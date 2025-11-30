愛協統計受影響動物339隻 已救生還136隻 45隻不幸身亡（附上為大埔宏福苑離世動物提供免費善終名單）

【動物專訊】大埔宏福苑五級大火災難，仍有很多受困動物下落不明，生死未卜。現場協助搜救動物的愛護動物協會表示，截至昨晚10時55分，記錄受影響動物總數為339隻，當中136隻動物已確認生還，另有45隻離世。愛協昨晚和今早陸續收到消防員在不同大廈搜索到動物，會陸續聯絡相關動物主人。

隨着火災的日子越來越遠，拯救出來生還的人和動物越來越渺茫，但依然有奇蹟會發生的。今日中午宏盛閣2104室救出一隻貓貓，貓主已立即帶貓貓前往看獸醫。

愛協表示，截至昨晚22:55，愛協共協助消防處理過136隻生還動物，及45隻已離世的動物。救出的動物由愛協分流，再由愛協及其他動物機構與義工合力安排進一步治療及照顧，當中包括貓、狗、雀鳥、龜等小動物。

另愛協昨夜及今天早上亦陸續收到消防於不同大廈搜索到的動物，如有任何消息，愛協會立刻致電動物主人，請主人留意電話。另主人如需獸醫或寵物物資的援助，可以到愛協寵物救援站（廣義樓與廣禮樓之間的公園），或致電9503 6229 聯絡愛協。

多間動物善終公司亦宣布會為大埔宏福苑火災中不幸離世的動物，提供免費善終服務，名單如下：

再見寵兒： 24小時接收熱線2980 3332

阿棍屋流浪毛孩善終服務：WhatsApp 9738 7272

香港寵物紀念館：2332 7117

小天使寵物善終： 9055 4322

Pet To Nature 回歸自然 – 寵物善終服務：24小時接收熱線5200 0751（水化）

寵天堂 寵物善終 ：24小時緊急熱線5723 6262

常在心寵物善終：24小時熱線 6769 6799

寵之天國：2755 6000

TLC寵樂緣：6236 9952

寵之花園：6687 7519

毛孩天堂：9544 4679

PETMENTO：9696 8082

