錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
意粉食譜｜菠菜忌廉吞拿魚意粉
呢道菠菜忌廉吞拿魚意粉真係超簡單，只要淥熟意粉，然後就一鑊到底，仲有埋欖橄油、吞拿魚同菠菜，係好健康嘅組合，20分鐘就煮好，無論趕時間又好，打風簡單煮都好，呢個意粉都係美味又健康嘅選擇。
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
橄欖油浸吞拿魚罐頭 Tuna in olive oil 1罐/Can
菠菜 spinach 1杯/Cup
意大利粉 Spaghetti 60克/g
蒜頭 （切碎）Garlice (Minced) 2瓣/cloves
牛油 Butter 少許/Some
麵粉 Flour 2湯匙/tbsp
牛奶 Milk ⅓杯/Cup
鹽 Salt 少許/Some
黑椒 Pepper 少許/Some
芝士粉 Cheese powder 適量/To serv
作法:
1 ：
煲滾熱水，加鹽和油，放入意大利粉煮熟待用 Boil the spaghetti in a pot of hot water with salt and oil until fully cook, set aside.
2 ：
將吞拿魚連罐內橄欖油略炒 Stir fry tuna fish with olive oil.
3 ：
加牛油略炒，然後加麵粉 Stir in butter and flour.
4 ：
加牛奶，然後慢火把醬汁煮成為濃稠 Stir in milk and cook over low heat until it become creamy texture.
5 ：
加入蒜蓉及意大利粉炒勻 Stir in minced garlic and spaghetti.
6 ：
加入菠菜炒勻 Add in spinach.
7 ：
加入黑椒及芝士粉調味 Season with pepper and cheese powder.
8 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53853
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
炸雞食譜｜芝心炸雞卷
這道芝心炸雞卷外層酥脆香口，內裡的雞肉和芝士則柔軟而多汁，口感十分豐富，加上雞肉和芝士的味道完美地融合，令人回味無窮。Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
賀年食譜｜新年菜式 ☺️ 原個蕃茄提子蔬菜飯 ㊗️事事如意💯
新年喜喜慶慶的菜式，推介大家整呢個原個蕃茄提子蔬菜飯，取其寓意 - 事事如意👍 一上枱非常吸睛😍🌟，個個爭要一個！ 蕃茄飯多汁又帶濃濃芝香味，蛋炒飯加埋蜆肉（鮮）、提子乾（甜）、粟米（爽），非常夾又好味！做法也簡單😁，快啲bookmark此篇介紹新年整啦！ 大力推介👍 炒飯內加埋加州提子乾，熱炒後提子乾會變得更香甜，甜味是 全天然無添加，更 有好多 礦物質 、 維他命 和 膳食纖維 ，可以促進大腦發展，小朋友愈食愈聰明，新年一年更加精靈活潑！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
意粉食譜｜煙肉忌廉卡邦尼意粉
我拍這條片的原意是有很多朋友都說uncle ray製作的食品非常複雜,所以我拍了這個比較容易處理的食物,希望每個人都可以煮到! 材料方面我找了最容易買到的煙肉和忌廉去製作,並沒有使用意大利的風乾豬面肉,另外芝士方面我建議大家使用parmesan cheese粒來製作,如果真的買不到芝士粒勉強可以使用芝士粉代替,但味道會大大影響!Facebook address: https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
羅馬中場文奴干尼休戰1個月
