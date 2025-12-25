愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？

《愛·回家之開心速遞》

TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。

Mandy 林美香（謝芷倫飾）

謝芷倫憑《愛．回家之開心速遞》中飾演「大小姐」林淑敏第一代秘書Mandy成功入屋，及後因檔期問題暫別劇組，劇情交代謝芷倫從橙不忍島出獄後，遠赴英國進修法律並答應博士求婚。謝芷倫於2021與從政嘅馬志恆結婚，婚後淡出幕前。不過，喺今年3月份，「大小姐」林淑敏喺其中一集中突提到秘書Mandy：「Mandy話喺英國有新計劃」、「我想要Mandy」，令網民開始討論Mandy係咪就快返，謝芷倫亦喺社交平台表示隨時Ready，如果劇本要佢返，一定會返去。

廣告 廣告

《愛·回家之開心速遞》截圖

秦博思（馬貫東飾）

馬貫東喺劇中飾演「博士」秦博思，與謝芷倫嘅情侶檔大受觀眾歡迎，不過自謝芷倫「離家」，馬貫東亦暫別劇組，劇情講述佢決定飛往英國陪Mandy（謝芷倫飾），因此與老闆熊樹根（劉丹飾）辭職。及後，馬貫東發文感激《愛． 回家》帶畀佢嘅一切：：「過往3年《愛回家》帶給我許多許多，除了寶貴的演藝經驗，還認識到一班好有愛的『家人』。台前每一位前輩、演員和幕後每一位工作人員的教導、包容、支持和鼓勵令我獲益匪淺，十分感恩。每天努力學習，每天進一少步。今天短暫離開，願在不久的將來會呈現一個更好的馬貫東回來這個家。」

《愛·回家之開心速遞》截圖

曹總（劉一飛飾）

資深藝人劉一飛於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除，「曹總」角色位置由劉洋飾演嘅「細曹總」代替。

《愛·回家之開心速遞》截圖

豹叔（黎彼得飾）

資深演員黎彼得於《愛·回家之開心速遞》飾演豹叔一角，與劉丹、羅樂林及陳榮峻組成「大四喜」，不過2021年因黎彼得接受「通波仔」心臟血管手術，劇情交代豹叔到加拿大探親。但完成手術後，黎彼得未被安排復工，以致手停口停，經濟拮据，幸得契仔黃宗澤幫忙生活費，富商劉鑾雄得知佢情況後，更主動以支持者身分提出資助，令佢大為感動。

《愛·回家之開心速遞》截圖

細龍生（鄭世豪飾）

鄭世豪於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「細龍生」一角深受歡迎，不過因鄭世豪於去年5月離巢TVB，因此劇情以「細龍生」調往阿拉斯加分公司交代。

《愛·回家之開心速遞》截圖

細龍太（陳思圻飾）

陳思圻（Vicky、前名陳偉琪）憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「細龍太」成功入屋，不過因醉駕事件後遭TVB雪藏，喺第958集劇情中，講述細龍太向細龍生交代自己協助父親吞併接龍集團嘅真相，之後出國散心。

《愛·回家之開心速遞》截圖

池美麗（鍾凱琪飾）

鍾凱琪於《愛·回家之開心速遞》飾演池美麗，2021年4月，有網民發現鍾凱琪未有再亮相，而劇情由哥哥池子孝（阮政峰飾）以對白交代池美麗去日本工作假期。鍾凱琪於社交平台發文回應「被消失」感受，表示對於工作幾時到真係好被動，自覺未被虧待，覺得僅有兩個字：「感恩」。

《愛·回家之開心速遞》截圖

George（張明偉飾）

張明偉曾喺劇中飾演補習天王George「佐治」一角成功入屋，不過佢喺2021年離巢無綫。回復自由身後，佢繼續喺歌影視界發展，並以樂隊Charming Way發展為主。近年張明偉形象180度大變，由宅男搖身一變成時尚肌肉型男。

《愛·回家之開心速遞》截圖

Candy（葉蒨文飾）

葉蒨文憑島大女神Candy一角火速入屋，今年佢參加TVB節目《女神配對計劃》成功搵到真愛，與曾展望發展成情侶，亦以情侶檔密密接工作吸金。不過，葉蒨文久未於《愛·回家之開心速遞》露面，葉蒨文對此直言冇收到通告，但對公司安排好有信心，表示自己目前多咗嘢做，又做埋司儀，收入亦多咗。

