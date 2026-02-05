向來緊貼城中熱話的《愛‧回家之開心速遞》，一集《短劇好睇嗎》主題再度圍繞近年熱爆的狗血式網絡短劇。為了針對網絡短劇文化，《媽媽在哪兒》集各家之大成，有齊尋親、爭家產、裝人沖涼、推人去死，及爆喊大團圓等狗血元素，每個情節熟口熟面之餘，更夠晒誇張瘋狂；為令《媽媽在哪兒》令觀眾有更貼身的短劇體驗，劇組更將短劇相關劇情全部「直度」上演，夠晒「原汁原味」。

在眾多瘋狂劇情中，最破格的是Ceci（林漪娸飾）因要硬塞蔥頭（丘梓謙飾）飾演金城安（周嘉洛飾）及艾頓壯（焦浩軒飾）短劇中的爸爸，為了將蔥頭的年青外表合理化，Bonnie竟將他設定為「不老症」，令網民大表驚嘆，留言：「大癲！」難怪網絡昨晚旋即爆發熱討，「飛天爺爺」更力推《媽媽在哪兒》成為2026年台慶劇，足見昨晚一集受歡迎程度。

昨晚劇情講述朱凌凌（吳偉豪飾）執導及Bonnie編劇（林凱恩飾）的網絡短劇《媽媽在哪兒》因第一季爆紅，眾人積極拍攝延續篇！不過由於預算問題，加上大龍生（羅樂林飾）及Ceci等人諸多意見，二人只能不斷改寫劇情迎合大家，最後更因要招呼的人事太多致劇情愈玩愈無厘頭，大癲劇情反令《媽媽在哪兒》更爆紅！正當眾人期待大結局之際，朱凌凌收到消息指大結局因劇情被禁下架。

《媽媽在哪兒》大結局劇情講述蔥頭與兩名兒子金城安及艾頓壯多年來尋找「媽媽」下落不果；某日，乾媽三太（樊亦敏飾）一個不小心，與蔥頭電光火石之間咀對咀接吻，即時過電，並驚揭原來三太就是三人一直以來尋找的「媽媽」！最後，蔥頭無厘頭驚揭自己是外星人，並著三位家人「放低地球上的一切」返回外星，最終四人「剝光豬」齊齊登上UFO，加上畫面的「粗糙格仔」及「秘」字特效處理，可謂玩盡「速食跳躍短劇文化」，難怪大批網民大呼過癮：「結局真係估你唔到」、「編劇係咪癲咗」、「呢集真係好笑」、「葱頭有幾分似孔劉+馬龍」、「今集坐定定睇完先洗碗」、「一路睇一路笑到喊」、「呢集超正」、「劇情好暴走，好好笑」、「依集真係好癲好好笑，不老症」。

《愛‧回家》播出9年以來一直有不少甜蜜接吻鏡頭，睇到觀眾心心眼，而今晚的咀戲則絕對是「爆笑」兼「意料之外」系列！年屆54歲的樊亦敏，跟丘梓謙相差22年，但難得二人咀戲完全沒有「母子戀」感覺，反而勁有火花，難怪觀眾對這對「期間限定」CP大感有趣。

愛‧回家之開心速遞 ｜ 三太樊亦敏激吻小鮮肉 與細22年蔥頭「全裸」譜離奇感情線？