【Now Sports】效力羅馬的法國中場文奴干尼，因肌肉拉傷需要休戰1個月。羅馬中場文奴干尼（Manu Kone）是於周日意甲大戰AC米蘭的比賽受傷，被逼退下火線，及至周一確認他二級肌肉拉傷，需要養傷1個月。文奴干尼是球隊的重心球員，於2024年由慕遜加柏以1800萬歐元投羅馬。文奴干尼本季在各項賽事為羅馬出賽29場，取得兩個入球及1次助攻。缺少這名已代表法國國家隊上陣12次的24歲中場，難免影響羅馬的戰鬥力。首都狼於周日主場對紅黑兵團，在落後情況下逼和對手1:1後，在聯賽榜22戰得43分排第3，落後領先球隊國際米蘭9分now.com 體育 ・ 1 天前
漬檸檬食譜｜蜂蜜漬檸檬
檸檬性涼、味苦 止渴生津、祛暑疏滯 檸檬好處： 1.幫助消化，促進胃裡蛋白分解砪的分泌，增加腸胃蠕動 2.減肥瘦身，快速燃燒脂肪，並且控制食慾 3.增加抵抗力，富含維生素C，增強身體免疫力 4.美白抗氧化 檸檬禁忌： 1.酸性物質會令經血減少，女性經期中最好不要喝 2.胃酸過多、腸胃病患者不宜飲用 3.檸檬富含鉀，有腎臟疾病患者要注意攝取 4.檸檬中的柚皮甘會和某些藥物產生反應，所以要避免和這類藥一起服用 5.檸檬會軟化牙齒的琺瑯質，喝完後馬上刷牙，會破壞牙齒，15分鐘內用清水漱口即可Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
氣炸南乳雞翼
儲糧必備嘅雞翼，雞翼可以變出多種味道。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
麥根放棄四戰入樽賽
【Now Sports】連續三屆在NBA全明星周末的花式入樽賽，成為盟主的麥根，其父親透露，這位目前效力G聯盟隊伍風城公牛的球員，確定了他不會再戰入樽賽。現年27歲的麥根（Mac McClung）其入樽能力備受關注，故獲聯盟邀請在2023至2025年全明星周末期間，出戰花式入樽賽，而他過去3屆都能夠成為盟主，甚至以多個致敬入樽王動作，名留青史。不過，麥根早前在贊助商訪問中已經表明﹐不會四度參戰。至於麥根的父親馬歇爾周一亦證實，他的兒子確實不會再出戰入樽賽。麥根曾經透露，因為擔心想不到更多花式動作，故在參賽上感到猶豫，如今他的決定被父親證實，看來球迷們下月的明星周末入樽賽，要看新的入樽王誕生。now.com 體育 ・ 6 小時前
賀年食譜｜新年菜idea～ 花開富貴蝦球🌸💯
介紹個簡單新年菜俾大家☺️👍，好睇又好食😋，大人小朋友食完笑蝦蝦，仲有花開富貴嘅意思！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
【壽司郎】5店限定 炸三文魚排配他他醬突然減價$10
壽司郎炸三文魚排配他他醬突然減價至 $10（原價 $17），將有厚度嘅三文魚排炸出香口外皮，豐厚魚肉搭配内裏融化嘅魚脂，再蘸上酸甜他他醬，入口超滿足！YAHOO著數 ・ 1 天前
生魚片便宜到當早餐吃！台灣「這小鎮」天天一早就吃，再搭１碗米苔目最道地
位於台東的「成功鎮」是個隱藏版的桃花源小鎮，由於擁有東海岸最大漁港，因此一年四季海鮮、漁獲量豐富，當地的成功市場不僅各攤美食臥虎藏龍，更能在市場中吃到「成功人士」最接地氣、道地的「早餐組合」。當地的道食尚玩家 ・ 1 天前
小食食譜｜煙肉芝心墨魚卷
同朋友開Party，想有啲方便易整嘅香口小食，呢款煙肉芝心墨魚卷就啱晒你。材料全部係超級市場買到，做法又簡單，最正係芝士有流心嘅效果，食落去夠晒惹味，大人同小朋友都讚好食！Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
朱古力海綿蛋糕 ｜簡易食譜
充滿空氣感的海綿蛋糕 自由裝飾搭配不同水果或cream 創造屬於自己個人風格的蛋糕? 詳細歡迎參考影片： https://youtu.be/J5r9yEgS-Uo ▷ Daruma Cooking Happy Cooking : ) #朱古力 #海綿蛋糕 #蛋糕Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
蘿蔔絲酥餅
這一款蘿蔔絲酥餅現在於茶樓點心中已經很少有得食了……但自己去做亦不會難,這款點心可以炸及焗,有興趣的朋友可以試試呢.....Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
2026臘八節「最強轉運祈福日」！12生肖5招開運法招好運：大掃除清晦氣，修補關係、吃臘八粥能招財補氣？