《愛·回家之開心速遞》截圖

May（趙希洛飾）

趙希洛2007年參選香港小姐競選入行，於《愛·回家之開心速遞》飾演「大小姐」龍力蓮秘書「無知May」一角，係佢入屋之作之一。趙希洛趙希洛於2023年選擇與TVB結束16年賓主關係，劇集交代佢與Ivan分手收場。

《愛·回家之開心速遞》截圖

熊心如（蘇韻姿飾）

蘇韻姿憑熊心如一角成功入屋，不過2023年劇情交代熊心如要跟前男友朱天梯（梁証嘉飾）到歐洲視察廠房離開香港，之後就再冇喺《愛·回家》出現，有指佢因工作態度問題，兼演技沒進步而被「雪藏」。2024年，蘇韻姿離巢TVB，去年加盟謝東閔和吳業坤嘅音樂學院，開設音樂劇兒童歌唱班，並以全英文授課。除此之外，佢亦轉投開電視（HOYTV），主持節目《港式潮流》及參演劇集《我愛九龍城》。

《愛·回家之開心速遞》截圖

Anita（梁茵飾）

梁茵畢業於第26期無綫電視藝員訓練班，及後於《愛‧回家》飾演「威龍潘金蓮」Anita一角，因拜金形象成功入屋。2021年，梁茵離巢並嘗試轉行，於海南雞飯店內打工，表示喺餐廳實習係一個過程，最終目標就係自己開店。

《愛·回家之開心速遞》截圖

池子孝（阮政峰飾）

阮政峰因在《愛·回家之開心速遞》中飾演「池子孝」一角而走紅，該角色一直深受觀眾喜愛。可惜後期戲份漸漸減少，甚至一度暫別劇集。今年，阮政峰正式宣布離巢TVB。

《愛·回家之開心速遞》截圖

Liza（姜麗文飾）

姜麗文2019年開始加入《愛‧回家之開心速遞》劇組，演活菲律賓工人姐姐Liza一角，唔鹹唔淡嘅廣東話更加似足現實中嘅姐姐，令入行多年嘅姜麗文成功入屋，更在《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「飛躍進步女藝員」獎。之後，姜麗文嘗試到美國發展，Liza已經好少喺劇中出現。2024年10月，劇情提到劇中嘅菲律賓家務助理Liza辭職，並返回菲律賓照顧父母，池子孝打算前赴菲律賓向她求婚。本來一切準備就緒，池子孝更已獲得老豆池富的首肯，點知竟然收到來自Liza手機嘅視像來電，目睹疑似Liza結婚畫面。池子孝因無法聯繫Liza相當失落，更在酒吧借酒消愁，飲醉嘅池子孝遇到賈名媛（邱芷微飾），陰差陽錯下二人共度一夜，結果反而被已回港嘅Liza見到，結果Liza不辭而別。

《愛·回家之開心速遞》截圖

Philip仔（梁禹勤飾）

飾演「Philip仔」宋飛立嘅梁禹勤於2023年離開劇組，當時由媽媽喺IG上載囝囝與林淑敏、許家傑嘅合照，並留言道別話：「多謝爸爸媽媽六年來的照顧和關懷，我入黑洞了，拜拜#愛回家之開心速遞 #大小姐#宋總監 #宋飛立#宋氏一家 #青春的黑泂」。梁媽媽喺接受傳媒訪問時就承認囝囝離開劇組，原因係要準備升中學，要專注學業。另外，佢仲話囝囝慢慢長大，性格變得內向低調，可能唔係好啱做演員，不過如果劇組有需要都唔介意客串。

《愛·回家之開心速遞》截圖

潮偉（袁文傑飾）

袁文傑與熊尚善（滕麗名飾）組成「潮善cp」，相當受歡迎。近日，袁文傑突分享與包括林凱恩、葉凱茵、陳俊堅等一班《愛．回家》演員合照，袁文傑表示感謝並寫道：「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹😎#愛回家之開心速遞。」令網民揣測袁文傑是否離開TVB。

《愛·回家之開心速遞》截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！