日本政府派官員訪華 就高市早苗涉台言論與中方協商
共同社引述日本政府相關人士報道，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰周一（17日）訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於明日進行。 內地官方傳媒繼續批評高市的言論。 新華社發表題為《錯判時與勢，注定撞南牆》的時評，指出首相高市早苗近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言，日前在國會答辯時更公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場及認知。 文章指今日中國早已告別積貧積弱、任人宰割的過去，正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興，今天中國人民更加具備捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力，日方一些人依然幻想重溫軍國主義舊夢，妄圖搞以台制華，完全是螳臂當車、不自量力。Fortune Insight ・ 21 小時前
冷鋒迫近明日氣溫跌至 15 度｜美國玩具巨頭集體「盲盒化」｜許紹雄設靈擺滿花籃猶如花海｜11 月 17 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 17 日（星期一）。一道冷鋒正自廣東北部南下，預料會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，本港今晚轉趨多雲，明日明顯轉涼，有一兩陣微雨。市區氣溫會由午夜約 23 度，逐步下降至明晚約 15 度，新界再低一兩度；星期三及星期四市區最低約 14 度，部分新界地區會感到寒冷。本週後期天色好轉，日間非常乾燥，氣溫回升但早上仍清涼，明日最高紫外線指數約為 3 ，強度屬中等。Yahoo新聞 ・ 13 小時前