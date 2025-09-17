意粉推介｜10間超出色意粉店推介 手工意粉低至$68起/米芝蓮推介/意大利主廚製作

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
意粉雖然由細食到大，但近年興起的手工意粉又再次捲起了一陣意粉熱潮，再加上配搭不同食材又會碰撞出全新滋味！想知高質的意粉餐廳有哪幾間？即睇Yahoo Food內文：
意粉是香港人相當熟悉的美食，意粉種類繁多，但無論是茶餐廳的湯意粉，還是意大利餐廳的意粉都深得香港人喜歡。特別現在有不少餐廳都推出自家製手工意粉，令到意粉熱潮越來越流行，今次Yahoo Food就集齊10間不同風格的意粉店，讓大家隨時想食意粉都有心水！
意粉2025推介1.Pasta Craft：九龍城廣場food court藏手工意粉店 情侶檔拍住上
食手工意粉不用要過海或到貴價的意大利餐館，其實在九龍城廣場food court就藏着間手工意粉店「Pasta Craft」，小店由一對情侶檔拍住上，價錢親民，但用料卻相當不俗，好像手工意粉選用意大利00麵粉及與蘭王同級的日本赤玉蛋每天於店內鮮製，色澤靚又富蛋香。招牌手工鳥巢麵（即寬扁麵）有自家製蒜蓉醬配24個月帕馬火腿、馬蘇里拉芝士蕃茄奶油青口及自家製牛肝菌醬配雜菌3款口味，手工意粉價錢只需$68起！
Pasta Craft
地址：九龍城賈炳達道128號九龍城廣場B1樓A03號舖(地圖按此)
意粉2025推介2.Nocino：瑞士意大利菜餐廳 特別配搭手工意粉
喜歡食手工意粉的話，就不能錯過瑞士意大利菜餐廳Nocino，因為餐廳主打的正正是手工意粉，好像有牛頰肉醃核桃番茄肉醬闊條麵，菜式以一層巴馬臣芝士泡沫覆蓋其上；麵包蟹黑胡椒芝士飲管意粉則兼具鮮味與奶香，以濃厚風味令人陶醉；意大利辣肉腸波浪意粉獨特地加入了柑橘香氣，配搭十分特別。餐廳於觀塘及大坑都有分店。
觀塘店：觀塘偉業街93號93WYS地舖（地圖按此）
大坑店：大坑銅鑼灣道92E號地舖（地圖按此）
意粉2025推介3.LucAle ：連續五年榮獲米芝蓮推介 不同季節推出不同風味意粉
連續五年榮獲米芝蓮推介的LucAle，由兩位來自意大利的主廚Alessandro Angelini 及 Luca De Berardinis開設，店內選用多款意大利食材，招牌意粉除了長期供應，還會按季節製作出不同風味的意粉，好像夏季餐單就有大蝦意式雲吞，大廚巧思釀入祕製大蝦滑，並加入羅勒香草醬提升味道層次；再淋上濃郁的龍蝦濃湯及龍蝦粒，鮮味滿分！
LucAle
地址：西環西營盤第三街100號A地舖（地圖按此）
電話：3611 1842
意粉2025推介4.Penna：全新本地西餐品牌 意大利家傳食譜
餐廳為餐飲集團Lubuds開設的西餐品牌，主打親民美味的意式美食，菜式靈感來自主廚多年來四出尋覓的意大利家傳食譜；手工意粉價錢由$158至$338不等，包抬招牌黑松露24個月巴馬臣芝士扭扭意粉、新鮮龍蝦蕃茄羅勒意粉、辣蟹肉忌廉汁短通粉等，有創意又美味。
Penna
地址：鰂魚涌太古城道18號太古城中心3樓314號鋪（地圖按此）
電話：2886 3378
意粉2025推介5. The Lasagna Factory：全新美式意大利餐廳 必食傳統千層麵
除了意大利餐廳的意粉要食，其實美式的意大利餐廳意粉亦另有滋味，上環全新美式意大利餐廳The Lasagna Factory由人氣平鐵牛扒餐廳Flat Iron Steak 及阿根廷扒房Picanhas’ 團隊打造，菜式靈感源自於意大利祖母的家傳食譜，每道菜式都充滿傳統意式家庭的懷舊風味；
