精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
愛協統計受影響動物339隻 已救生還136隻 45隻不幸身亡（附上為大埔宏福苑離世動物提供免費善終名單）
【動物專訊】大埔宏福苑五級大火災難，仍有很多受困動物下落不明，生死未卜。現場協助搜救動物的愛護動物協會表示，截至昨晚10時55分，記錄受影響動物總數為339隻，當中136隻動物已確認生還，另有45隻離世。愛協昨晚和今早陸續收到消防員在不同大廈搜索到動物，會陸續聯絡相關動物主人。
隨着火災的日子越來越遠，拯救出來生還的人和動物越來越渺茫，但依然有奇蹟會發生的。今日中午宏盛閣2104室救出一隻貓貓，貓主已立即帶貓貓前往看獸醫。
愛協表示，截至昨晚22:55，愛協共協助消防處理過136隻生還動物，及45隻已離世的動物。救出的動物由愛協分流，再由愛協及其他動物機構與義工合力安排進一步治療及照顧，當中包括貓、狗、雀鳥、龜等小動物。
另愛協昨夜及今天早上亦陸續收到消防於不同大廈搜索到的動物，如有任何消息，愛協會立刻致電動物主人，請主人留意電話。另主人如需獸醫或寵物物資的援助，可以到愛協寵物救援站（廣義樓與廣禮樓之間的公園），或致電9503 6229 聯絡愛協。
多間動物善終公司亦宣布會為大埔宏福苑火災中不幸離世的動物，提供免費善終服務，名單如下：
再見寵兒： 24小時接收熱線2980 3332
阿棍屋流浪毛孩善終服務：WhatsApp 9738 7272
香港寵物紀念館：2332 7117
小天使寵物善終： 9055 4322
Pet To Nature 回歸自然 – 寵物善終服務：24小時接收熱線5200 0751（水化）
寵天堂 寵物善終 ：24小時緊急熱線5723 6262
常在心寵物善終：24小時熱線 6769 6799
寵之天國：2755 6000
TLC寵樂緣：6236 9952
寵之花園：6687 7519
毛孩天堂：9544 4679
PETMENTO：9696 8082
相關報道：
大埔宏福苑災場逾60動物獲救 20多隻不幸離世 近200動物未尋回
大埔宏福苑大火 宏志閣未波及大廈同被圍封 貓主擔心5貓缺水缺糧
火場獲救動物或有內傷 獸醫提醒應盡快送醫檢查
大埔宏福苑動物搜救支援工作交愛協接管 義工機構今清場離開
愛協統計受影響動物339隻 已救生還136隻 45隻不幸身亡（附上為大埔宏福苑離世動物提供免費善終名單）
The post 愛協統計受影響動物339隻 已救生還136隻 45隻不幸身亡（附上為大埔宏福苑離世動物提供免費善終名單） appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
屋主大火災難中不幸離世 狗狗失蹤至今未尋回
【動物專訊】大埔宏福苑五級大火造成大量家破人亡，與至親至愛從此陰陽相隔。一位住在高層的伯伯不幸離世，兩隻貴婦狗不知所蹤，懷疑在逃生過程中走失，兩狗至今生死未卜。其親友已得知伯伯死訊，哀傷之餘亦希望能夠尋回兩隻狗狗，只盼兩狗能夠奇蹟生還。 據知，該兩隻貴婦狗狗因事寄住在伯伯家中，惟兩隻狗平時都留在家中，很少出街，遇上這種災難應該會十分驚慌，由於現時沒有找到兩狗蹤影，估計可能是在混亂中走失。伯伯親友及狗主也希望尋回兩狗狗，盼望兩狗狗能夠平安尋回。 除了伯伯和兩貴婦狗個案，宏福苑還有很多動物至今音訊杳然，很多主人仍不放棄，每日在封鎖線外等待消防員的救援消息。宏泰閣103室的住戶麥小姐雖然幸運地避過死劫，但她心愛的貴婦狗Archie當時在屋內，她這幾日一直在等待奇蹟出現，但她今日收到的消息，卻是消防員說單位內幾乎燒光，沒有找到她狗狗的蹤影，令她對尋回愛犬感到很悲觀和難過。 3歲的Archie從小便由她養大，感情很深厚，狗狗性格亦十分乖巧。大火發生當日她趕回家中，卻已不得其門而入，只能告訴消防員愛犬留在單位中，她說當日狗狗有穿衫仔，亦有戴著軟棉棉的頭罩。她說：「我很心急想再見到他，他很乖亦很細膽香港動物報 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱獲救寵物燻黑受驚 獸醫護士通宵救援不言休：救到最後一隻︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在五級無情火舌中掙扎求存的，除了一眾宏福苑居民，還有他們的愛寵。有獸醫護士由昨晚起到場做義工，為被搜救的小動物做救援工作。他目前至少接觸20宗個案，包括貓、狗和爬行類動物，部份不幸罹難的寵物屍體被燒至燻黑，甚至出現腐味和烏蠅蟲。有居民向醫護哭訴求助，希望尋得愛犬，「望吓佢條屍都好」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞
AEON Black Friday Sale由即日起至12月2日，一連五日多款精選商品低至半價發售，涵蓋食品、家品、服裝等，還有限量AEON Black Friday福袋及福車、$28限量換購DAISO摺疊式購物車、免費換領Black Friday精美文件夾、限時2天指定商品放題等優惠，即睇抵買推介！YAHOO著數 ・ 1 天前
Cole Haan男士返工鞋低至56折！最平$4XX買到海軍藍運動鞋、啡色牛津鞋
來自美國的百年時尚鞋品牌Cole Haan，設計的鞋款適合在不同場合下穿著，返工、休閒都可以，符合不少男生對鞋款的需求。男士返工鞋款一向考究，價格也都不算便宜，適逢Amazon Black Friday的優惠，不少鞋款千元內已經可以入手，就如一款海軍藍搭配啡色細節的Grand Remix 運動鞋，鞋底舒適又柔軟，外型設計比傳統運動鞋更斯文，56折後價格只需$482，超級抵買！想知道更多抵買鞋款嗎？就請看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