2026 年 1 月 26 日，是農曆十二月初八「臘八節」，又被視為過年前最後一個「轉運、祈福」好日子。俗語說：「過了臘八就是年」，這天是清除舊年霉氣、迎接新春吉氣的最佳時機。如果你覺得近期運勢平平、生活中有種「被堵塞」的感覺，把握「臘八節」這個紀念佛陀成道日，做以下 5 件招好運事情，為馬年佈好開運大局！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李家超：特區政府全力推動香港深度參與粵港澳大灣區建設
行政長官李家超周一(26日)在廣州地區政協香港委員聯誼會成立30周年慶典的視像致辭表示，近年，港穗兩地積極推進不同的合作項目。共同推動南沙粵港澳重大合作平台建設，《南沙方案》自2022年實施以來，已在多個重點任務取得顯著成效。 李家超表示，南沙目前實施「港人港稅」，為在內地的港人港企帶來新發展機遇。在教育方面，香港科技大學(廣州)在南沙開校，致力培養具國際視野的創新型人才、推動科創成果轉化。在資金融通方面，香港交易所入股廣州期貨交易所，是境外機構首次獲准入股內地的期貨交易所，共同推進大灣區綠色低碳市場的發展。以至在馬產業方面，雙方共同推動馬匹跨境運輸、培育馬產業人才等的合作，推進大灣區馬匹運動轉型升級。 他表示，在去年發布的《全球創新指數》百強創新集群之中，「深圳—香港—廣州」集群首次位列全球第一，這是連續五年蟬聯全球第二位後登上全新高位，反映大灣區的創新能力在國際上獲得高度肯定，彰顯穗港兩地優勢互補的成效。 李家超表示，特區政府全力推動香港深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。在《施政報告》指出要繼續深化粵港澳三地規則銜接和機制對接，提升人流、物流、數據流、資金流，並AASTOCKS ・ 18 小時前
情人節餐廳2026｜浪漫約會餐廳推介10間！最平買一送一 歎海景食奢華情人節大餐 頂級鐵板燒/香港後花園限定甜蜜餐/海鮮日式創意
情人節快到，想與另一半浪漫慶祝？香港各區餐廳都推出超甜蜜的限定套餐，更有獨家折扣，從鐵板燒到自助海鮮大餐，總有一款適合你和另一半浪漫一晚。最平有$410起，即可食到頂級鐵板燒、派對式半自助晚餐女北歐風味限定甜蜜、海鮮日式創意，絕對是2026 情人節甜蜜首選，立即book位，別錯過好時機！Yahoo Food ・ 17 小時前
豉油皇煎蝦食譜│原隻蝦連殼都入味 原來要加一個材料
農曆新年吃得豐盛，大大隻又啖啖肉的虎蝦，是不錯的選擇。急凍虎蝦用豉油王去煎便香口又惹味，在清洗時可以用鹽洗一次，肉質會更爽口。家中一般不會用太多油去泡油，將蝦身拍上粟粉再慢慢煎，除了蝦殼會更香脆，也會更易掛汁，跟豉油王調味汁快炒時，便更加入味，連殼也想吃掉，即睇如何做豉油皇煎蝦：Yahoo Food ・ 19 小時前
無水料理食譜│無水蒸雞湯鍋 一個步驟加速蔬菜出汁
最近在 Threads看到不少人分享做無水蒸雞湯鍋，一般建議用鑄鐵鍋，但也有人煲到乾水，實測這個無水蒸雞做法，也不一定要用鑄鐵鍋，但要用質料較厚的鍋比較不易煲乾水。而這個無水做法關鍵在鍋內的水份主要來自蔬果，想菜類易出水，便要加點鹽先把菜軟化。這次實試的份量蒸出150毫升湯汁，用來作湯菜非常鮮甜，即睇如何製作無水蒸雞湯鍋：Yahoo Food ・ 19 小時前
溏心蛋食譜│溏心蛋時間之秘密！50萬like做法大公開 實測結果公佈
溏心蛋、溫泉蛋，你比較愛哪一款？說到蛋料理，日本人絕對是最強之代表，簡單一道「半熟蛋」也可以煮出多多花樣，溏心蛋及溫泉蛋絕對是日式料理中的經典名物，但絕不易煮！之前麦ライス@簡単レシピ/料理ハック(小麥飯@簡單食譜/烹飪技巧)就在Twitter上公開了零失敗溏心蛋食譜秘技，獲得近50萬個讚好！食譜揭秘了溏心蛋時間之秘密，只要跟足步驟控制溫度及時間，新手廚神第一次做溏心蛋也輕易成功，記者拿著這個溏心蛋食譜進行實測，結果立即公佈！Yahoo Food ・ 19 小時前
家常菜食譜合集│30款省時簡易家常小菜食譜！新手必試港式生炒排骨/魚香茄子/蔥花蒸水蛋
家常菜食譜，大家總會有幾道菜「袋喺身」，Yahoo Food為你整合30款家常菜食譜，涵括家中餐桌上經常出現的大熱家常小菜：豉汁蒸排骨、魚香茄子、蔥花蒸水蛋、韭菜炒蛋、咖喱薯仔炆雞翼、蘿蔔煮魚鬆、麻婆豆腐等，省時又易煮，新手都一樣可以煮到，以後煮家常小菜，手到拿來！Yahoo Food ・ 1 天前