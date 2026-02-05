Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
愛‧回家之開心速遞 ｜ 三太樊亦敏激吻小鮮肉 與細22年蔥頭「全裸」譜離奇感情線？
向來緊貼城中熱話的《愛‧回家之開心速遞》，一集《短劇好睇嗎》主題再度圍繞近年熱爆的狗血式網絡短劇。為了針對網絡短劇文化，《媽媽在哪兒》集各家之大成，有齊尋親、爭家產、裝人沖涼、推人去死，及爆喊大團圓等狗血元素，每個情節熟口熟面之餘，更夠晒誇張瘋狂；為令《媽媽在哪兒》令觀眾有更貼身的短劇體驗，劇組更將短劇相關劇情全部「直度」上演，夠晒「原汁原味」。
在眾多瘋狂劇情中，最破格的是Ceci（林漪娸飾）因要硬塞蔥頭（丘梓謙飾）飾演金城安（周嘉洛飾）及艾頓壯（焦浩軒飾）短劇中的爸爸，為了將蔥頭的年青外表合理化，Bonnie竟將他設定為「不老症」，令網民大表驚嘆，留言：「大癲！」難怪網絡昨晚旋即爆發熱討，「飛天爺爺」更力推《媽媽在哪兒》成為2026年台慶劇，足見昨晚一集受歡迎程度。
昨晚劇情講述朱凌凌（吳偉豪飾）執導及Bonnie編劇（林凱恩飾）的網絡短劇《媽媽在哪兒》因第一季爆紅，眾人積極拍攝延續篇！不過由於預算問題，加上大龍生（羅樂林飾）及Ceci等人諸多意見，二人只能不斷改寫劇情迎合大家，最後更因要招呼的人事太多致劇情愈玩愈無厘頭，大癲劇情反令《媽媽在哪兒》更爆紅！正當眾人期待大結局之際，朱凌凌收到消息指大結局因劇情被禁下架。
《媽媽在哪兒》大結局劇情講述蔥頭與兩名兒子金城安及艾頓壯多年來尋找「媽媽」下落不果；某日，乾媽三太（樊亦敏飾）一個不小心，與蔥頭電光火石之間咀對咀接吻，即時過電，並驚揭原來三太就是三人一直以來尋找的「媽媽」！最後，蔥頭無厘頭驚揭自己是外星人，並著三位家人「放低地球上的一切」返回外星，最終四人「剝光豬」齊齊登上UFO，加上畫面的「粗糙格仔」及「秘」字特效處理，可謂玩盡「速食跳躍短劇文化」，難怪大批網民大呼過癮：「結局真係估你唔到」、「編劇係咪癲咗」、「呢集真係好笑」、「葱頭有幾分似孔劉+馬龍」、「今集坐定定睇完先洗碗」、「一路睇一路笑到喊」、「呢集超正」、「劇情好暴走，好好笑」、「依集真係好癲好好笑，不老症」。
《愛‧回家》播出9年以來一直有不少甜蜜接吻鏡頭，睇到觀眾心心眼，而今晚的咀戲則絕對是「爆笑」兼「意料之外」系列！年屆54歲的樊亦敏，跟丘梓謙相差22年，但難得二人咀戲完全沒有「母子戀」感覺，反而勁有火花，難怪觀眾對這對「期間限定」CP大感有趣。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
《刑事偵緝檔案II》30周年 開放式結局搞到百萬人耿耿於懷 網民：我灰左一個星期
唔少80後都係睇TVB劇大，《刑事偵緝檔案》應該係唔少人當年提早做完功課溫完書嘅動力，劇集受歡迎到4年一共拍咗4輯，《刑事偵緝檔案II》更加係邊拍邊播以迎戰亞視嘅《我和殭屍有個約會》，仲加入鄭秀文客串。而陶大宇同郭可盈更成為人氣螢幕情侶。
具俊曄在紙上寫滿「熙媛啊」… 老友趕來台灣一見心痛：只能默默替彼此擦淚
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，演藝圈好友與家屬日前齊聚金寶山，參加由丈夫具俊曄親自打造的紀念雕像揭幕儀式。當年與具俊曄同組「酷龍」的老戰友姜元來，也在當天低調來台弔唁，他隨後在社群平台曝光多張具俊曄思念亡妻的心碎細節，讓廣大網友紅了眼眶。
名媛望族丨朱晨麗角色原來執二攤 演技造型均被一面倒留言喪插
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，唔少劇中場口成為全城熱話之外，劇中演員嘅演技亦成為網民熱門討論話題。劇集搵嚟劉松仁、韓馬利、楊茜堯（楊怡）、陳玉蓮、江美儀等實力派演員主演，唔少網民都話睇得好過癮；不過當時仲係新人嘅朱晨麗就被網民紛紛留言負評，仲話佢係成套劇嘅「唯一敗筆」。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
73歲李家仁醫生近況曝光 新歌《小明返香港》已面世
現年73歲嘅兒科醫生李家仁，當年憑《小明上廣州》系列兒歌深入民心，係唔少80及90後嘅童年回憶。去年一月好友黃一山（細龜）喺小紅書上載二人嘅影片，當時李家仁醫生身形暴瘦，健康狀況引起網民擔心。近日黃一山再次分享與李醫生食團年飯嘅影片，臉頰及身形比去年飽滿，席間更分享全新創作已經面世。
晚吹 – Chat KP | 《尋秦記》古天樂、林峯談「現實生活中最近一次喊」的經歷
KP邀請到電影《尋秦記》兩位主演古天樂、林峯前來分享。KP提到《尋秦記》中兩位主演碼頭離別流淚一幕令人難忘，林峯指拍攝順利兩take搞掂
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
周嘉洛自爆與陳瀅少見面 關係疑降溫：自己現時係單身
