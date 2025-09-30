「愛上衝浪，愛上生活」衝浪教練 59 的衝浪人生

在香港的衝浪圈，有一位來自台灣的教練格外引人注目。「59」（Woojo）成了大家對他的親切稱呼，這位台灣人定居於香港，一有空就會為眾學員進行衝浪教學，用他獨特的教學方式和對海洋的熱愛，加上帥氣的外形，讓他在香港的衝浪界火速成為人氣教練。









從台灣到香港的生活轉換

59 回憶起自己的成長背景：「我來自台灣，從小就很喜歡海洋，也一直被大自然吸引。衝浪對我來說，不只是運動，它更像是一種生活方式。因為每一道浪都不一樣，所以衝浪教會我很多事情：耐心、專注，還有怎麼順勢而為。這些東西也慢慢變成我生命的一部分。」

談到為何會選擇在香港發展衝浪教學事業，59 解釋道：「很多人都會問我，為甚麼會從台灣來到香港，最後選擇在這裡教衝浪？其實一開始是因為工作關係來到香港，在這裡生活一段時間之後，我發現香港雖然是一個節奏很快的國際都市，但只要搭一小段車，就能到達不同的海灘。」













作為一位專業的衝浪教練，59 並不侷限於單一地區的浪況。「除了香港，我也會常常回台灣東部去衝浪，像台東、花蓮都有很棒的浪況。平常也會安排時間到峇里島、印尼，甚至澳洲，因為不同的浪會逼自己成長。對我來說，去不同的地方衝浪就像進修一樣，永遠都能學到新東西。」這種廣泛的衝浪經驗讓他對不同地區的浪況有深刻了解，也成為他教學時的重要資產。









初學者的理想學習環境

對於許多猶豫是否開始學習衝浪的人，59 給出了專業的建議：「很多人好奇香港的海灘適不適合初學者。我覺得其實很適合！香港的浪普遍比較小、比較溫和，對新手來說安全感會比較高，不會一開始就被嚇到。」他進一步比較了香港與台灣的浪況差異：「相對來說，台灣東部的浪比較強勁，速度快、力量大，很適合已經有基礎的衝浪者去挑戰。所以我常跟學生說，如果想要入門，香港是一個很棒的起點。」









在競爭激烈的香港衝浪教學市場中，59 發展出了自己的教學特色。「我覺得我的教學方式跟其他教練比較不一樣的地方在於，我會能夠很快速的給學生信心，並且讓他能夠最快的方式站起來。」他的教學哲學基於對學習心理的深刻理解：「因為我覺得衝浪這個運動你要先能夠站起來，掌握了成就感之後，你才會有動機想要繼續的往下學下去。所以我覺得除了我很會提供情緒價值之外呢，我覺得讓學生快速站起來是我的一個專長。」





這種教學方式確實產生了顯著效果：「那很多來找我的學生他第一次就發現，原來他自己馬上就可以做衝浪這項運動。那這個也是為什麼很多學生會來找我的一個原因，我能夠讓你快速的挑戰你自己。」





跨文化教學的挑戰與使命

作為一位在香港工作的台灣教練，59 也面臨著獨特的挑戰。「身為一個台灣人在香港教運動，當然也會遇到一些挑戰。像一開始，大家可能會覺得『衝浪是不是很小眾？』『是不是只有很潮的人才會玩？』但我希望透過教學，讓更多人知道衝浪不是遙不可及的生活，而是你週末就能親近、就能體驗的。」









文化差異也是他關注的重點：「文化上也有差異，香港節奏快、大家生活壓力大，所以我更希望透過衝浪，把『放慢』這件事帶進來。讓學生學會在海裡暫時放下手機、放下工作，單純感受浪和呼吸，這也是我覺得最有價值的地方。」