當中推介三款傳統千層麵：必試招牌和牛牛小排千層麵，千層麵皮層層堆疊，夾著以紅酒慢煮24小時的牛肉、水牛芝士、意大利羊奶芝士與秘製番茄肉醬。愛刺激的，可選伏特加醬蟹肉千層麵，大廚巧思加入伏特加提升番茄鮮味，醬汁濃郁，帶點微酸，混合藍蟹蟹肉增加味道層次。餐廳亦為素食者準備蘑菇千層麵，選用大啡菇及香菇，再配上三重芝士，帶來不一樣的口感風味。
The Lasagna Factory
地址：上環荷李活道208號（地圖按此）
電話：2598 1080
意粉2025推介6.Casa Cucina：本地食材製作新鮮手工意粉
意粉變化萬千，Casa Cucina主打使用本地食材製作的新鮮手工意粉，再搭配一系列豐富時令食材，當中包括川椒卡邦尼寛帶麵、甲殼海鮮闊扁意粉、牛小排餃子清湯等等，亦有米型意粉，平時Lunch Set只需$178位，性價比不俗。
Casa Cucina
地址：銅鑼灣百德新街59-65號海濱大廈地下C&D號舖（地圖按此）
電話：2152 0556
意粉2025推介7.ANIMA by Al ché-cciano：奢華意日式意粉 不時不食
好味的意粉只在意大利餐廳或是手工意粉店？非也，來自日本的日意風味餐廳Al ché-cciano，在香港的副線ANIMA by Al ché-cciano，招牌菜正正是意大利粉，餐廳會將日本食材再混入意粉當中，而且主打不時不食，好像將日本料理中頗具代表性的秋季食材秋刀魚製作成意粉，醬汁由魚的內臟配上大蒜與橄欖油熬煮而成，伴上微辣的青辣椒，配以和風點綴。不過要留意餐廳主打日意料理廚師發辦，並不能只單點意粉一份。
ANIMA by Al Ché-cciano
地址: 中環德輔道中68號萬宜大廈3樓302號舖（地圖按此）
電話: 2151 3887
意粉2025推介8.意粉狂熱：和民副線日式意粉屋 最平$68食自家製意粉
平時喜歡洋食的話，由和民集團所開的意粉狂熱，可能會獲得你的歡心。意粉狂熱主打由日本小麥粉製作的自家製意粉，比起其他意粉餐廳，品牌有更多洋食調味，好像明太子意粉、味增忌廉、海膽汁等等，價錢只是$68起，非常親民，現在餐廳只有在旺角、紅磡跟屯門有分店。
意粉2025推介9.意大利嘢：太子意式雜物小店 食完買返屋企煮超方便！
如果平時在家中都有煮意粉的話，不妨到太子意式雜物小店「意大利嘢」！小店有多款意粉可選擇，當中推介黑椒羊奶芝士意粉，店主會即刨的意大利羊奶芝士pecorino，配上掛汁力高的扁意粉linguine，相當惹味。店內有多款意大利直送美食，當中當然包括特色pasta，好像圓圈粉（anelletti al forno）及魚骨粉（pasta cu l'agghia），同樣是西西里出品。
意大利嘢
地址：太子大埔道白楊街25J 香港華商織造總會地下B舖（地圖按此）
電話：5209 9980
意粉2025推介10. La Volta：米芝蓮2星主廚主理 多款新鮮意粉
說到2025年最紅意粉，怎少得了銅鑼灣的La Volta！La Volta請來米芝蓮二星傳奇主廚Roland Schuller主理，以意大利「意粉吧」風格打造。店內意粉大部分均為手工鮮製，形狀各異，同時，餐廳亦精選兩款優質乾意粉品牌 Monograno Felicetti 和Gentile，而且午市菜單每兩週更新一次，讓食客每次到訪都能嚐鮮。現在餐廳開放網上訂位，大家記得預先預約，才不用浪費時間排隊。
La Volta
地址：銅鑼灣蘭芳道9號（地圖按此）
電話：6978 8800
