愛女戴眼鏡看平板遭酸！夏如芝嘆3C育兒偏見
[NOWnews今日新聞] 42歲女星夏如芝在2020年跟張捷結婚，兩人育有一名女兒芝麻。之前夏如芝曾透露女兒因有遠視問題，需戴眼鏡矯正。而近日，她在Instagram發文提「3C育兒」偏見，透露很多人一看到小孩戴眼鏡看平板，就會露出「又是一個放任孩子看3C的家長」的表情，或是直接說：「難怪她要戴眼鏡！」讓她忍不住直呼每個家庭、人與人都有自己的節奏，「如果可以選擇，我想沒有哪個爸媽會願意親手把孩子推向深淵」。
夏如芝近日在IG表示很多人都會有「3C育兒」的偏見，在不了解的情況下，就隨意下結論，接著透露每次帶女兒回診，醫生都會叮囑要讓芝麻戴著矯正眼鏡多看近距離的東西，反而能幫助孩子的視力更快回到正常，但許多人在看到女兒戴眼鏡看平板，就會直覺在臉上露出：「唉呀，又是一個放任孩子看3C的家長」的表情或直接判定，甚至還常常有人說：「難怪她要戴眼鏡！」
夏如芝直言每個家庭都有自己節奏：自認的關心更易讓人受傷
這也讓夏如芝深思：「真正需要矯正的不是孩子的眼睛，而是我們太急著評論的習慣」，她表示每個家庭、人與人都有自己的節奏，「每種做法都有它背後的原因。你可以不贊同，不喜歡，但你可以選擇不攻擊。因為那不是你的路，也不是你的功課」，並直呼有時候自認的關心，會不小心用自己的經驗定義別人的世界，反而容易讓人受傷。
夏如芝也呼籲好人好事要大聲宣揚，負面情緒或消息，不透過自己或是鍵盤、留言傳遞，「有時候，沉默比評論更有力量。它是一種理解，也是一種溫柔」，並在最後表示：「願我們都能笑著、慢慢地，成為讓世界更柔軟的一部分」。
夏如芝言論引大讚 網友直呼：超級認同
而夏如芝的這番言論，也獲得許多人的認同與稱讚，「面對路人的無知，我也常在心裡心疼心痛，爸媽都要好強大才能保護孩子」、「超級認同！每個家庭有自己的節奏」、「世界酸民何其多…不用管別人怎麼說！做自己」、「認同，學習看見但不評論」等。
資料來源：夏如芝IG