火場獲救動物或有內傷 獸醫提醒應盡快送醫檢查
【動物專訊】大埔宏福苑大火災難，消防員陸續救出多隻動物，不少貓、狗、雀鳥、龜等經歷災劫，頑強生存下來，並回到主人身邊團聚，惟有獸醫提醒，獲救動物應盡快帶到獸醫診所檢查，因為即使外表看起來沒大礙，但他們可能出現吸入濃煙中毒、內部熱傷等，情況嚴重或會引致死亡。 NPV非牟利獸醫服務協會獸醫對本報表示，火災現場有機會讓動物燒傷，動物吸入高溫濃煙也可能造成體內灼傷等，因此即使生還獲救，不代表健康沒有問題，仍應帶到獸醫診所檢查。 火災現場的動物可能出現受傷情況，包括因吸濃煙引致肺腫、缺氧；因一氧化碳中毒令血液無法帶氧；出現遲發性肺水腫；內部熱傷等。這些內傷未必馬上發作，但可能會對動物造成生命危險。 獸醫表示，主人應盡快帶獲救動物到獸醫診所求醫，獸醫會根據動物情況進行影像檢查等，作出適當的治療，減少動物因內部受傷而猝死的風險。 愛協獸醫亦提醒火災後動物需盡快送院檢查，指他們表面上看似正常，但在火災期間吸入濃煙及有毒氣體，仍可能在24至 48小時內出現延遲性健康問題；有時臨床症狀甚至可能延至暴露後第2至第5天才顯現。 常見症狀包括： – 呼吸急促、咳嗽、呼吸困難或費力 – 眼睛與臉部紅腫，並有過度流香港動物報 ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Tommy Hilfiger低至38折！男裝長袖上衣低至$2XX、cap帽只需$93
經過月頭雙11減價活動，眨下眼又來到11月另一個重頭戲Black Friday黑色星期五！Amazon今年有Black Friday Week優惠，由即日起至12月2日下午4點，不同類型產品，如gadget、supplement、服飾等都有平，今次Yahoo購物專員推介入手Tommy Hilfiger，男女裝都有平，男裝sweater折後低至38折，Tommy Hilfiger Logo cap帽更不用$100入手，趁年度勁減優惠大手入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Aesop黑五優惠限時低至7折！$285買到三支護手霜套裝／Rozu香水平官網$467
最近大家都會在各大網購平台尋寶吧！澳洲品牌Aesop主打天然護膚品，產品以純植物作為原料，加入多種精油及維他命成份，是不少敏感肌人士的救星。Aesop產品選擇多，由洗手液、面霜、精華、hand cream等都有，而近年最受歡迎的莫過於疫情下大賣的洗手液及護手霜，個個用完都讚夠滋潤！Yahoo購物有好消息，美妝平台Lookfantastic推出黑五優惠，Aesop低至7折！當中非常暢銷的沐浴乳、洗手液、面霜、護手霜、香水等都有減價，非常吸引！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！Yahoo Tech HK ・ 1 週前
大埔宏福苑五級火｜逾330隻寵物受大火影響 愛協已處理136隻生還動物
大埔宏福苑周三發生五級火，釀成過百人死傷。愛護動物協會表示，整合各義工團體數字共有339隻寵物在今次大火受到影響，截至周六晚近11時愛協共處理136隻生還和45隻已離世動物。am730 ・ 3 小時前
Black Friday優惠2025｜Supplement網購三大平台優惠碼合集！iHerb限時低至半價、NOW Foods益生菌43折
Black Friday 2025來到！先為大家介紹了各大飲食平台的黑色星期五優惠，今次Yahoo購物專員整理屬於保健品的黑五優惠合集，三大Supplement網站包括iHerb、Amazon及Olive Young，如iHerb保健品專區限時低至半價，正價享75折；而Olive Young則有韓國流行的益生菌58折優惠。相信注重健康的各位讀者，會在這篇文章找到Black Friday最抵買保健品！完全沒有頭緒的朋友，也可以看看這篇文章，逛逛有什麼需要的Supplement～Yahoo Food ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品正趁著 Black Friday 大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 2 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
宏福苑大火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 39 分鐘前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜吳林峰不滿將起火原因歸咎竹棚 斥關愛隊打卡：根本同幸災樂禍冇分別
大埔宏福苑宏昌閣於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，慘劇令全港市民悲痛不已，市民大眾與藝人名人都出錢出力援助災民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火︳甄妮捐10萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿
多位藝人都為大埔宏福苑至今釀成近百人死亡嘅五級大火出錢出力，近年喺台灣生活嘅歌后甄妮都有留意事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前