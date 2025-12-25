宏福苑五級火｜情緒支援熱線
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。
Mandy 林美香（謝芷倫飾）
謝芷倫憑《愛．回家之開心速遞》中飾演「大小姐」林淑敏第一代秘書Mandy成功入屋，及後因檔期問題暫別劇組，劇情交代謝芷倫從橙不忍島出獄後，遠赴英國進修法律並答應博士求婚。謝芷倫於2021與從政嘅馬志恆結婚，婚後淡出幕前。不過，喺今年3月份，「大小姐」林淑敏喺其中一集中突提到秘書Mandy：「Mandy話喺英國有新計劃」、「我想要Mandy」，令網民開始討論Mandy係咪就快返，謝芷倫亦喺社交平台表示隨時Ready，如果劇本要佢返，一定會返去。
秦博思（馬貫東飾）
馬貫東喺劇中飾演「博士」秦博思，與謝芷倫嘅情侶檔大受觀眾歡迎，不過自謝芷倫「離家」，馬貫東亦暫別劇組，劇情講述佢決定飛往英國陪Mandy（謝芷倫飾），因此與老闆熊樹根（劉丹飾）辭職。及後，馬貫東發文感激《愛． 回家》帶畀佢嘅一切：：「過往3年《愛回家》帶給我許多許多，除了寶貴的演藝經驗，還認識到一班好有愛的『家人』。台前每一位前輩、演員和幕後每一位工作人員的教導、包容、支持和鼓勵令我獲益匪淺，十分感恩。每天努力學習，每天進一少步。今天短暫離開，願在不久的將來會呈現一個更好的馬貫東回來這個家。」
曹總（劉一飛飾）
資深藝人劉一飛於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除，「曹總」角色位置由劉洋飾演嘅「細曹總」代替。
豹叔（黎彼得飾）
資深演員黎彼得於《愛·回家之開心速遞》飾演豹叔一角，與劉丹、羅樂林及陳榮峻組成「大四喜」，不過2021年因黎彼得接受「通波仔」心臟血管手術，劇情交代豹叔到加拿大探親。但完成手術後，黎彼得未被安排復工，以致手停口停，經濟拮据，幸得契仔黃宗澤幫忙生活費，富商劉鑾雄得知佢情況後，更主動以支持者身分提出資助，令佢大為感動。
細龍生（鄭世豪飾）
鄭世豪於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「細龍生」一角深受歡迎，不過因鄭世豪於去年5月離巢TVB，因此劇情以「細龍生」調往阿拉斯加分公司交代。
細龍太（陳思圻飾）
陳思圻（Vicky、前名陳偉琪）憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「細龍太」成功入屋，不過因醉駕事件後遭TVB雪藏，喺第958集劇情中，講述細龍太向細龍生交代自己協助父親吞併接龍集團嘅真相，之後出國散心。
池美麗（鍾凱琪飾）
鍾凱琪於《愛·回家之開心速遞》飾演池美麗，2021年4月，有網民發現鍾凱琪未有再亮相，而劇情由哥哥池子孝（阮政峰飾）以對白交代池美麗去日本工作假期。鍾凱琪於社交平台發文回應「被消失」感受，表示對於工作幾時到真係好被動，自覺未被虧待，覺得僅有兩個字：「感恩」。
George（張明偉飾）
張明偉曾喺劇中飾演補習天王George「佐治」一角成功入屋，不過佢喺2021年離巢無綫。回復自由身後，佢繼續喺歌影視界發展，並以樂隊Charming Way發展為主。近年張明偉形象180度大變，由宅男搖身一變成時尚肌肉型男。
Candy（葉蒨文飾）
葉蒨文憑島大女神Candy一角火速入屋，今年佢參加TVB節目《女神配對計劃》成功搵到真愛，與曾展望發展成情侶，亦以情侶檔密密接工作吸金。不過，葉蒨文久未於《愛·回家之開心速遞》露面，葉蒨文對此直言冇收到通告，但對公司安排好有信心，表示自己目前多咗嘢做，又做埋司儀，收入亦多咗。
May（趙希洛飾）
趙希洛2007年參選香港小姐競選入行，於《愛·回家之開心速遞》飾演「大小姐」龍力蓮秘書「無知May」一角，係佢入屋之作之一。趙希洛趙希洛於2023年選擇與TVB結束16年賓主關係，劇集交代佢與Ivan分手收場。
熊心如（蘇韻姿飾）
蘇韻姿憑熊心如一角成功入屋，不過2023年劇情交代熊心如要跟前男友朱天梯（梁証嘉飾）到歐洲視察廠房離開香港，之後就再冇喺《愛·回家》出現，有指佢因工作態度問題，兼演技沒進步而被「雪藏」。2024年，蘇韻姿離巢TVB，去年加盟謝東閔和吳業坤嘅音樂學院，開設音樂劇兒童歌唱班，並以全英文授課。除此之外，佢亦轉投開電視（HOYTV），主持節目《港式潮流》及參演劇集《我愛九龍城》。
Anita（梁茵飾）
梁茵畢業於第26期無綫電視藝員訓練班，及後於《愛‧回家》飾演「威龍潘金蓮」Anita一角，因拜金形象成功入屋。2021年，梁茵離巢並嘗試轉行，於海南雞飯店內打工，表示喺餐廳實習係一個過程，最終目標就係自己開店。
