愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅

TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面，Sophie跟《Yahoo娛樂圈》表示不捨心情。

葉蒨文已飾演Candy九年。

葉蒨文於《女神配對計劃》中與曾展望（GM）成為被外界看好的一對。

Candy已有一段時間未有「回家」，令不少劇迷擔心Candy已「離家」。葉蒨文透露：「最近都無返《開心速遞》劇組，冇收到通告。」當初憑島大女神Candy一角火速入屋，Sophie大談當中的感受：「Candy呢個角色係《開心速遞》第一集就出現，陪住觀眾8:00食晚飯食咗九年，當然係有啲不捨啦。 」原來，Sophie有些願望尚未能實現，「希望可以上一次片頭同大家唱歌啦，又或者係其實想睇住Candy呢個角色點樣去成長，可能佢喺事業同埋愛情上面都可以得到一啲突破，但係暫時都未有呢個緣份。」

葉蒨文於《開心速遞》飾演島大女神Candy。

縱使如此，Sophie覺得：「人生係一站又一站，總要畢業嘅，期待嚟緊嘅挑戰。最後我想多謝Candy呢個角色，多謝《愛·回家》，多謝珍姐，多謝公司令到我學到好多嘢，亦都俾個機會我入屋，可以入到觀眾嘅視野，我亦都想多謝觀眾，我陪佢哋食飯之餘，佢哋都陪我Candy呢個角色一齊成長咗九年。」

人氣急升的Sophie工作不斷，她分享近況：「最近都係忙緊一啲《女神配對計劃》拍攝之後嘅後續宣傳，同埋我哋最近推出咗《是咁的我同女神sssss做咗室友》嘅互動短劇，主要都係忙一啲宣傳工作同直播。」她續說：「另外都係忙緊一啲主持司儀同廣告嘅工作，亦都有喺出面表演吓唱歌，參與唔同客戶嘅Annual dinner，反應都非常熱烈，特別呢個《女神配對計劃》推出咗之後，出席一啲Event每一枱都呼聲不斷，所以我都感謝《女神配對計劃》呢個節目。」

記者：Mindy