意粉食譜｜菠菜忌廉吞拿魚意粉

【Now Sports】連續三屆在NBA全明星周末的花式入樽賽，成為盟主的麥根，其父親透露，這位目前效力G聯盟隊伍風城公牛的球員，確定了他不會再戰入樽賽。現年27歲的麥根（Mac McClung）其入樽能力備受關注，故獲聯盟邀請在2023至2025年全明星周末期間，出戰花式入樽賽，而他過去3屆都能夠成為盟主，甚至以多個致敬入樽王動作，名留青史。不過，麥根早前在贊助商訪問中已經表明﹐不會四度參戰。至於麥根的父親馬歇爾周一亦證實，他的兒子確實不會再出戰入樽賽。麥根曾經透露，因為擔心想不到更多花式動作，故在參賽上感到猶豫，如今他的決定被父親證實，看來球迷們下月的明星周末入樽賽，要看新的入樽王誕生。

now.com 體育 ・ 6 小時前