現年30歲嘅周嘉洛，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》廢青「金城安」一角成功入屋，「升呢」擔任古裝喜劇《痞子殿下》男一，更與女神陳瀅因拍攝該劇而結緣
鮮娛糧︱「前無綫主持」火速收身晒性感照 Bra Top騷湯碗胸
【on.cc東網專訊】前無綫主持人利穎怡（Joan）去年10月誕下兒子後，火速收身重回HOY TV的節目主播工作。近日她在社交網分享性感照，先是穿上黑色套裝裙坐在毛毛椅上，展露女神霸氣，而壓軸登場的相片中，就見她解開上衣，露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
Netflix全新浪漫喜劇《訂閱男友》3.6上線 BLACKPINK Jisoo化身疲憊上班族靠訂閱虛擬戀愛服務怦然心動
全新浪漫喜劇Netflix《訂閱男友》，即將於3月6日於Netflix全球獨家播出，今（5）日釋出了前導海報與正式前導預告。影集描述被日常工作壓得喘不過氣的網漫製作人徐未來（Jisoo智秀 飾），為了實現自己的戀愛幻想，註冊了一項「虛擬戀愛模擬服務」。影集以上班族熟悉的日常節奏，將「虛擬戀愛訂閱服務」這一新穎概念，與會讓人心空的元素巧妙結合。BLACKPINK成員Jisoo智秀與向來和搭檔演員擁有自然化學反應著稱的徐仁國搭檔演出。導演由金政植執導，他以《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》等作品聞名，擅長打造貼近現實又不落俗套的浪漫喜劇。
《真情》唐立生棄演從商北上發展 結婚多年育有1子
【on.cc東網專訊】藝人盧慶輝當年憑經典長劇《真情》中「唐立生」一角而大受歡迎，更一度被力捧為小生，可惜後來因負面新聞致形象受損，之後他決定棄影從商轉往內地發展，不過去年傳出他破產的傳聞，之後更有人捕獲他在羅湖賣唱，其近況備受網民關注。
西田有志失誤發球全球熱議！ 重砲手滑跪謝罪奪千萬點擊！
這場日本SV聯賽的明星賽，本來該是球星們秀技的歡樂派對，沒想到卻因為一記意外發球，讓大阪Bluteon隊長西田有志瞬間竄紅全球。26歲的他，在半場發球準度挑戰中，一球偏離軌道直接砸中場邊撿球的女性工作人員，當場嚇壞全場。但西田的反應神速，從底線狂奔過去，直接來個頭先著地的滑行俯衝，停在對方面前切換成經典土下座模式，連續鞠躬道歉到對方笑開懷。
58歲魏駿傑發福走樣 網民齊建議減肥：把原來帥氣的駿傑還给我
現年58歲嘅魏駿傑曾係TVB力捧小生，早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前佢喺小紅書上載一條拍攝工作花絮嘅影片，佢著上西裝 ，雖然身形比高峰期冇咁圓潤，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，紛紛留言建議佢減肥，例如 「為什麼就减不下去那」、「老魏，必須减肥了呀」、「真的是胖了很多很多」、「龍少爺... 你争口氣 少吃點行不行....」、「差點沒認出來」及 「老魏呀？咱减减肥吧，求你了把原來帥氣的駿傑還给我」等等。
〈Golden〉「金牌製作人」TEDDY是誰？撐起半個K-pop圈，BIGBANG、BLACKPINK、MEOVV、AllDayProject幕後推手
今年Grammys格林美獎圓滿落幕，不意外地《Kpop 獵魔女團》那首全球大熱的〈Golden〉榮獲最佳視覺媒體歌曲獎，除了作曲家兼歌手EJAE，背後等二十多位幕後音樂人都一同獲得這大獎，當中包括TEDDY。TEDDY是誰？這位K-pop金牌製作人，現在再認識也不遲吧。
蒼井空X發文擔憂中日疏遠！ 喜歡中國直言惹日網狗罵！
蒼井空這位老牌AV天后，平常低調當媽媽、推情趣品牌，誰知最近碰了政治敏感話題，瞬間變成網戰焦點！
馬年︱《哈利波特》跩哥馬份成農曆新年吉祥物 內地譯名「馬爾福」帶吉祥寓意︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國電影《哈利波特》系列角色跩哥馬份（Draco Malfoy），近日意外成為內地農曆新年的另類吉祥象徵。有內地網購平台推出多款以角色形象為主題的新年裝飾品，吸引不少市民購買，將角色「邪氣笑容」貼在家門或室內，祈求新一年好運到來。
2026 Netflix新片2月推薦｜台灣懸疑劇《百萬人推理》、《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》、《我是春菜愛》
Netflix 2月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括台灣懸疑犯罪劇集《百萬人推理》、改編自日本跨性別搞笑藝人春菜愛的真實人生的電影《我是春菜愛》、Netflix全新紀錄片《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》、Netflix真人騷《盲婚試愛》第10季等等。大家立即記低 2 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！