池子孝（阮政峰飾）
阮政峰因在《愛·回家之開心速遞》中飾演「池子孝」一角而走紅，該角色一直深受觀眾喜愛。可惜後期戲份漸漸減少，甚至一度暫別劇集。今年，阮政峰正式宣布離巢TVB。
Liza（姜麗文飾）
姜麗文2019年開始加入《愛‧回家之開心速遞》劇組，演活菲律賓工人姐姐Liza一角，唔鹹唔淡嘅廣東話更加似足現實中嘅姐姐，令入行多年嘅姜麗文成功入屋，更在《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「飛躍進步女藝員」獎。之後，姜麗文嘗試到美國發展，Liza已經好少喺劇中出現。2024年10月，劇情提到劇中嘅菲律賓家務助理Liza辭職，並返回菲律賓照顧父母，池子孝打算前赴菲律賓向她求婚。本來一切準備就緒，池子孝更已獲得老豆池富的首肯，點知竟然收到來自Liza手機嘅視像來電，目睹疑似Liza結婚畫面。池子孝因無法聯繫Liza相當失落，更在酒吧借酒消愁，飲醉嘅池子孝遇到賈名媛（邱芷微飾），陰差陽錯下二人共度一夜，結果反而被已回港嘅Liza見到，結果Liza不辭而別。
Philip仔（梁禹勤飾）
飾演「Philip仔」宋飛立嘅梁禹勤於2023年離開劇組，當時由媽媽喺IG上載囝囝與林淑敏、許家傑嘅合照，並留言道別話：「多謝爸爸媽媽六年來的照顧和關懷，我入黑洞了，拜拜#愛回家之開心速遞 #大小姐#宋總監 #宋飛立#宋氏一家 #青春的黑泂」。梁媽媽喺接受傳媒訪問時就承認囝囝離開劇組，原因係要準備升中學，要專注學業。另外，佢仲話囝囝慢慢長大，性格變得內向低調，可能唔係好啱做演員，不過如果劇組有需要都唔介意客串。
潮偉（袁文傑飾）
袁文傑與熊尚善（滕麗名飾）組成「潮善cp」，相當受歡迎。近日，袁文傑突分享與包括林凱恩、葉凱茵、陳俊堅等一班《愛．回家》演員合照，袁文傑表示感謝並寫道：「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹😎#愛回家之開心速遞。」令網民揣測袁文傑是否離開TVB。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
聚焦對沖基金：Qube香港租約；Point72或設大宗商品部；城堡業績下滑
以下為截至12月24日一周的對沖基金相關要聞：行業要聞Qube簽下對沖基金在香港的最大一單租約 將接手瑞銀騰出的六層樓倫敦對沖基金公司Qube Research & Technologies將租用國際金融中心二期六層樓面共146,000平方呎，成為該大樓最大租戶。這是對沖基金公司在香港簽下的最大一單租約，將於2027年第一季度生效。城堡投資計畫在杜拜設立辦公室 終於加入行業潮流在對沖基金進駐阿聯酋的潮流中，作為遲遲未動的最後幾家大型機構之一，管理720億美元資產的城堡投資也計畫明年在杜拜開設辦公室了，固定收益和宏觀團隊將先行。協議一改再改、規模一再縮減 Infini終於完成認購儒意股份的交易對沖基金Infini Capital趕在最後期限之前以每股2.表示，將向Howard Hughes Holdings Inc.Bloomberg ・ 1 小時前
SEC新規來襲！那斯達克IPO門檻暴增200% 專家：最低合規時代終結 中概股赴美迎最強審查
美國證券交易委員會 (SEC) 去年 12 月 18 日正式批准那斯達克交易所提出的上調 IPO 流動性門檻方案，標誌著美國資本市場對上市公司的監管框架發生系統性強化，新規將於 2026 年 1 月 17 日生效，中國企業赴美上市環境面臨質變，赴美融資門檻大幅提升。 SEC 新鉅亨網 ・ 18 小時前
中國對美放行磁體卻仍限制稀土元素 川普政府的自主生產大計受阻
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 6 小時前
星三代阮浩棕被指與何沛珈結束兩年情 兩人親回關係：我哋依然係好朋友
「東張女神」何沛珈與「星三代」阮浩棕一直傳出拍拖消息，不過二人一直未有對外承認戀人關係，僅表示「正在了解中」。近日，有傳媒指何沛珈與阮浩棕已分手，又指二人聚少離多，加上TVB現正執行禁愛令，導致二人分手收場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
輝達並未收購Groq 僅達授權協議 挖走高階主管
週三稍早，市場一度傳出輝達同意以約 200 億美元現金收購美國 AI 晶片獨角獸 Groq，不過隨後證實該消息並不準確。根據《彭博》最新報導，輝達實際上是與 Groq 達成一項授權協議，藉此進一步擴大其在 AI 熱潮相關企鉅亨網 ・ 1 小時前
1月演唱會懶人包｜TXT、DAY6、Jay Fung、NCT WISH、BLACKPINK、Air Supply資訊一文睇清
