愛回家之開心速遞︳金城安嘅新對象？陳芷珊係港漂中大畢業生 自稱「港娛的未來」？

星期一播出嘅《愛回家之開心速遞》可能係姚焯菲飾演嘅彤彤暫別嘅一集﹐劇情交代彤彤將要離開熊家，返回外地。金城安（周嘉洛飾）打算等彤彤離開後，同素素（古佩玲飾）交換房間，但因為對面樓有個變態佬疑似故意露體，彤彤要阻止安仔換房，於是搵同校校花Sophie喺窗前出現，令安仔以為對面屋有女神而留喺原本房間。

安仔以為對面屋有女神

Dry咗好耐

打晒女神光嘅陳芷珊出場

陳芷珊

陳芷珊用手機介紹自己叫Sophie

原來Sophie係彤彤安排嘅幫手

呢集播完，觀眾都相當大反應，有人認為係咪終於安排新戀情線俾金城安，亦有fans話安仔同前度Bonnie復合無望。當然有新女出現，網民好快就起底Sophie原來係第33期藝訓班畢業生陳芷珊Tracy。佢今年先喺藝訓班畢業，演出機會未算多，但由佢小紅書所見，Tracy喺佘詩曼新劇《正義女神》有演出。

陳芷珊喺佘詩曼新劇《正義女神》有演出

陳芷珊今年先喺中大畢業

陳芷珊大學畢業之外同時都喺TVB訓練班畢業（左上排穿白衣）

陳芷珊喺小紅書嘅留言及帖文中提到，自己2002年出生，來自廣東，藝訓班以外今年仲同時喺中大分子生物科技課程，夢想係成為「港娛的未來」，有志氣。

陳芷珊話要做「港娛的未來」

陳芷珊留言話今次喺《愛回家之開心速遞》出現只係客串，不過多年前葉蒨文都只係以同學甲入劇組，做吓做吓先變成固定角色Candy。反正金城安都需要新感情線，可能陳芷珊都有機會頂替疑似離開劇組嘅葉蒨文喎。

