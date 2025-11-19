四大飲食平台網購優惠碼大放送！
愛回家｜網民盼「食屎陳師奶」回歸 最新劇情卻指被「陳法拉」取代？
87歲孫慧蓮退休前係一名小學教師，退休後成為特約演員，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「食屎陳師奶」一角惹人注目。孫慧蓮近年淡出《愛．回家之開心速遞》 演出，近日劇情講到陳師奶竟被「陳法拉」取代。
前日（17日）播出第2686集「不能追的債」，劇情講述陳師奶出於某些理由離家出走，不知去向，樹根（劉丹飾）竟因此悶悶不樂。樹仁（單立文飾）等隨後有所發現，推測樹根可能想向陳師奶及其他「欠債人」討債，於是暗中幫忙，設法替樹根討回應得之物，為此付出不少努力。其後，樹根發現身邊不少人似有不妥，彷彿自己得罪了他們，及後終知悉事情與熊家眾人有關！樹根向家人道出「追債」之事的實情，眾人始知自己破壞了樹根的好事，唯有設法補救。最新劇情又講到，陳先生向樹根、熊若水（呂慧儀飾）等人介紹妹妹「陳法拉」，陳先生一句「呢個係我細妹，『陳法拉』！」嚇窒熊家眾人，大叫：「你細妹係陳法拉？」陳法拉就同陳先生講：「遲啲我幫你搞離婚，幫你搵過第二個！」
孫慧蓮淡出《愛·回家之開心速遞》後轉戰ViuTV與HOY TV拍劇，於ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》，飾演「HR」陳子豐嘅媽媽，因兒子欺負同學而開見家長會，網民見到孫慧蓮紛紛驚呼「過檔ViuTV」，但其實孫慧蓮本身就係特約演員，無固定合約，自由度高。而僅隔一月，孫慧蓮又閃現HOY TV劇集《我愛九龍九龍城》，今次連「食屎陳先生」黃志榮都加入，夫妻檔重聚讓粉絲尖叫。