2026年的第一個月已經有不少世界級歌手及巨星在港開演唱會，雲集本地、歐美及韓國等明星，與歌迷們展開新一年序幕，陣容十分熱鬧！Yahoo!為大家整理了1月演唱會時間表，即睇內文了解更多演唱會詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
灣仔酒吧區英國籍男子失信用卡被盜用 警拘6名男女
上月一名55歲英國籍男子於灣仔區酒吧消遣後，發現其信用卡不翼而飛，懷疑被人盜去，其後發現被盜用消費，其間該信用卡曾被用於進行兩宗未經授權交易，涉及金額共約10,800元，於是報警求助。警方接報後，交由灣仔警區反三合會行動組人員接手，經翻查閉路電視影像及進行情報分析後，昨日（23日）晚上在灣仔酒吧區進行代號「彩霞」（RAam730 ・ 16 小時前
衛蘭讚姜濤得意聲線獨特 孫耀威走出父母逝世悲痛
【on.cc東網專訊】歌手衛蘭（Janice）、衛詩（Jill）、孫耀威、王菀之及王祖藍等昨晚（23日）現身西九出席《普世歡騰星光夜》音樂會，Janice與Jill以姊妹檔合唱，Jill更向觀眾分享前年在以色列遇上戰亂一事，受訪時Jill憶述當時聽到爆炸聲很驚，東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
55歲小儀認單身焦慮 30歲關口似萬劫不復恐無人要 至今無法單獨看戲吃晚飯
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，數年前她曾在ViuTV節目《吃掉前男友》上自爆情路坎坷，她曾與出版社CEO拍拖7年，雙方已達談婚論嫁，但對方出軌及在她30歲時提出分手，令她飽受情傷，更慨嘆「每次戀情都輸畀第三者」。而她日前在另一節目中大談「單身焦慮」，更稱至今仍沒法自已去餐廳吃晚飯或看演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 1 天前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年
《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力
43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
75歲李龍基被指背王青霞移情龍婷 激動否認怒斥周刊老屈：真係好可悲
75歲歌手的李龍基與39歲未婚妻王青霞（Chris）譜出「爺孫戀」後愛得高調，但王青霞去年前因違反入境條例被判監，至今年7月出獄後轉趨低調。而李龍基雖曾表示待未婚妻出獄後會立即迎娶，但兩人再沒有一起公開亮相，婚訊亦沒下文，令人猜疑其感情狀況。李龍基雖多次強調與王青霞情比金堅，但日前出版的周刊則圖文並茂報道，指李龍基與《中年好聲音》參賽者龍婷有親密互動，疑另結新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
阮浩棕何沛珈被下達「禁愛令」 兩年地下情玩完親證關係有「變」
【on.cc東網專訊】梁舜燕孫仔、無綫上位小生阮浩棕與女神何沛珈緋聞傳足兩年，雖然一直沒有認愛，但他們不時情侶檔商演，儼如已官宣戀情。不過今日有消息指，二人驚爆分手，除了指他們聚少離多外，更因無綫正力捧他們上位，嚴格執行「禁愛令」，不讓上位小生花旦戀情高調，阮浩東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「平民價名錶」Casio，木村拓哉也愛！低至$380擁有巴黎世家創意總監同款、Bill Gates同款錶是哪些？
有人說鑽石是女人的好朋友，那手錶就是男人的第二張卡片。不過，並非所有成功男士都對名錶趨之若鶩。就如早前 Balenciaga 新任創意總監 Pierpaolo Piccioli 在首場時裝 show 戴著 Casio 現身，引起時尚界討論。原來從日劇天王木村拓哉到前世界首富 Bill Gates，這些在各自領域上都佔上一席位的人，手腕上的選擇竟然如此「貼地」。究竟一隻簡單的電子錶，憑什麼贏得這些名人的歡心？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
2026賀歲最強《夜王》！黃子華 X 鄭秀文 X 《毒舌大狀》導演吳煒倫 偕東日夜總會小姐列陣驚艷亮相
首發海報、預告，幕前陣容曝光，帶領觀眾喜迎馬年！今個新年一對歡喜冤家黃子華、鄭秀文情義兩心知，與一班笑面迎人的美艷公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等各出奇招，閃艷舞場，鬥靚鬥笑鬥好戲！謝君豪、楊偉倫、盧鎮業、何啟華夜店獵艷，春光無限好，陪大家開心迎新歲！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前